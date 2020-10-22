萬聖節扮鬼讓孩子更了解生死觀念！ 成為親子難忘甜蜜回憶

【文／李柔萱 採訪諮詢暨圖片提供／樂樂】

至今已經帶兒子參與2年的萬聖節活動，每件角色服皆由樂樂與兒子純手工打造，與孩子溝通、製作道具的過程，成為他們分享彼此心情的溫馨時刻，不但孩子樂在其中，也讓一家三口關係更親密。

全家一起看場電影，是樂樂家重要的家庭活動，喜劇片、劇情片或動作片，只要不是太過血腥或恐怖的素材，樂樂都享受和孩子一起欣賞、討論電影情節，這些電影，也成為每年萬聖節的變裝靈感，像是前年的V怪客和去年的蟲汁大師，就來自全家看過的《V怪客》、《陰間大法師》兩部經典電影！

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

決定扮裝主題．親子間最重視理性溝通

決定角色的過程中，樂樂與兒子像朋友一般，提出自己的想法與建議，並且明確表達出自己的喜歡或不喜歡，有時兒子會向她提議：「馬麻，我覺得這個很適合你！」樂樂也會把變裝難度太高，或者全家難以套用同樣主題等考量告訴兒子，互相以尊重但不強迫的態度表達自己的想法。

結合中西文化．帶孩子了解生死觀念

說起萬聖節的故事，樂樂表示，萬聖節驅鬼是外國人的習俗，因此對於「鬼」的想法，自己會以貼近台灣文化的「中元節」與孩子補充說明：「鬼就是死去的人，像是已經當天使的阿祖（台），她也會在天上繼續看著你長大。」

樂樂分享，兒子以前非常怕鬼，但經歷過萬聖節扮鬼活動，漸漸發現到，鬼其實沒這麼可怕，甚至會主動和樂樂表示：「我今天要到好多糖果，可以和阿祖分享，希望阿祖在天上看到也會很開心！」雖然孩子只有5歲，卻已能用另一種方式看待鬼魂，也更懂得對死者的懷念、珍惜生命。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

兒子從小就懂注意形象

平時沒有機會吃到太多糖，因此孩子格外期待萬聖節時，提著南瓜提籃，收穫滿滿糖果的時刻。興奮之餘，拿到糖果就情不自禁往嘴巴送，結果當然被一旁的爸媽制止，眼看著豆大的淚珠即將傾瀉而下，樂樂一句：「這樣你臉上的妝都會花掉喔！」並拿出手機讓兒子看看自己的樣子，沒想到兒子居然一秒收起眼淚，讓樂樂笑說，兒子年紀小小就很有偶像包袱！

樂樂的變裝小技巧

每次萬聖節服飾皆是全手工打造，樂樂提到，現成的萬聖節角色服不但所費不貲，且穿過一次就堆放在家中角落，無形中也造成許多浪費，因此自己傾向和兒子溝通造型後，再一起到材料行、文具店購買材料，兒子前年扮的V怪客，就是以黑色運動服為基底，腰帶、劍或帽子等配件，則用竹筷、紙板創意改造，也會讓兒子自己動動小手，黏貼帽子上的毛線做為頭髮，親子從零開始完成整套角色服，孩子參與度高，對活動的期待度也直線上升！