快訊

居家隔離對象擴大到5千多人 桃民政局：從沒這麼多過

4小時大轉彎！部桃全院改列紅區 陳時中揭決策轉折點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雙胞胎兒子比賽！從頭到尾陪訓練 吳品萱：得獎那刻比孩子還激動

聯合新聞網 / bobo小天才
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

【文‧圖／吳品萱】

半年多前，Mitch、Marty和同學們一起試上體操課，對於這種家長可以坐在一旁聊天放空的活動，我都衝第一個。體驗後，小朋友反應很好，我立馬報名，兄弟倆開心，我也樂得輕鬆。

我們上過很多不同類型的課程，像是音樂律動、打鼓、泰拳、籃球、足球、游泳，但讓他們迫不及待想上的，只有體操。觀察後，我發現是因為「教練」。我們的教練很會「帶」小孩，所有學生都很聽話而且很認真，教練教學風格嚴厲中帶幽默，每次上課的氣氛都很歡樂，兩兄弟每天都會問我「今天要上史波奇嗎？」在上了幾個月的課之後，去年十月，教練開始在課堂上鼓勵孩子：「你們很強喔，如果再厲害一點點的話，教練就帶你們去比賽。」

想要孩子得獎．又不想給壓力

一開始以為單純是激勵孩子，報名之前，我都以為所謂的「比賽」就是這間學校舉辦的賽事或是鄉里級的友誼賽之類，直到教練說是要報名「中正盃體操錦標賽」的時候，我才知道原來是認真的比賽，也才知道我們幸運誤打誤撞進到了專門訓練選手的「金牌教練蔡喬智」班裡。

確定要比賽後，我們從一個禮拜一堂課改成兩堂加強訓練。看著他們為了奪牌而努力的樣子，媽媽也跟著熱血了起來，從一開始抱著「比賽好玩就好」的心情，在一路見證雙胞胎進步後，我居然也開始期待他們能在比賽中有好表現。從每次在一旁滑手機或和其他家長聊天，到最後認真幫他們記錄練習的每一刻，我也跟著孩子一起「認真準備比賽」。

我想大部分的父母都主張鼓勵孩子「志在參加」，不要得失心太重、用平常心去面對比賽。但看著信誓旦旦一定會拿到獎牌、自信心爆棚的兩個孩子，我又希望他們可以加強練習來達到目標。面對自己的矛盾，我也一直在調整心態，在「不要有壓力」和「適當給一些期望和目標」之間找到平衡。

拿下好成績．媽媽比誰都要激動

到了比賽當天，我們一進到會場就感受到緊張嚴肅的氛圍，兄弟倆突然開始緊張，還好還沒來得及害怕就被教練帶走了。比賽開始，看著認真動作的小小身影，媽媽在遠方也跟著激動、感動。歷經了約一個小時後，兩位完成了三個項目的比賽。比完賽的Marty垂頭喪氣，覺得沒有表現如預期的好，好傷心地說一定沒有獎牌；哥哥Mitch倒是老神在在很有自信，一直問「什麼時候可以拿獎牌」；我則是情緒滿滿，有感動、有驕傲，我覺得孩子從練習到完成比賽好棒、好了不起。

兩個小時過後揭曉成績，團體成隊冠軍，兄弟兩人也分別在全能成績和個別項目拿到好成績。說好要平常心的媽媽我本人比誰都激動，抓著他們上台領獎、拍照，還在第一時間把消息傳給親戚好友分享。和孩子約定好要一起勝不驕敗不餒，結果媽媽自己最驕傲、最得意。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

整場比賽下來，我和孩子們一起學到很多——相信教練和隊友、團隊合作、運動精神、禮貌和態度，這些都是我以前沒有經歷過的。每次陪著Mitch和Marty完成一個又一個的任務，我都覺得人生又往前了一大步。

【完整內容請見2021年01月號媽媽寶寶雜誌隨書附贈《bobo小天才》別冊；本文由媽媽寶寶《bobo小天才》授權刊登，未經同意禁止轉載。】

延伸閱讀

網球／超美雙胞胎感情一定好？加國甜心布夏德姊：形同陌生人

體操／疫情重創業績 內村航平所屬企業忍痛宣布不續約

雙胞胎亂倫組家庭！她曬一家3口甜蜜照 網轟：怎對兒解釋？

體操／出身單親及中低收入戶 莊佳龍苦練成「最強國中生」

相關新聞

男生被摸有什麼關係？不分性別 都有可能成為性暴力受害者

其實原本想把標題訂成「在養育小男孩長大的過程中，對他更溫柔一點」。不過更精確來說，應該是「恐懼孩子被性侵或成為加害人」這個議題上，我們要給男孩女孩一樣的標準。

當媽都懂的親子默契！黃小柔勇敢生3孩 想聊天、逛街都有人陪

我常在想，其實生三個小孩真的很不錯，隨時都能選兵選將！孩子們都已經過了新生兒時期，個性都已經相當明顯。爸媽也能夠清楚地掌握孩子們的喜好，所以，在照顧上比以前輕鬆好多，不太需要猜測在想什麼，直接就知道他們此時此刻需要什麼，或許這就是一種母子同心的默契吧！

身體自主0歲就能開始教！善用工具與技巧 讓親子間自在談「性」

許多家長提到性教育時都會有所遲疑：會不會太早？怎麼教？其實認識身體，是從寶寶0歲就能開始的練習，依據孩子能力發展，可大致以0～3歲、3～6歲及6歲以上區分。因應年齡層相異的孩子，家長可透過不同的管道及場域帶孩子認識身體、劃出自己的身體界線，並養成孩子勇於表達的習慣。

合法發生性行為的年紀是幾歲？

這是我在不同的演講中經常問聽眾的問題，我發現，不管是爸爸媽媽、小孩、青少年、有時甚至是老師，都不清楚正確的答案。

完美教養？別管別人想教出什麼樣的孩子

世代改變，現在的父母更重視孩子的成長，除了花更多時間陪伴孩子之外，也做了許多功課和努力。電視網路普及，各種育兒相關知識和教養文章琳瑯滿目，我身邊甚至有認真的父母，除了研讀書籍、聽教養專家演講，還去進修兒童心理學，無非就是希望能用最好的方式來陪伴小孩成長。

孩子玩玩具 爸媽容易出現的5NG＆陪玩4重點

看著孩子拿起玩具搖啊搖，或是放進嘴巴，想要嘗試看看好玩的地方在哪裡，無論是哪種玩法，玩具扮演著孩子認識環境的媒介，就像成人在工作一樣，他們也努力透過玩具，學習未來各方面的能力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。