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性教育不只是教孩子保護自己！避免孩子變霸凌者要這樣教

聯合新聞網 / bobo小天才
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

【文／周雅淳】

在「每個人都要遵守同一套規則」之外，還有很多狀況必須同時考慮，性教育絕對是全人教育，而不是只教小孩保護自己或者不要成為加害者而已。

我曾經在一個講《大象男孩》的說故事場合遭遇很大的困難。那一場的對象是國小低年級孩子，我們已經持續了近兩年每週一次的故事時間，對彼此都非常熟悉。《大象男孩》是唇顎裂男孩祥祥的真實故事改編，我也找了一些資料，從醫療知識、媒體報導等，讓孩子實際認識唇顎裂患者的真實處境。

一般人看見特殊孩子的行為．傾向直接離開現場

孩子佩服祥祥的勇氣、對唇顎裂手術前後的差異感到驚嘆，只是書中描述「祥祥因插管無法控制口水流出，導致總散發一股臭味，其他小朋友都不願跟他玩」時，所有小孩都還是搖頭：「很髒不行。」

我們不可能以說服或強制的方式，要求孩子接受特殊兒童；而特殊孩子需要的特殊協助，在孩子們互動的現場常跟他們必須學習的社會規則衝突，例如前述「維持清潔」的衛生習慣、遊戲中應遵守的規則、人際互動彼此尊重的常規等。

特殊孩子之所以需要協助，就是因為他們在發展的過程中，無法達到同齡孩子的平均表現，這種狀況，非但年齡相近的孩童無法理解，就算是成人，也很容易視為「孩子沒規矩、大人沒在教」，當遇到這樣的孩子時，傾向直接離開現場或指責成人沒有盡到教養的責任。

親自示範「願意照顧不同狀況」的態度．避免孩子未來霸凌特殊兒

我想邀請大家，碰到這種狀況時，試著先擱置不愉快的心情，加入孩子的遊戲行列中。在現場直接的目的當然是，一個大人的加入，會打破原先只有小孩的互動關係，而且不是介入管束，是「一起玩」：動點腦筋，建立適合現場的新規則，觀察孩子的狀況和反應，試著協助孩子建立彼此的關係。

就長遠來看，這樣的介入更重要的是：我們雖然不知道這個孩子為什麼有狀況，但我們對所有的孩子示範了一種「願意照顧每種不同狀況」的態度與方式。孩子可以學到的是，遇到差異不是離開或指責，而是嘗試了解，以及用善意看到其他人的需求。

孩子需要從小學習這件事，因為當他們離開家庭進入團體生活，這些全都成為他們能否理解「為什麼有的小孩就是不一樣」的基礎。

設想一個特殊兒童從小的成長經驗：不論他是智能、情緒、身體上的差異，他經常遭遇的情境，就是很難找到同齡玩伴，但所有孩子對友誼的渴望都是一樣的，等孩子更大一些，許多校園霸凌或性平事件都是因為這種落差而發生，例如一般孩子可能覺得智能障礙的孩子「易受驅使」、「很好玩」，例如我們就曾見過同儕誘使智能障礙孩子公開脫衣的案例。

我們常常等到孩子都長大了，才開始頭痛「怎麼這麼好騙」或者「怎麼這麼壞」，卻甚少在孩子成長的歷程中，向孩子示範「不同的孩子需要不同的對待方式」這樣的差異態度。所以要接續上個月的文章主題：「超前部署」的意義即在此，尊重與理解是讓孩子從小就透過身邊的大人，看見差異及不同的需求。

【完整內容請見2020年07月號媽媽寶寶雜誌隨書附贈《bobo小天才》別冊；本文由媽媽寶寶《bobo小天才》授權刊登，未經同意禁止轉載。】

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