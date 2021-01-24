雙胞胎兒子比賽！從頭到尾陪訓練 吳品萱：得獎那刻比孩子還激動

【文‧圖／吳品萱】

半年多前，Mitch、Marty和同學們一起試上體操課，對於這種家長可以坐在一旁聊天放空的活動，我都衝第一個。體驗後，小朋友反應很好，我立馬報名，兄弟倆開心，我也樂得輕鬆。

我們上過很多不同類型的課程，像是音樂律動、打鼓、泰拳、籃球、足球、游泳，但讓他們迫不及待想上的，只有體操。觀察後，我發現是因為「教練」。我們的教練很會「帶」小孩，所有學生都很聽話而且很認真，教練教學風格嚴厲中帶幽默，每次上課的氣氛都很歡樂，兩兄弟每天都會問我「今天要上史波奇嗎？」在上了幾個月的課之後，去年十月，教練開始在課堂上鼓勵孩子：「你們很強喔，如果再厲害一點點的話，教練就帶你們去比賽。」

想要孩子得獎．又不想給壓力

一開始以為單純是激勵孩子，報名之前，我都以為所謂的「比賽」就是這間學校舉辦的賽事或是鄉里級的友誼賽之類，直到教練說是要報名「中正盃體操錦標賽」的時候，我才知道原來是認真的比賽，也才知道我們幸運誤打誤撞進到了專門訓練選手的「金牌教練蔡喬智」班裡。

確定要比賽後，我們從一個禮拜一堂課改成兩堂加強訓練。看著他們為了奪牌而努力的樣子，媽媽也跟著熱血了起來，從一開始抱著「比賽好玩就好」的心情，在一路見證雙胞胎進步後，我居然也開始期待他們能在比賽中有好表現。從每次在一旁滑手機或和其他家長聊天，到最後認真幫他們記錄練習的每一刻，我也跟著孩子一起「認真準備比賽」。

我想大部分的父母都主張鼓勵孩子「志在參加」，不要得失心太重、用平常心去面對比賽。但看著信誓旦旦一定會拿到獎牌、自信心爆棚的兩個孩子，我又希望他們可以加強練習來達到目標。面對自己的矛盾，我也一直在調整心態，在「不要有壓力」和「適當給一些期望和目標」之間找到平衡。

拿下好成績．媽媽比誰都要激動

到了比賽當天，我們一進到會場就感受到緊張嚴肅的氛圍，兄弟倆突然開始緊張，還好還沒來得及害怕就被教練帶走了。比賽開始，看著認真動作的小小身影，媽媽在遠方也跟著激動、感動。歷經了約一個小時後，兩位完成了三個項目的比賽。比完賽的Marty垂頭喪氣，覺得沒有表現如預期的好，好傷心地說一定沒有獎牌；哥哥Mitch倒是老神在在很有自信，一直問「什麼時候可以拿獎牌」；我則是情緒滿滿，有感動、有驕傲，我覺得孩子從練習到完成比賽好棒、好了不起。

兩個小時過後揭曉成績，團體成隊冠軍，兄弟兩人也分別在全能成績和個別項目拿到好成績。說好要平常心的媽媽我本人比誰都激動，抓著他們上台領獎、拍照，還在第一時間把消息傳給親戚好友分享。和孩子約定好要一起勝不驕敗不餒，結果媽媽自己最驕傲、最得意。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

整場比賽下來，我和孩子們一起學到很多——相信教練和隊友、團隊合作、運動精神、禮貌和態度，這些都是我以前沒有經歷過的。每次陪著Mitch和Marty完成一個又一個的任務，我都覺得人生又往前了一大步。