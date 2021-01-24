完美教養？別管別人想教出什麼樣的孩子

【文‧圖／吳品萱】

世代改變，現在的父母更重視孩子的成長，除了花更多時間陪伴孩子之外，也做了許多功課和努力。電視網路普及，各種育兒相關知識和教養文章琳瑯滿目，我身邊甚至有認真的父母，除了研讀書籍、聽教養專家演講，還去進修兒童心理學，無非就是希望能用最好的方式來陪伴小孩成長。

我贊成多看多聽各派說法，但我也認為沒有一套完美教養的方法，再說，沒有人可以決定什麼樣的孩子才是最優秀、完美的。也因為現在的父母都下了很多功夫教育小孩，所以常常「看不順眼」別人的教育方式，我自己也犯過這樣的錯誤。

不同派別．對孩子有不同期待

有個朋友主張「百歲醫生」的做法，認為孩子就是要有規律的「訓練」，其中最讓我不解的就是「嬰兒哭了不應該抱」，而且讓寶寶從小就分房睡，希望能養成「獨立」的孩子。我則是覺得嬰兒哭了就是有需求應該要抱，認為充滿愛和安全感的小孩才能心理健康快樂長大。

幾年過去，朋友養成的百歲醫生派小孩確實很獨立，不會黏著大人，卻也沒像我想像中會不安和缺乏安全感，而我們家兩兄弟也充滿愛和自信，母子三人關係親密，也互相依賴對方。我們都照自己的方式把孩子養出心目中最想要的樣子，沒有誰對誰錯，也沒有誰好誰壞。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

另一個「環境非常優渥」的朋友孩子，兩歲就在背九九乘法表、學高爾夫球，我一直覺得很離譜，兩歲應該開開心心玩樂，這麼早學簡直是揠苗助長。

但我現在明白，也許將來這孩子要繼承企業、得承擔幾千人幾萬人生計的責任，這孩子可能就必須從小優秀。別人家要怎麼培養小孩，也不是我們這些外人可以看得清的。

每對父母都有專屬的教養寶典

每個人心中也許都有一套「完美教養」寶典，但每個孩子都是獨一無二的個體，我們認為「對的方式」，可能並不適合別的孩子。更何況除了每個小孩不同之外，每個家庭對小孩的期許更是不一樣，有的父母就想養出公主、養出學霸、養出繼承人，我們又有什麼立場來干預別人的教養呢？

同樣的，當別人給自己教育孩子出意見時，我們可以吸收好的建議，但如果和自己理念相違背的時候，也不須動搖自己的立場。我們不用跟著別人的想法養孩子，只有自己才知道自己孩子適合什麼樣的教養。