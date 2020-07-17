快訊

立院再衝突！藍營直接推倒圈票處 游錫堃宣布分區領票

6泰人自台返國發燒檢測 指揮中心下午2時記者會說明

不知不覺中 孩子就這樣長大了！

聯合新聞網 / bobo小天才
（圖片／黃小柔提供）
（圖片／黃小柔提供）

【文‧圖／黃小柔】

這是我最近很有感受的事，依然記得他們還是小baby，躺在懷裡安心熟睡的可愛模樣，而我還在擔心怎麼讓他們睡過夜的同時，他們現在已經會在睡前跟我說聲「晚安」，然後爬上床睡到隔天。

連最麻煩的日常出門，尿布、奶粉、副食品、玩具一樣都不能少，到現在出門的配備越來越少，就算沒帶，只要在便利商店買一下就好，突然間覺得輕鬆不少！每天哭個不停的小寶寶，怎麼一轉眼已經可以跟我說心事，偶爾還會抱怨天氣不好，沒辦法出去玩，同時也會安慰我說「不要擔心我們無聊，我們有很多遊戲可以玩。」

說著，想著，他們一轉眼就長大了，孩子一天天地大，我們的歲月也被記錄著，還沒成家之前，總覺得青春好漫長，無所謂浪費著時間，沒有壓迫感的享受生活，但自從孩子出生後，所有年月日都這麼清楚地被孩子的生活所記載著。

（圖片／黃小柔提供）
（圖片／黃小柔提供）

每一步的成長．都是爸媽生活的動力

哥哥前幾天掉了第一顆乳牙，抱著我說，他從今天開始變成了大哥哥，可以幫我照顧弟弟妹妹，即將要滿六歲的他，讓我覺得一切都好不可思議，這孩子真的長大懂事了！妹妹現在喜歡在哥哥、弟弟睡著後，偷偷跑到客廳，躺在我們身邊，唱著她愛的歌，享受專屬我們與她的時光，這個撒嬌的小女孩，完全融化爸爸的心。

弟弟更是在不知不覺中，學會每天早上起床先彈跳到我們的房間，非常有元氣的打開房門，討個抱抱親親再調皮地說聲Bye Bye後，關上房門黏著阿嬤吃早餐。看著這三個孩子的成長，我們心中有股說不出的成就感，這屋簷下的一切更是我跟老爺生活的動力，為著孩子們的幸福打拚。

想念那段被孩子依賴的時間

看著身邊的朋友，每個人幾乎都有了自己的家庭，大家的話題也漸漸變成爸媽經的同時，還是會聊聊剛當上爸媽那段手忙腳亂的日子，一邊想著剛出生軟綿綿的他們，現在瞬間長大不再是寶寶，說著說著，彼此還是會透露出捨不得，想念嬰兒時期一直被爸媽需要的時候，也會交換著孩子小時候呆呆的萌樣照片，再轉頭看著跑來跑去的他們，突然覺得時間真的過得好快。

席間一位姐妹帶著剛出生沒多久的小寶寶加入聚會，現場瞬間母愛大噴發，七嘴八舌交換著育兒經驗，看著新手爸媽被體諒安慰的表情，讓我深深感受到原來在多年前，我也是這樣熬過來的。所以，剛當上爸媽的你們，好好享受寶寶全心全意依賴你的時間，因為在不久之後，你們也會跟我一樣，突然很感慨孩子真的就在我們不知不覺中長大了！

有關小柔

（圖片／黃小柔提供）
（圖片／黃小柔提供）

以4 In Love女子演唱團體出道，卸下歌手身分，轉往戲劇、主持等方面發展。2017年晉升為三寶媽，透過這個專欄，她想分享的不只有育兒，還有女性在自我、在感情上會面臨到的種種點滴，盼與讀者一同成長。

【完整內容請見2020年06月號媽媽寶寶雜誌隨書附贈《bobo小天才》別冊；本文由媽媽寶寶《bobo小天才》授權刊登，未經同意禁止轉載。】

相關新聞

肢體發展黃金期 無論再忙都要帶孩子出門動一動

想讓孩子培養起良好的運動習慣，爸媽可要把握學齡前的黃金期！了解不同歲段孩子應發展的能力，再搭配其他有興趣的運動，為生活增添更多樂趣。

不知不覺中 孩子就這樣長大了！

這是我最近很有感受的事，依然記得他們還是小baby，躺在懷裡安心熟睡的可愛模樣，而我還在擔心怎麼讓他們睡過夜的同時，他們現在已經會在睡前跟我說聲「晚安」，然後爬上床睡到隔天。

