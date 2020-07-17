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肢體發展黃金期 無論再忙都要帶孩子出門動一動

聯合新聞網 / bobo小天才
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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【文╱高凡淳　採訪諮詢╱佑誠居家職能治療所職能治療師蔡政言】

想讓孩子培養起良好的運動習慣，爸媽可要把握學齡前的黃金期！了解不同歲段孩子應發展的能力，再搭配其他有興趣的運動，為生活增添更多樂趣。

6歲前的發展重點

蔡政言職能治療師將6歲前的孩子分為以下5個歲段，分別說明不同階段該發展出的肢體動作：

1歲之前

1歲之前的孩子，會從仰臥到翻身，之後再坐起來，約1歲左右就可以練習走路，蔡政言職能治療師提到，這個歲段較注重的是孩子軀幹的發展，也就是所謂的「核心肌群」，像是肚子、屁股、大腿，肌肉力量穩又足夠，之後在發展爬上爬下的動作時會較順利。爸媽可多多跟孩子練習翻身，以及利用奶嘴、奶瓶吸引孩子往前爬，也建議當孩子在練習坐時，多訓練大腿的肌肉，否則等到下個歲段，孩子要練習從坐到站時，大腿肌肉沒有力氣，走起路來容易搖搖晃晃。

1〜2歲

這時的孩子已經開始會走了，如何讓孩子練習走得穩，蔡政言職能治療師建議，可讓孩子練習扶著牆，或是爸媽牽著手引導。另外，他也提到，孩子走得好不只需要肌肉的力量，平衡感也很重要，爸媽可帶孩子多走高高低低的花圃、平衡木等，讓孩子漸漸練習重心擺放的位置，能提升穩定度。

手部在這時也已經會基本的抓握，爸媽可以讓孩子試著抓取一些小東西，像是抓取食物吃飯、玩小珠珠等，加強訓練三指抓握的能力，往後拿筆、扣釦子都會很有幫助。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

2〜3歲

以正常發展來說，孩子已經走得很穩了！接下來能準備練習跳的動作。蔡政言職能治療師提到，孩子可以先練習兩腳跳，或是攀爬，多運用到核心肌群以及大腿肌肉的力量，試著蹲跳、青蛙跳、往前跳等，都是很好的練習方式。

他補充，3歲前的孩子，若踝關節的穩定度沒能練好，孩子變成後天的扁平足的機率會提高，踝關節的力氣不夠，腳就會往內踏，穿鞋子時，鞋子的內側就容易被磨壞，長期下來，甚至是膝蓋、大腿都會變形，以後走路容易變成內八。

3〜4歲

當雙腳跳已經穩定時，在這個年紀就能練習單腳跳，這樣的動作則需要雙腳更強大的力氣，而落地的那一隻腳，也必須能穩定地踩在地上。蔡政言職能治療師表示，如果3歲後，踝關節的力氣依然無法練好，經過醫師評估後，腳部的骨頭排列也沒任何問題，可試著在孩子的鞋子中加入足弓墊，再加上像是練習墊腳尖、玩跳跳床、跟爸媽Give me Five，能夠加強踝關節的發展。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

4〜6歲

由於孩子的腳部力氣夠，這階段的孩子能夠單腳跳至少5下，往前跳的距離也會比較遠，蔡政言職能治療師提到，約5〜6歲的孩子，雙腳併攏至少能往前跳40〜50公分，單腳也要能20〜30公分，能有這些基本的發展，進入小學後，進行各項運動才能較為順利。

【完整內容請見2020年07月號媽媽寶寶雜誌隨書附贈《bobo小天才》別冊；本文由媽媽寶寶《bobo小天才》授權刊登，未經同意禁止轉載。】

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