別讓求職成為孩子自我保護的漏洞！教孩子正確求職比禁止打工更重要

【文／周雅淳】

雖然我們的讀者可能大部分是年幼孩子的父母或照顧者，但前陣子發生的國中生拐騙案，無論在犯罪型態、手法，或者大人對於網路生態的瞭解等各方面，都有非常值得省思的地方。

在這個月的專欄中，我想跟大家分享一個國中生向我求助的經驗，希望能讓大家多理解一些孩子們的處境，以及在現今變化快速的社會中，如何學習更多課本上學不到但在社會中有用的能力，可能才是孩子們自我保護更好的方法。

帶孩子了解求職的正確管道

不知道大家是否注意到，在這次的案件中，歹徒並非「欺騙孩子的感情」，而是以求職為餌，他提供的工作機會在網路世界也確實存在，一開始，歹徒之所以會成功，來自於「孩子比大人瞭解網路世界」，但「大人比孩子瞭解求職狀況」之間的落差。

孩子打工其實不是壞事，我們認為「等孩子大一點再說」，但孩子可能基於追求人格獨立、經濟自主、探索世界等因素，在比我們以為的更早之際，就對工作產生需求或興趣。今年暑假一開始，一個我先前帶過的孩子敲我，問：「老師，工作要怎麼找？」

原來是他不慎弄壞了朋友的東西，家境不佳的他只能靠自己的勞力賺取賠償需要的金錢。這個孩子已經國中畢業，15歲了，我先帶著他閱讀勞基法中對童工相關的保障與規定，告訴他工作一定需要監護人同意；接著一步一步教他如何在求職網站上搜尋符合他期待的工作機會。

因為孩子想找民宿旅館的房務工作，我告訴他「這類工作老闆大多數會希望你拿著填寫好的履歷表直接應徵就好」，然後找了網路上的手寫履歷表照片給孩子看，跟他說：「填好帶去面試就可以了。」

孩子很困窘地說：「老師，什麼叫做籍貫、應徵職務和希望待遇？」

我感到非常吃驚。確實這個孩子的學業表現並不是很好，所以我想：「程度真的這麼差嗎？我小時候有這麼不能理解這些詞的意義嗎？」但我下一秒就意識到這是一個非常不公平的比較：我在15歲的時候，根本沒有真正認識這些語詞的需求。

不要錯失教導孩子正確求職的機會

教會這個孩子相關知識和求職技巧、陪著他討論不同企業的差異後，孩子在家附近某間民宿找到工作。我跟朋友說：「我覺得所有小孩在國中畢業時，學校都應該完整幫他們上一堂求職實作的課程！」

或許有些人會覺得，並不是所有孩子都有打工或求職的需求，但基本上這是一個學校不會教，卻幾乎所有人都會用到、就算是大人也有遭到詐騙可能的領域，孩子學會了這項技能，在未來的人生也是受用無窮。大人若只抱持著「沒必要」、「還太小」、「你又不愁吃穿」等想法直接禁止，其實是沒有看到孩子試圖自食其力、追求自我及經濟獨立或能力的努力。

有時候，危險就發生在大人與小孩的彼此誤解，都覺得對方「不瞭解我」。怎樣分辨眼前的道路是通往陷阱或成就、理解世界真實的模樣等等能力，是非常需要培養的，而在培養的過程中，大人如何獲得孩子的信任、扮演重要的推手或煞車角色，除了既有的人生經驗，也要成為一個「可以和孩子聊網路」的大人。