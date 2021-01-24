身體自主0歲就能開始教！善用工具與技巧 讓親子間自在談「性」

【文／李柔萱 圖片提供／Sutterstock】

許多家長提到性教育時都會有所遲疑：會不會太早？怎麼教？其實認識身體，是從寶寶0歲就能開始的練習，依據孩子能力發展，可大致以0～3歲、3～6歲及6歲以上區分。因應年齡層相異的孩子，家長可透過不同的管道及場域帶孩子認識身體、劃出自己的身體界線，並養成孩子勇於表達的習慣。

0～3歲．認識自己的器官

此年齡層的寶寶，接觸對象仍停留在主要照護者，芸光兒童與青少年諮商中心諮商心理師楊舒聿建議，爸媽可藉由日常生活中的身體互動，慢慢將器官的位置及名稱帶入對話，例如，幫寶寶洗澡、穿衣服或玩遊戲時，一一和孩子說明：這是吃東西的嘴巴、這裡是手指、頭髮等，讓孩子清楚知道被觸碰的部位，並感受到自己的身體是被接納的。

家長先放鬆．孩子才能自在學習

孩子會在上述與主要照顧者的互動中認識自己的身體，性器官也是我們身體的一部分。然而，許多成人並未接受過完整的性教育，因此，要自然地使用性器官的正確名稱並不是一件容易的事情。家長可透過有意識的練習，幫自己做好準備。

繪本是最佳入門工具

談論性的自在度需要練習，楊舒聿心理師建議，爸媽可先從繪本入門，有些為小小孩設計的繪本，並不會直接提及器官名稱，而是用插圖，教孩子分辨每個器官的位置及功能，讓爸媽以最自在的方式與孩子談性。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

3～6歲．察覺個體間差異

隨著認知及肢體動作發展，孩子開始探索更廣闊的世界，無論和爸媽到公園散步，或者進入幼兒園，孩子得以走出原有的生活場域，遇到其他同儕、大人，並且察覺自己與別人的不同，像是性別以及年齡差異，意識到男生和女生的樣子、裝扮都不一樣，以及小女孩、女人之間的身體變化。

順著孩子好奇心．給予適量資訊

觀察到身體差異後，孩子第一步會先吸收資訊，吸收狀況可能視思考速度、語言及心理能力發展程度而有所不同。等到年紀增長，學得越多，思考慢慢推進，第二步就會開始對觀察到的事物感到好奇，像是問大人：「我是從哪裡來的？」、「為什麼懷孕的媽媽肚子會變大？」

這時，家長可依循孩子的問題給予適量回答：「你是從媽媽肚子裡生出來的呀！懷孕時肚子變大，就是因為裡面有小寶寶。」不需一次托出全盤資訊，因為孩子理解能力有限，必須細嚼慢嚥，等到充分吸收，經過一連串思考反芻，再發酵為下一次提問的基礎。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

從小建立安全依附關係

楊舒聿心理師表示，六歲前的孩子還未具備自我保護能力，爸媽需要做的，是讓孩子知道，當他有任何情緒、不舒服的感受，都能放心向爸媽提出討論，且不會被批評、指責，幫助孩子確信「我有時候不喜歡肩膀被碰觸、不喜歡別人這樣看我」等想法都是再正常不過的事，孩子將對自己的感覺更有把握，未來遇到其他人未經同意觸碰他的身體、做出任何讓他不舒服的行為，都能毫無顧忌地告訴爸媽。