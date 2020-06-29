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別讓孩子成為霸凌特殊孩童的幫兇！從小教孩子尊重差異

聯合新聞網 / bobo小天才
圖片／媽媽寶寶雜誌提供
圖片／媽媽寶寶雜誌提供

【文／周雅淳】

大人在建立孩子身體界線的過程中應扮演的角色：要給孩子討論、試錯的空間，不光是教養者，而是整個社會都要成為一個友善的空間，在特殊兒童的性教育上，這樣的原則更為重要。

「養大一個孩子需要動員全村之力」，現在幾乎已經成為大家琅琅上口的口號，但在特殊兒童的長大過程中，卻常有「就算大家沒有刻意歧視，但也對這些孩子的存在忽略或者不知如何應對」的經驗。

特殊兒家長有龐大教養、經濟壓力．少數孩子才有足夠資源

我們設想一個很理想的狀態：一個孩子在很小的時候，就被發現有智能發展遲緩的問題，因此得以及早進入早療系統，學齡後的生活也得到很好的特教與融合式教育，家庭、學校、醫療系統都對孩子有很好的支持。

但在現實中，這樣「完美」的教育及社會化歷程，僅能發生在很少數的孩子身上：孩子的照顧者必須具備相當的嬰幼兒發展知識，能夠與醫療系統配合，甚至自費參與各種早療課程等。

要有如此完整的支持系統，孩子的原生家庭需要具備強大的經濟、知識、教養能力，不要說經濟、階級弱勢家庭了，即使一般中產階級家庭，也很難同時承擔巨大的教養及經濟雙重壓力。這部分在其他家庭的眼中，常是一種「愛莫能助」的狀態：可能很同情，但同時也覺得「幫不上忙」。

保護特殊孩子不和同儕互動．孩子反而更易受傷

本來特殊孩子要上這些早療課程，就比其他小孩少了許多與同儕相處的時間與機會，加上特殊孩子的行動力不如同齡小孩，如果大人沒有特別介入，通常在相處時，一般孩子衝得快，不會特別想到要等待，特殊孩子的照顧者可能會因為這樣的狀況，對自己的小孩更為保護，最後成為一種無奈的循環：照顧者的保護方法是減少「可能受到傷害」的互動機會，一般孩子因此無法了解特殊孩子的狀況與需求，更不知道如何跟這樣的小孩相處。

這樣的保護方法在幼年或許還行得通，但到了上學，尤其國中之後，孩子進入青春期，狀況會變得更加嚴峻複雜。我們對於智能障礙孩子有一個錯誤的想像：「他們是永遠長不大的天使」，這樣的說法忽略了「智能障礙孩子此時的身體也開始發展性慾望」的事實，若加上孩子所處環境不友善、不了解社會規範對自身的保障，孩子很容易受到侵害。

超前部署，特殊孩童不光是原生家庭的責任！從小應讓孩子認識特殊孩子的需求

同儕對智能障礙孩子的性侵或霸凌，常常伴隨了利用受害者對友誼的渴望、身體的好奇、言語表達的吃虧或弱勢等。此時這些加害的孩子變成了「壞小孩」，但我們可能從未教導孩子，怎樣理解這些特殊孩子的差異與需求。

所以我們需要的是「超前部署」：到了青春期再來跟孩子談與特殊孩子的相處之道已經為時太晚，從小就要建立所有孩子「有差異並正義地對待他人」的能力；以及需要超前部署的是一般的家長和孩子，而非特殊兒。

【完整內容請見2020年06月號媽媽寶寶雜誌；本文由媽媽寶寶《bobo小天才》授權刊登，未經同意禁止轉載。】

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