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合法發生性行為的年紀是幾歲？

聯合新聞網 / bobo小天才
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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【文／周雅淳　圖／shutterstock】

這是我在不同的演講中經常問聽眾的問題，我發現，不管是爸爸媽媽、小孩、青少年、有時甚至是老師，都不清楚正確的答案。

正確答案是16歲（大部分人以為是18歲），規範在刑法妨害性自主罪章裡。第221條定義了什麼是「妨害性自主」：「對於男女以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他違反其意願之方法而為性交者」；第227條則是針對十六歲以下的特殊規定：「對於未滿十四歲之男女為性交者，處三年以上十年以下有期徒刑。（中略）對於十四歲以上未滿十六歲之男女為性交者，處七年以下有期徒刑。」

家長不懂如何看待孩子的性同意權

這兩個法條放在一起比較，我們就可以清楚看到，所謂「妨害性自主」，會因為當事人的年齡而有不同的界定方式：在16歲以上是主觀意願的問題，但在16歲以下意願則是不被考慮的，亦即，只要跟16歲以下的人發生性行為，不管對象是否同意，都是觸犯了妨害性自主罪。

這個本意在保護兒童及青少年的法律，卻常在實際執行的過程中對孩子造成非預期傷害。有一個很關鍵的原因在，一般人對「未成年人不具有性同意權」有很嚴重的誤會：它規範及處罰的對象是成年人，孩子是受害者以及被保護的對象。但大人，尤其是爸爸媽媽，常在處理的過程中，一方面心疼孩子的遭遇，但又對孩子「不聽老人言」感到生氣，同時又對自己「管教無方」感到萬分自責。

在雙方合意的案件中，這個狀況尤其明顯：在這個年齡發生性行為往往超乎父母預期，有時爸爸媽媽的憤怒甚至會大到令孩子難以招架，我們在這些事件的現場，總是看到一次又一次依著性別的不同，男孩女孩被爸媽用情緒性甚至羞辱的言詞痛罵，大致總不脫責備男孩：「你怎麼對對方負責？」痛罵女孩：「你怎麼那麼隨便？」

不要等到青春期才與孩子談性

對青少年的爸媽，我總會說，不管多生氣，請先忍住所有想說的話，放下所有先前對孩子的期待，重新看待這個我們常常忘記已經不是嬰兒的小孩，要知道每一句責難，都是把孩子推向孤立與恐懼的深淵。但我們大部分的讀者孩子都還小，為什麼現在就要討論這個問題？

因為這個問題不是等到孩子青春期了才需要面對，甚至若沒有從小到大建立討論的習慣和默契，「性」在青春期就變成一個難以啟齒的話題。就算有談，絕大部分的大人，都只停留在「要懂得保護自己」這句話，至於要保護什麼、身體是什麼、可以用來做為自我保護工具的相關法律等，都不曾在孩子的成長過程中逐步釐清，再加上「性」本來就牽涉了每個人不同的道德底線，若沒有長期的互相理解，爸媽和孩子在赫然發現彼此差異的那個瞬間，常常會很不幸地伴隨了彼此傷害。

所以，我們的孩子很小，我們的機會正好：增進對相關法律的理解，檢視自己對身體和性的態度，好好回顧我們在青春期與大人的各種衝撞以及背後的想法，那麼，我們可能可以從孩子很小的時候，就開始建立當青春期到來時，彼此可以不要那麼衝突的基礎。

【完整內容請見2020年11月號媽媽寶寶雜誌隨書附贈《bobo小天才》別冊；本文由媽媽寶寶《bobo小天才》授權刊登，未經同意禁止轉載。】

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