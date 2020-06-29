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那些名模媽咪想記錄的事：在蒙特梭利體系下 孩子學會的事

聯合新聞網 / bobo小天才
圖片／媽媽寶寶雜誌提供
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【文‧圖／吳品萱】

這是Mitch＆Marty開始上幼兒園的第四個學期，算一算也一年八個月了，原本想仗著自己年輕體力好，帶著兩兄弟玩到五歲再上學，無奈計畫趕不上變化，在他們快要三歲時就急急忙忙入學，我都還沒來得及做功課，就在朋友推薦下，兄弟倆進入蒙特梭利教育體系。

蒙特梭利的教學方式，簡單來說就是讓孩子們從「工作」中學習，老師在小孩使用特製教具的過程中，引導他們完成工作，從中學習成長，也特別注重每個人的獨立性。另外，採用「混齡」教學，讓大孩子照顧小孩子，互相幫助，像是小型的真實社會。就先簡單介紹到這，有興趣的可以上網做功課，如果詳細說明就用掉整個篇幅了。

圖片／媽媽寶寶雜誌提供
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朋友聚會．發現孩子的厲害之處

坦白說，一開始我覺得Mitch＆Marty非常不適合蒙式教育。在我的觀念裡，幼兒園就是要一直玩，開開心心上學，交很多好朋友才對。每天在教室裡安靜獨立做工作，和其他孩子的互動少，光聽就覺得好無聊，怎麼可能適合我那活潑可愛調皮搗蛋的雙胞胎。所以在頭一年，我有好幾次想換學校，到處打聽朋友小孩的學校，連課表和菜單都要回來了，直到最近，我才完完全全打消念頭。

蒙特梭利的教學方式不像雙語學校，回到家還可以撂兩句英文，沒有辦法在短時間看見成果，而是把專注工作和動手實踐潛移默化到生活裡，養成一種「認真做事」的習慣。上禮拜朋友來家裡聚會，Marty興致勃勃提出要幫大家「炸雞塊」，朋友們聽了很吃驚，跟著Marty身後一起進了廚房，見他熟練地從冰箱拿出雞塊，再準備好盤子，踏上小板凳，打開氣炸鍋把雞塊放進去，設定溫度和時間，過了十分鐘，香噴噴的雞塊就出爐了。其實整個過程並不困難，操作時也有大人在一旁看著，所以我一直沒有覺得這是件多厲害的事，但是朋友們的反應讓我開始觀察——原來我的孩子超會做「工作」。

學校顛覆我的想像．也補足我無法教給孩子的能力

早上起來的第一杯咖啡，都是Mitch幫我泡的，常常是我還在賴床的時候，他跑來床邊問我要不要喝咖啡，他會幫我決定杯子和咖啡口味，煮好咖啡後，再去冰箱拿牛奶放在杯子旁邊，接著他請我跟他一起倒牛奶，當我每次讚嘆他煮的咖啡有多好喝、多好喝的時候，他都會露出靦腆又得意的笑容。還有泡牛奶，為了他們總是想自己泡牛奶，我換了一台可以設定溫度到55℃的熱水壺，還有他們最喜歡自己把滴雞精放到碗裡，並往電鍋裡加水。

仔細想想，他們確實很愛「工作」，洗奶瓶、洗衣服、掃地、擦桌子，不是我教的，那就是學校養成的好習慣——自己動手做。原本認為蒙特梭利教育方式對小孩來說會太無聊、壓力大，跟我想要小孩一直玩樂的理念反差太大，但轉念一想，正因為不一樣，完全補足了我無法教給他們的部分。以上是我的經驗分享，每個小孩適合的教育方式都不同，希望父母們都能找到適合自己孩子的學校。至於我堅持的玩樂理念，交給我自己來實踐，放假的時候用力去玩，上學就好好去做「工作」囉！

圖片／媽媽寶寶雜誌提供
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有關吳品萱

每個人都有夢想，而她的夢想，就是成為一位媽媽。擁有雙倍幸福的伊林名模吳品萱，在經歷了人生的不如意，現在的她，最珍惜的是當下，想好好記錄與孩子成長的每個時刻，以及自己的蛻變。

【完整內容請見2020年06月號媽媽寶寶雜誌；本文由媽媽寶寶《bobo小天才》授權刊登，未經同意禁止轉載。】

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