不知不覺中 孩子就這樣長大了！

【文‧圖／黃小柔】

這是我最近很有感受的事，依然記得他們還是小baby，躺在懷裡安心熟睡的可愛模樣，而我還在擔心怎麼讓他們睡過夜的同時，他們現在已經會在睡前跟我說聲「晚安」，然後爬上床睡到隔天。

連最麻煩的日常出門，尿布、奶粉、副食品、玩具一樣都不能少，到現在出門的配備越來越少，就算沒帶，只要在便利商店買一下就好，突然間覺得輕鬆不少！每天哭個不停的小寶寶，怎麼一轉眼已經可以跟我說心事，偶爾還會抱怨天氣不好，沒辦法出去玩，同時也會安慰我說「不要擔心我們無聊，我們有很多遊戲可以玩。」

說著，想著，他們一轉眼就長大了，孩子一天天地大，我們的歲月也被記錄著，還沒成家之前，總覺得青春好漫長，無所謂浪費著時間，沒有壓迫感的享受生活，但自從孩子出生後，所有年月日都這麼清楚地被孩子的生活所記載著。

（圖片／黃小柔提供）

每一步的成長．都是爸媽生活的動力

哥哥前幾天掉了第一顆乳牙，抱著我說，他從今天開始變成了大哥哥，可以幫我照顧弟弟妹妹，即將要滿六歲的他，讓我覺得一切都好不可思議，這孩子真的長大懂事了！妹妹現在喜歡在哥哥、弟弟睡著後，偷偷跑到客廳，躺在我們身邊，唱著她愛的歌，享受專屬我們與她的時光，這個撒嬌的小女孩，完全融化爸爸的心。

弟弟更是在不知不覺中，學會每天早上起床先彈跳到我們的房間，非常有元氣的打開房門，討個抱抱親親再調皮地說聲Bye Bye後，關上房門黏著阿嬤吃早餐。看著這三個孩子的成長，我們心中有股說不出的成就感，這屋簷下的一切更是我跟老爺生活的動力，為著孩子們的幸福打拚。

想念那段被孩子依賴的時間

看著身邊的朋友，每個人幾乎都有了自己的家庭，大家的話題也漸漸變成爸媽經的同時，還是會聊聊剛當上爸媽那段手忙腳亂的日子，一邊想著剛出生軟綿綿的他們，現在瞬間長大不再是寶寶，說著說著，彼此還是會透露出捨不得，想念嬰兒時期一直被爸媽需要的時候，也會交換著孩子小時候呆呆的萌樣照片，再轉頭看著跑來跑去的他們，突然覺得時間真的過得好快。

席間一位姐妹帶著剛出生沒多久的小寶寶加入聚會，現場瞬間母愛大噴發，七嘴八舌交換著育兒經驗，看著新手爸媽被體諒安慰的表情，讓我深深感受到原來在多年前，我也是這樣熬過來的。所以，剛當上爸媽的你們，好好享受寶寶全心全意依賴你的時間，因為在不久之後，你們也會跟我一樣，突然很感慨孩子真的就在我們不知不覺中長大了！

有關小柔

（圖片／黃小柔提供）

以4 In Love女子演唱團體出道，卸下歌手身分，轉往戲劇、主持等方面發展。2017年晉升為三寶媽，透過這個專欄，她想分享的不只有育兒，還有女性在自我、在感情上會面臨到的種種點滴，盼與讀者一同成長。