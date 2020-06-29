愛露營的小孩都比較獨立？ 在露營中引導孩子學習自理能力
【文／劉敏涵 採訪諮詢／行動兒童療育協會職能治療師陳力磑】
露營能給予孩子豐富的生活體驗與學習！行動兒童療育協會職能治療師陳力磑說，「學齡前的孩子，比較會透過模仿、玩遊戲的方式進行學習，因此像露營就是很好的體驗式機會教育，讓孩子可以從各種活動中學習。」
適應自然環境．累積豐富感覺經驗
陳力磑職能治療師觀察到，現在很多孩子對於環境適應力普遍偏弱，「像很多孩子上了幼兒園中班、大班，但仍然不太敢光腳踩在草皮、泥巴上，會對這些東西感到害怕。」他表示，可以透過露營讓孩子有更多機會踩踩草皮，挖泥土等，多多跟大自然產生互動，從小就讓孩子累積大量的感覺經驗，進而促進孩子對於自然環境的適應能力！
引導孩子學習主動安排時間
當孩子年紀達4、5歲時，有足夠的理解能力，不妨在露營前跟孩子進行討論，引導孩子想想如何安排自己露營期間的作息，像是告訴孩子，「晚上到了一個時間就會沒有水、電，你會想怎麼利用那段時間？」在露營的當下，也能引導孩子觀察自己的作息，例如：「我們好像在晚上玩遊戲玩太久了，等等還有熱水洗澡嗎？」
陳力磑職能治療師表示，在孩子的日常生活中，生活作息多半已經被大人規劃好，而像是準備上學、洗澡、吃飯等事情，常常是被大人催促著做，在露營的過程中，就可以透過這樣的小練習，學習主動安排自己的時間，也能從露營的體驗中，引導孩子也在日常生活中培養這樣的習慣。
欣賞自然生態．學習尊重生命
平常居住在都市的孩子，比較少有機會接觸大自然，再加上現在網路普及，孩子的注意力時常被3C用品所佔據，而親子露營得以讓孩子有更多機會看看花草、樹木，從中欣賞大自然的美。陳力磑職能治療師建議，爸媽可以引導孩子觀察露營周遭生態環境有哪些特徵，認識更多動植物，也能讓孩子培養對生命的尊重，像是說，「你看這邊的蜜蜂在採花蜜，牠們也需要吃東西喔，我們要小心繞過蜜蜂，不要傷害到牠們。」
培養合作、社交能力
若一家人和其他好友一起去露營，或者遇到其他同樣來露營的家庭，孩子就會接觸到各種不同的人。孩子可以在過程中看到爸媽如何和其他人合作，像是一起整理帳篷、準備野炊，孩子會有樣學樣，跟著模仿，體驗參與家事、共同合作。
另外，孩子也容易接觸到不同年齡層的孩子，結交新朋友。陳力磑職能治療師指出，「孩子一起玩的時候，有可能搶東西、吵架，這是難免會發生的狀況。」建議爸媽先從旁引導，親身示範如何和別人互動，例如孩子的玩具被其他人搶走，能先詢問孩子：「該怎麼辦？」，引導孩子自己解決問題；也能跟孩子說，「你可以問他為什麼要搶你的東西？或許是他也很想玩，但不知道怎麼說。」引導孩子換位思考，練習同理。孩子也因此有機會從中學習怎麼跟同儕相處，化解衝突，培養社交能力。
【完整內容請見2020年06月號媽媽寶寶雜誌隨書附贈《bobo小天才》別冊；本文由媽媽寶寶《bobo小天才》授權刊登，未經同意禁止轉載。】
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