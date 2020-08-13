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黃小柔再熱也要出去玩 為了就是看到孩子的笑臉！

聯合新聞網 / bobo小天才
（圖片／黃小柔提供）
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【文／黃小柔 圖片來源／黃小柔】

暑假來臨，所有的孩子都會期待爸媽們能夠安排外出行程，讓他們可以到處放電。問題是現在這麼熱的天氣，光想到要出門，就讓我頭超痛！

最近每天的高溫，時不時就飆破35℃，想帶孩子出門玩，擔心他們太熱會中暑，又害怕因為旅遊景點人很多會累歪。可是，想到他們充滿歡樂的笑臉，我跟老爺努力想出兩全其美的方法，為了就是要滿足孩子的期待！於是我們找了一群有相同年紀孩子的好朋友們一起出遊，兩天一夜的輕旅行出發！

在準備出發的前幾天，看著他們因為聽到這兩天一夜的行程，三個小毛頭開心到跳起來尖叫，哥哥抱著妹妹，弟弟也跟著湊過來，圍成一個圈圈歡呼的情景。我頓時感染到他們的興奮，也讓我想起，小時候，爺爺奶奶也會利用週末，帶著我跟姊姊到鄰近的郊區跟公園遊玩，每次知道要出去玩，我跟姊姊也是開心到不行，盡情在他們懷裡撒嬌的景象，在我的記憶裡留下暖暖的畫面。就跟現在一樣，好幸福！

爸爸們準備晚餐．媽媽小孩盡情放鬆

這次的輕旅行，我們選擇一家美式的庭院式民宿，裡面有滿滿的親子遊樂設備，一進到屋內，每個小朋友變得超瘋狂，光是可以擁有溜滑梯、球池跟積木，還有大大的空間能讓他們一整天在房子裡任意奔跑，不就是他們最期待的嗎！重點是我們大人可以愜意地享受悠閒時光，彼此聊著天坐在公共空間的餐桌上，看著他們跑來跑去，完全不用擔心會熱到或被蚊蟲叮咬，這真的是太完美的安排了。

時間好快來到了傍晚，今晚是先生們負責準備晚餐，為了就是要體恤我們這些辛苦的媽媽們。爸爸們打開自己帶的音響聽著爵士樂，在院子旁的烤肉設備上準備生火，看著他們認真辛苦的模樣，還真的蠻帥氣的，連小朋友們也被圈粉，在旁邊替爸爸們加油打氣。不用多久時間，香噴噴的BBQ之夜就此展開，大人小孩不顧形象大快朵頤，笑得合不攏嘴，這麼簡單又自在的夜晚，讓孩子們開心到捨不得睡覺，這樣的輕旅行不就是我們想要的嗎？

（圖片／黃小柔提供）
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吃海鮮．順便來一場海洋生物見面會

隔天起床雖然天空飄著雨，但，完全不影響大小朋友的興致，我們決定帶著小毛頭們去附近的漁港吃海鮮，順便認識海洋生物。一到現場馬上變成戶外教學，孩子們的眼睛都在發亮，認真聽著旁邊阿姨介紹龍蝦、魚類、螃蟹、干貝跟海膽，看到電視和書本上的動物出現在眼前，好奇之下，一直舉手問問題，爸媽們都覺得太可愛了！尤其哥哥看到派大星本人，開心到要把牠帶回家當朋友。

短暫、充滿歡笑的輕旅行，在吃完午餐後落幕。返回家中的路上，三個小朋友立馬斷電睡到打呼，我跟老爺也換得短暫的安靜開車時刻。期待下一次再像這樣輕鬆帶他們遊山玩水，而且我相信，很快就會開始計畫囉！

【完整內容請見2020年08月號媽媽寶寶雜誌隨書附贈《bobo小天才》別冊；本文由媽媽寶寶《bobo小天才》授權刊登，未經同意禁止轉載。】

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