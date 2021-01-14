3歲前其實不需要有玩伴！預知孩子未來的人生成功率

【文╱高凡淳 採訪諮詢╱米露谷心理治療所所長駱郁芬 圖片提供／shutterstock】

曾經有研究指出，樂於助人及分享的孩子，未來較有可能取得大學學位，在工作及他人相處上也會順利許多，可看出社交能力與未來人生的成功與否，有著極大的關聯。想要培養孩子的社交能力，爸媽要先了解0〜6歲的發展！

0〜6歲的社交能力發展

根據孩子的發展，人際關係也會有所改變，駱郁芬臨床心理師以3歲做為分隔點，而3歲前後的兩個階段，「朋友」分別代表不同意義：

0〜3歲

部分爸媽認為，讓孩子早點進入團體生活，早點接觸人群，學習如何交朋友，「但在兒童發展上，3歲以前的孩子其實沒那麼需要一個伴。」駱郁芬臨床心理師解釋，3歲前，孩子處於自我中心期，發展重點在於與主要照顧者之間，建立起更安全、穩定、信任的關係，而有些孩子會在這個階段表現出良好的社交性，像是到公園玩時，主動跟其他小孩玩在一起等，屬於正常發展，也是好的現象。

雖然孩子還不需要有伴，但會對於較常出現在身邊的其他人，產生熟悉感，「在孩子心裡，不像是大人所謂的朋友，僅是熟悉的玩伴而已。」

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

3〜6歲

3歲之後，孩子的生活多了「朋友」的角色，駱郁芬臨床心理師表示，3〜4歲是過度期，孩子還在練習如何與他人互動，約到4歲以上，爸媽可以明顯觀察到，孩子會想跟同伴一起玩玩具，一起模仿認同的角色，像是卡通人物等。也因為性別概念的發展，孩子會較喜歡與同性朋友玩在一起，生活中很大一部分的重心，會是人際關係的建立。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)