性教育不只是教孩子保護自己！避免孩子變霸凌者要這樣教

在「每個人都要遵守同一套規則」之外，還有很多狀況必須同時考慮，性教育絕對是全人教育，而不是只教小孩保護自己或者不要成為加害者而已。

那些名模媽咪想記錄的事：在蒙特梭利體系下 孩子學會的事

這是Mitch＆Marty開始上幼兒園的第四個學期，算一算也一年八個月了，原本想仗著自己年輕體力好，帶著兩兄弟玩到五歲再上學，無奈計畫趕不上變化，在他們快要三歲時就急急忙忙入學，我都還沒來得及做功課，就在朋友推薦下，兄弟倆進入蒙特梭利教育體系。

愛露營的小孩都比較獨立？ 在露營中引導孩子學習自理能力

露營能給予孩子豐富的生活體驗與學習！行動兒童療育協會職能治療師陳力磑說，「學齡前的孩子，比較會透過模仿、玩遊戲的方式進行學習，因此像露營就是很好的體驗式機會教育，讓孩子可以從各種活動中學習。」

別讓孩子成為霸凌特殊孩童的幫兇！從小教孩子尊重差異

大人在建立孩子身體界線的過程中應扮演的角色：要給孩子討論、試錯的空間，不光是教養者，而是整個社會都要成為一個友善的空間，在特殊兒童的性教育上，這樣的原則更為重要。

珍惜孩子作畫創意 媽媽永遠是鐵粉

還記得小時候，我是一個愛畫畫的孩子，沒事就愛拿著筆跟紙隨意地塗鴉，每次只要抓到空閒時間，一整個下午就會沉浸在自己的小世界裡，天馬行空的發想，真的好快樂！

孩子露出身體部位、碰別人 不導正就成性犯罪者？

「隱私處」會隨著時空、社會、文化、年齡、規範等而有不同的定義，要留給孩子討論、試錯的空間，練習在自我與社會規則間取得平衡。

bobo開心動手玩 小小創意無限大

玩黏土、著色、摺紙等，看似簡單的手作遊戲，其實藏有大大的學問！進行手作活動時，有助於孩子的心智發展歷程，爸媽的參與及陪伴更為重要，能讓這過程變得更有意義！

提早準備孩子的「離家空巢期」

大概是大學畢業沒多久，我和國中好友聊天，她說她母親這一年來很憂鬱，因為妹妹到了南部念大學，好友本人也到法國留學，家裡頓時變得空蕩蕩的，母親很寂寞、很不快樂、找不到人生的重心。

外師教英文發音才標準？資深英文老師：老師具備這三能力才重要

「太早開始學英文，就會讓孩子學不好母語」、「讓外籍老師教孩子，孩子的英文能力才會比較好」，相信不少家長都聽過這些說法，但到底哪些是真的，哪些只是迷思呢？我們邀請英文老師Rosa為爸媽一一解答！

N號房事件後 性教育不能等！告訴孩子保護隱私處不要只說這些

當「身體」成為日常生活中能自在談論的話題，才能讓孩子以正面積極的方法看待自己，但問題來了：「隱私處」的禁忌和規則在這個社會中就是真實存在，如果不要用負面的方法，例如「隱私處不能讓別人摸」這樣的方式跟孩子談，到底要怎樣傳達或者讓孩子認識社會規則？專欄作家周雅淳提供正確觀念及建議！

熱門新聞

別以為聽不懂！當著孩子的面吵架 恐引發情緒失調！

性教育不只是教孩子保護自己！避免孩子變霸凌者要這樣教

肢體發展黃金期 無論再忙都要帶孩子出門動一動

6種副食品的錯誤觀念 你中了嗎？

剖腹產新觀念！產後3大護理這樣做

柯有倫 Donna 期待迎接生命中的新主角

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。