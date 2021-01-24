當媽都懂的親子默契！黃小柔勇敢生3孩 想聊天、逛街都有人陪
【文．圖／黃小柔】
我常在想，其實生三個小孩真的很不錯，隨時都能選兵選將！孩子們都已經過了新生兒時期，個性都已經相當明顯。爸媽也能夠清楚地掌握孩子們的喜好，所以，在照顧上比以前輕鬆好多，不太需要猜測在想什麼，直接就知道他們此時此刻需要什麼，或許這就是一種母子同心的默契吧！
在兒子身邊．世界變得好簡單
平常出門想要有人陪，我一定找哥哥！他善解人意，不太會刻意跟我尬聊，當我有問題或想聊天時，哥哥總是能天南地北亂聊著，而且現在也會幫忙提東西、表達不同意見，這樣的互動讓我很放鬆。
尤其偶爾神來一筆的童言童語，常常直接戳中笑穴，療癒我一整天。我們常常在車程中聊心事，聽聽孩子們看出去的世界，真的好單純、好美好，瞬間讓我的世界也變得好簡單。
女兒小桃陪逛街．弟弟米米好貼心
如果想去逛街又想喝下午茶，我就會找小桃妹妹！她超有耐心，可以陪我逛不嫌累，當我選到喜歡的衣服跟包包，拿給她看還會一直誇獎我，她真的是一個很好的勸敗者，這太重要了！畢竟我們都需要擁有購買的勇氣。最重要的是，不管妳買什麼東西給她，小桃永遠會發出超級誇張的「哇嗚」讚嘆聲，讓當媽媽的好有成就感。
至於老三米米，當我想跟姊妹或長輩們吃飯，米米總能完美地撐完全場。禮貌安靜又愛笑，食欲好，願意跟其他的孩子玩，還會貼心幫忙轉述孩子們的需求，高人氣的他，真的太可愛了。最愛他黏在我身邊，回味一下小baby的奶香味跟依賴感，愛不釋手啊！
我好喜歡這樣的感覺，感覺靠他們好近好親密，這也是我從小夢寐以求的緊密感，讓我們很有家的感覺！當然我也很感謝自己的決定，如此勇敢的生下三個小寶貝，與其說我們彼此完美了彼此的世界，更令人安慰的是，我們一起創造更多美好的經驗跟回憶，我愛你們。當你們的媽媽，是我這輩子最大的榮幸。
【完整內容請見2020年12月號媽媽寶寶雜誌隨書附贈《bobo小天才》別冊；本文由媽媽寶寶《bobo小天才》授權刊登，未經同意禁止轉載。】
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