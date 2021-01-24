快訊

居家隔離對象擴大到5千多人 桃民政局：從沒這麼多過

4小時大轉彎！部桃全院改列紅區 陳時中揭決策轉折點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男生被摸有什麼關係？不分性別 都有可能成為性暴力受害者

聯合新聞網 / bobo小天才
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

【文／周雅淳　圖片來源／Shutterstock】

其實原本想把標題訂成「在養育小男孩長大的過程中，對他更溫柔一點」。不過更精確來說，應該是「恐懼孩子被性侵或成為加害人」這個議題上，我們要給男孩女孩一樣的標準。

這句話，是從多年來觀察爸媽們如何討論「對性侵的恐懼」而來。我們雖然逐漸意識到「不分性別，小孩都有可能成為性侵的受害者」，但很多時候我們對男孩會不自覺地採取跟女孩不同的對待方式而不自知，甚至覺得「男孩就是比較皮、不要計較那麼多才會養出比較大方的男孩、我才要擔心他去性騷擾別人」等。

男孩女孩身體教育大不同

我在生活中常會觀察到，小男孩和小女孩在身體這個議題上，會受到非常不同的對待：對小女孩，大人會注意其他人是否與她保持適當身體距離，同時也要求她要學習自我保護，甚至會有女孩要舉止合宜、端莊、秀氣等規範。

相對地，與男孩的身體界線則不然，對男孩行為的約束，往往也較為寬鬆。在成長過程中，我們對女孩身體的教養方式，偏向「在出事前就必須主動管理」，男孩則是「犯了錯才會糾正或指責」。

從小如何被對待．決定孩子對待別人的態度

而其他人對待男孩身體的方式，往往比對待小女孩更加輕忽。例如許多小男孩都曾遭到男性長輩說：「我看看你長大了沒。」然後被突襲生殖器官，當孩子露出困窘的表情，甚至表達抗議，大人會說：「男生被摸有什麼關係，我們小時候都是這樣，大方一點不要這麼小氣。」

長大後的男孩很容易被怪罪「侵略性強、不懂得尊重別人、沒有身體界線」，大人常常認為「我們有好好教他要尊重別人，怎麼總是學不會」，甚至歸因為男孩天性如此。殊不知大人在無意間，對男孩示範了一種「你們的身體是可以隨意被對待的，也不用太尊重你們意願」的態度。

許多男孩確實在身體界線的議題上顯得較為隨便，但根源恐怕來自他們就是這樣被對待的。「我是開玩笑，不是不尊重你」的態度，才是我們在男孩成長過程中帶給他們的身教影響。

男性受害者更難說出性暴力創傷

若男孩真的遭到性侵呢？通常身體沒那麼被尊重的男孩們，對自己的遭遇反應往往是懷疑、不信任自己的感受，他們的受害經驗和創傷會藏得更深，更恐懼不被信任。

澳洲政府在2017年曾公布一個全國性的兒童性侵調查，邀請幼年期曾遭受性侵的成年人進行保密訪談，結果發現，女性受害者平均需要15-20年的時間，才能說出他們的遭遇，而男性受害者更是多了10年。

「對所有人都標準一致」不是一個教條、一個口號，因為現在身負教養責任的大人，在小時候往往是被這樣性別分化的方法對待的，因此大人要非常有意識地調整自己對男女孩態度的差異，否則在孩子們長大的過程中，我們經常不經意埋下「無法彼此尊重」的根源。

【完整內容請見2020年12月號媽媽寶寶雜誌隨書附贈《bobo小天才》別冊；本文由媽媽寶寶《bobo小天才》授權刊登，未經同意禁止轉載。】

延伸閱讀

台東離譜姑丈性侵姪女 更一審維持原判10年有期徒刑

小六生躲老師、用話術欺騙 2個月接連性侵2同校學弟

土豪哥勢力？菲國空姐案朝「性侵」方向偵辦 警長卻慘遭解職

日已婚混血女星涉嫌性侵女性 受害者出面公布細節提控訴

相關新聞

男生被摸有什麼關係？不分性別 都有可能成為性暴力受害者

其實原本想把標題訂成「在養育小男孩長大的過程中，對他更溫柔一點」。不過更精確來說，應該是「恐懼孩子被性侵或成為加害人」這個議題上，我們要給男孩女孩一樣的標準。

當媽都懂的親子默契！黃小柔勇敢生3孩 想聊天、逛街都有人陪

我常在想，其實生三個小孩真的很不錯，隨時都能選兵選將！孩子們都已經過了新生兒時期，個性都已經相當明顯。爸媽也能夠清楚地掌握孩子們的喜好，所以，在照顧上比以前輕鬆好多，不太需要猜測在想什麼，直接就知道他們此時此刻需要什麼，或許這就是一種母子同心的默契吧！

身體自主0歲就能開始教！善用工具與技巧 讓親子間自在談「性」

許多家長提到性教育時都會有所遲疑：會不會太早？怎麼教？其實認識身體，是從寶寶0歲就能開始的練習，依據孩子能力發展，可大致以0～3歲、3～6歲及6歲以上區分。因應年齡層相異的孩子，家長可透過不同的管道及場域帶孩子認識身體、劃出自己的身體界線，並養成孩子勇於表達的習慣。

合法發生性行為的年紀是幾歲？

這是我在不同的演講中經常問聽眾的問題，我發現，不管是爸爸媽媽、小孩、青少年、有時甚至是老師，都不清楚正確的答案。

完美教養？別管別人想教出什麼樣的孩子

世代改變，現在的父母更重視孩子的成長，除了花更多時間陪伴孩子之外，也做了許多功課和努力。電視網路普及，各種育兒相關知識和教養文章琳瑯滿目，我身邊甚至有認真的父母，除了研讀書籍、聽教養專家演講，還去進修兒童心理學，無非就是希望能用最好的方式來陪伴小孩成長。

孩子玩玩具 爸媽容易出現的5NG＆陪玩4重點

看著孩子拿起玩具搖啊搖，或是放進嘴巴，想要嘗試看看好玩的地方在哪裡，無論是哪種玩法，玩具扮演著孩子認識環境的媒介，就像成人在工作一樣，他們也努力透過玩具，學習未來各方面的能力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。