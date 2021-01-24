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在孩子面前討論他的狀況 到底是好還是不好？

聯合新聞網 / bobo小天才
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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【文／蘇文清】

與其擔心孩子對自己的狀況會胡思亂想，不如直接邀請孩子一起參與！也許會有不一樣的效果。

每次諮詢評估時，總是會遇到有些家長會小聲地跟我說：「要不要請孩子先離開教室，我擔心他會聽到我們討論的事。」「我們可以講台語嗎？這樣孩子就聽不懂我們在說什麼了。」「一定要在孩子面前討論他的事嗎？我擔心他會不高興。」「在孩子面前講他的事，這樣好嗎？會不會讓孩子受傷？」

爸媽擔心孩子聽到的3大原因

許多大人會擔心的原因，不外乎有下列三個：

1.擔心孩子聽到會造成心理的傷害

由於討論的內容，可能是圍繞著孩子的不當行為，或是能力不及的表現，於是很有可能在當下會帶給孩子難堪、不悅、不知所措，甚至發生潛在的心理傷害。因為擔心會造成孩子的心理陰影，於是許多大人會想辦法支開孩子，選擇在孩子背後談論他的事。

2.擔心孩子會對大人產生不信任感

由於討論的過程，是在外人面前討論，很有可能會造成孩子情緒上的反彈，認為您背叛他，進而對您產生敵意，讓彼此的關係漸漸往不信任的方向發展。因為害怕親子關係緊繃，於是許多大人會故意避而不談，等到孩子不在現場才敢侃侃而談。

3.擔心孩子的問題會變本加厲

由於談論的當下，可能會討論到如何因應孩子不當行為的處置，當孩子發現大家都在講自己的不是，很有可能就會武裝自己，開始賭氣、干擾、破壞當下的規則，甚至故意用大人不喜歡的行為來反制，讓行為越來越脫序。為了不讓孩子的行為變嚴重，於是許多大人會選擇模糊焦點，也不要在孩子面前說起他的事。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

邀請孩子共同討論的4種做法

是否該在孩子面前討論他的事，不同專家學者各有不同的見解，以我個人的想法，與其諜對諜，倒不如直接邀請孩子一同參與討論，當下的我會這麼做：

1.製造輕鬆的氛圍．讓孩子不感到威脅的壓力

談論的一開始，我不會急著揭穿孩子的不是，而是用閒話家常的方式，慢慢將有關於他的議題融入話題中，然後透過不同話題的穿插，降低孩子的戒心，讓孩子漸漸習慣話題中有他的議題存在。

2.採取開放的態度．讓孩子知道我們關心的事

對話的當下，我不會急著指責孩子的不是，而是採取輕鬆開放的態度，談論孩子的狀況，假若孩子抗議我說的事實，我也會讓孩子有表達的機會，藉此讓孩子知道我們重視的是什麼。

3.善用說話的技巧．讓孩子知道自己的問題在哪

討論的過程，我不會只說孩子不好的部分，而是採取劣勢與優勢的交替說明，最後再把話題聚焦在孩子的優勢上，在話語的包裝下，讓孩子感受自己的優勢，同時也記住自己的劣勢，逐步引導孩子學習自省能力。

4.運用自我揭露．讓孩子學習可以怎麼做

引導的模式，我不會使用要求的口吻，而是運用自我揭露，描述自己的感受與可行的建議方法，增加孩子的思考判斷機會，也許孩子當下不會接受，但我們要相信孩子都希望自己變好，私底下一定會偷偷練習，讓自己改變。

【完整內容請見2021年01月號媽媽寶寶雜誌隨書附贈《bobo小天才》別冊；本文由媽媽寶寶《bobo小天才》授權刊登，未經同意禁止轉載。】

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