bobo開心動手玩 小小創意無限大

【文／高凡淳 採訪諮詢／兒童職能治療師吳姿盈】

玩黏土、著色、摺紙等，看似簡單的手作遊戲，其實藏有大大的學問！進行手作活動時，有助於孩子的心智發展歷程，爸媽的參與及陪伴更為重要，能讓這過程變得更有意義！

多多動手玩．培養認知能力也為上小學做好準備

「精細動作的發展，與認知發展有高度的關聯性！」吳姿盈職能治療師表示，當孩子看到大人示範動作時，會開始學習觀察、思考與模仿，在執行動作的過程中，也會根據多次練習及得到的結果嘗試調整動作，在這樣的學習過程中，可以促進孩子的觀察與模仿、對指令步驟的理解跟記憶、動作計劃與控制等能力。

過程中，同時也帶給孩子許多空間的概念，像是根據大人給予的指示，判斷自己是該畫直線或是斜線；在玩串珠遊戲時，還沒有空間概念的孩子常常會有讓珠子「同進同出」的情況，但經過多次練習後，孩子就能修正原本的想法，了解到「珠珠從這端串進去，會從另一端出來」。吳姿盈職能治療師也提到，「這些精細動作的發展，都是生活自理的基礎」，像是使用餐具、綁鞋帶、扣釦子、拉拉鍊等，這些都是上小學前必須要會的技能，建議爸媽在學齡前就帶孩子練習，否則進小學後，重心大多會放在課業上，當這些技能又不上手時，孩子會覺得更加挫折。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

參與及陪伴很重要．出手協助請放在最後一步

孩子在開始學習時，當然無法馬上上手，吳姿盈職能治療師提到，爸媽不要期待孩子用聽的就會懂，他們需要的是更多視覺的刺激，因此「示範是很重要的第一步」，同時也要思考「要引導跟協助孩子到哪個程度」，她提到，有些爸媽因為對孩子的期待值過高，要求孩子都要會做，或是過度協助，都會影響孩子學習的效果。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

吳姿盈職能治療師提供一些原則，提醒爸媽在與孩子一起動手玩時，不要急於幫孩子做，循序漸進的做法才能讓孩子的發展不受限！

1.示範：首先爸媽可以先示範給孩子看，過程中也要將技巧說出來，像是「這個地方要黏緊；這個圓圈要塗滿。」觀察孩子是否能夠成功被引導，如果可以，表示孩子其實是可以自己做到的；但如果示範完孩子還是不會，那就再示範一次，可能是因為孩子沒聽懂，鼓勵他再練習做一次。

2.適度介入：當上述的做法進行多次後，確認孩子還是無法順利完成，爸媽這時再適度給予動作上的引導。吳姿盈職能治療師提醒，一定要將這個動作擺到最後一步，同時也要從過程中思考，「這項活動是否已超過孩子的能力」，才會導致孩子無法成功。

3.再次確認：給予動作協助後，孩子順利完成了動作，爸媽若想要再次確認孩子是否真的學會怎麼做，藉由鼓勵式的話語，像是「我幫你剪了一個圓形，那換你自己剪一個好嗎？」類似的說法，引導孩子自己再做一次。

4.互相回饋：建議家長要跟孩子互相給予回饋，並且參與及陪伴整個過程，會讓動手玩這件事變得更加豐富。在動手玩的過程中，不吝嗇地給孩子稱讚，例如「今天很專心喔！」「雖然一開始還不太會，但再跟你說一次後，你就會了，而且都沒有生氣，真棒！」增強孩子好的表現。爸媽也能與孩子分別做一個，看到彼此的成品後，爸媽可以問問孩子「你覺得我做得怎麼樣？」彼此稱讚及分享，能讓孩子更有信心。