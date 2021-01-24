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孩子玩玩具 爸媽容易出現的5NG＆陪玩4重點

聯合新聞網 / bobo小天才
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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【文╱高凡淳　採訪諮詢╱亞東醫院兒童發展中心臨床心理師李雅惠．台北榮民總醫院兒童職能治療師陳怡潔　圖片來源／shutterstock】

看著孩子拿起玩具搖啊搖，或是放進嘴巴，想要嘗試看看好玩的地方在哪裡，無論是哪種玩法，玩具扮演著孩子認識環境的媒介，就像成人在工作一樣，他們也努力透過玩具，學習未來各方面的能力。

爸媽容易出現的NG行為

既然玩具對孩子好處多多，爸媽在挑選玩具時，記得避免以下這些NG行為：

1.存有性別刻板印象：可能有些爸媽會認為車子、機器人是男生的玩具，洋娃娃、扮家家酒才是女生的玩具，在挑選時存有性別刻板印象。提醒爸媽，所有玩具都沒有所謂的性別限制，孩子有興趣才是重點。

2.年齡不符就不能玩：看到孩子挑的玩具，爸媽可能會脫口說出「這是寶寶玩的玩具」、「那是哥哥姐姐才能玩，你還不會玩」，認為玩具的建議年齡與孩子不符。只要孩子表現出興趣，爸媽要學會放手，讓孩子探索，即使玩法不同也無妨，過程中感到開心更重要。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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3.只買單一類型：有些爸媽只會買孩子有興趣的玩具類型，李雅惠心理師提到，這樣的做法沒有不行，但還是建議應要讓孩子多多嘗試不同種類，讓孩子學會摸索、學習，說不定會有意外發現其他興趣。

4.限制孩子的玩法：爸媽認為只有單一玩法的玩具，其實孩子能找出各式各樣的玩法，爸媽在陪玩時，不要限制玩具的各種可能性，把重點在於探索的過程，試著讓孩子發揮想像力，讓玩具變得更好玩。

5.價錢很貴就是好玩具：玩具的價錢有高有低，不是貴的玩具就一定是好玩具，也不是爸媽認為好玩，孩子就一定會喜歡玩。李雅惠心理師舉例，對於年紀較小的孩子，可能只是在腳上綁上能發出聲音的小東西，或是在寶特瓶內倒入豆子自製搖鈴，就能吸引孩子的注意力，甚至玩上一整天。

爸媽陪玩的4個重點

要陪孩子玩，不是要爸媽坐在旁邊做自己的事，台北榮民總醫院兒童職能治療師陳怡潔點出4項爸媽陪玩的重點：

1.要陪也要教孩子玩：爸媽陪玩時，不要一次給很多玩具，之後就在旁滑手機、做自己的事。對於年紀小的孩子，因為他們還無法自己探索、玩出多種不同的遊戲方法，很多孩子自己玩了一下就會開始覺得無聊。爸媽要擔任引導的角色，利用不同的玩具類型，跟孩子創造出更多玩法。

2.玩具難易度要拿捏：給孩子的玩具，建議以能自行完成，但須有點挑戰性為主，而具有挑戰性的部分，就需要爸媽與孩子一同合作完成，可達到陪玩及引導的親子共遊樂趣。

3.不要過度幫忙：有時爸媽會太心急，孩子玩的技巧還不熟練，能摸索或嘗試很多次，大人就會急著想要幫忙。孩子都是需要反覆的練習，爸媽要讓孩子多多動手，並試著想辦法解決，必要時給予引導及提示，相信孩子是有能力的。

4.加入小比賽玩法：在陪玩的過程中，可以透過比賽的方式、誇張的語調，增加趣味感，但不要讓孩子養成輸贏的習慣，也要避免說出「你怎麼都做不完，快一點」等催促話語，就算孩子輸了，也可以大大的獎勵孩子願意嘗試或參與的動機。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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【完整內容請見2020年11月號媽媽寶寶雜誌隨書附贈《bobo小天才》別冊；本文由媽媽寶寶《bobo小天才》授權刊登，未經同意禁止轉載。】

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