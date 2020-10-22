當年離婚更多的是不知所措 吳品萱自責忽略孩子

【文‧圖／吳品萱】

這幾年，很多人來找我聊離婚，聊聊彼此在婚姻中遇的難處。除了傾聽或建議，我想大家其實更想知道――離完婚的生活會變成什麼樣，究竟會不會更好？過得更快樂？

離完婚會不會更快樂？答案還真的是「不一定」。如果沒有離婚，也許幾年後過去，當初覺得不如意的地方，兩人經過溝通磨合解決了，或是雙方都成長，有足夠的智慧去經營婚姻。當然，也有可能彼此越看越不順眼，拖了好幾年再氣到離婚。

除了衝動．當年離婚更多的是不知所措

離題了，大家想知道還是該不該離婚。我想說的是「離婚絕對可以解決問題，但也會帶來其他問題」，除非有必要離婚的原因，例如家暴或對方外遇不肯回頭，可以「馬上離」之外，我都希望大家可以再往後想一點。坦白說，我離婚時孩子才一歲，除了衝動，更多的其實是不知所措。新手爸媽在面臨第一胎的時候，除了喜悅，更多的是焦慮、憂鬱，面對生活巨變，若兩人都無法調適好，就很容易造成誤會與爭執。

每個人的故事不一樣，家家有本難念的經，看起來幸福快樂的家庭，背後也許只剩痛苦和互相折磨。沒有外人能給出完美的建議和分析，我能做的只有分享自己在離婚後的心情，還有遇到的困難和問題。

(圖片／吳品萱提供)

心理、現實都面臨難題

剛離婚，會感到自由，覺得人生重新開始，正向又積極。過一陣子，卻開始質疑自己是不是太衝動、自私，沒有給小孩一個完整的家。接著，是遇到生活上的艱難，覺得很沮喪，懷疑自己再懷疑人生。最後，重新調整自己，為了孩子堅強而勇敢，蛻變成強大的母親。心理變化先聊到這邊，來說點現實層面。

因為是共同撫養，只要跟小孩相關的事，都需要父母一起辦理，再來是人手問題，我常獨自帶著雙胞胎兄弟出去玩，一不注意，小孩就消失在視線裡，甚至有一次哥哥氣喘發作要送急診，我也是得請父親過來顧弟弟，才能帶哥哥出門看醫生。

還有經濟問題，照顧小孩的費用，絕對不是把學費和生活費算完就結束，高估了自己的能力，生活壓力變大，除了壓縮生活品質，人也變暴躁。最後，也是最自責的一點，那就是我忽略了小孩的感受，也許他們將來在成長路上心理會受到影響，我能做的只有給他們滿滿的愛，希望他們擁有強大的心靈，讓「單親」這件事的「傷害」降到最低。

至於離婚有沒有好處？當然有！而且還真不少，只是這次想分享一些自己當初沒有思慮周全而遇到挫折的地方。至於離不離婚，我相信大家心中其實都有答案，重要的不是怎麼選擇，而是選擇後要怎麼過生活。