快訊

勞動部揭國籍航空千人放無薪假 華航企工：其實更多人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

bobo開心動手玩 小小創意無限大

聯合新聞網 / bobo小天才
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

【文／高凡淳　採訪諮詢／兒童職能治療師吳姿盈】

玩黏土、著色、摺紙等，看似簡單的手作遊戲，其實藏有大大的學問！進行手作活動時，有助於孩子的心智發展歷程，爸媽的參與及陪伴更為重要，能讓這過程變得更有意義！

多多動手玩．培養認知能力也為上小學做好準備

「精細動作的發展，與認知發展有高度的關聯性！」吳姿盈職能治療師表示，當孩子看到大人示範動作時，會開始學習觀察、思考與模仿，在執行動作的過程中，也會根據多次練習及得到的結果嘗試調整動作，在這樣的學習過程中，可以促進孩子的觀察與模仿、對指令步驟的理解跟記憶、動作計劃與控制等能力。

過程中，同時也帶給孩子許多空間的概念，像是根據大人給予的指示，判斷自己是該畫直線或是斜線；在玩串珠遊戲時，還沒有空間概念的孩子常常會有讓珠子「同進同出」的情況，但經過多次練習後，孩子就能修正原本的想法，了解到「珠珠從這端串進去，會從另一端出來」。吳姿盈職能治療師也提到，「這些精細動作的發展，都是生活自理的基礎」，像是使用餐具、綁鞋帶、扣釦子、拉拉鍊等，這些都是上小學前必須要會的技能，建議爸媽在學齡前就帶孩子練習，否則進小學後，重心大多會放在課業上，當這些技能又不上手時，孩子會覺得更加挫折。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

參與及陪伴很重要．出手協助請放在最後一步

孩子在開始學習時，當然無法馬上上手，吳姿盈職能治療師提到，爸媽不要期待孩子用聽的就會懂，他們需要的是更多視覺的刺激，因此「示範是很重要的第一步」，同時也要思考「要引導跟協助孩子到哪個程度」，她提到，有些爸媽因為對孩子的期待值過高，要求孩子都要會做，或是過度協助，都會影響孩子學習的效果。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

吳姿盈職能治療師提供一些原則，提醒爸媽在與孩子一起動手玩時，不要急於幫孩子做，循序漸進的做法才能讓孩子的發展不受限！

1.示範：首先爸媽可以先示範給孩子看，過程中也要將技巧說出來，像是「這個地方要黏緊；這個圓圈要塗滿。」觀察孩子是否能夠成功被引導，如果可以，表示孩子其實是可以自己做到的；但如果示範完孩子還是不會，那就再示範一次，可能是因為孩子沒聽懂，鼓勵他再練習做一次。

2.適度介入：當上述的做法進行多次後，確認孩子還是無法順利完成，爸媽這時再適度給予動作上的引導。吳姿盈職能治療師提醒，一定要將這個動作擺到最後一步，同時也要從過程中思考，「這項活動是否已超過孩子的能力」，才會導致孩子無法成功。

3.再次確認：給予動作協助後，孩子順利完成了動作，爸媽若想要再次確認孩子是否真的學會怎麼做，藉由鼓勵式的話語，像是「我幫你剪了一個圓形，那換你自己剪一個好嗎？」類似的說法，引導孩子自己再做一次。

4.互相回饋：建議家長要跟孩子互相給予回饋，並且參與及陪伴整個過程，會讓動手玩這件事變得更加豐富。在動手玩的過程中，不吝嗇地給孩子稱讚，例如「今天很專心喔！」「雖然一開始還不太會，但再跟你說一次後，你就會了，而且都沒有生氣，真棒！」增強孩子好的表現。爸媽也能與孩子分別做一個，看到彼此的成品後，爸媽可以問問孩子「你覺得我做得怎麼樣？」彼此稱讚及分享，能讓孩子更有信心。

【完整內容請見2020年05月號媽媽寶寶雜誌隨書附贈《bobo小天才》別冊；本文由媽媽寶寶《bobo小天才》授權刊登，未經同意禁止轉載。】

相關新聞

珍惜孩子作畫創意 媽媽永遠是鐵粉

還記得小時候，我是一個愛畫畫的孩子，沒事就愛拿著筆跟紙隨意地塗鴉，每次只要抓到空閒時間，一整個下午就會沉浸在自己的小世界裡，天馬行空的發想，真的好快樂！

孩子露出身體部位、碰別人 不導正就成性犯罪者？

「隱私處」會隨著時空、社會、文化、年齡、規範等而有不同的定義，要留給孩子討論、試錯的空間，練習在自我與社會規則間取得平衡。

bobo開心動手玩 小小創意無限大

玩黏土、著色、摺紙等，看似簡單的手作遊戲，其實藏有大大的學問！進行手作活動時，有助於孩子的心智發展歷程，爸媽的參與及陪伴更為重要，能讓這過程變得更有意義！

提早準備孩子的「離家空巢期」

大概是大學畢業沒多久，我和國中好友聊天，她說她母親這一年來很憂鬱，因為妹妹到了南部念大學，好友本人也到法國留學，家裡頓時變得空蕩蕩的，母親很寂寞、很不快樂、找不到人生的重心。

外師教英文發音才標準？資深英文老師：老師具備這三能力才重要

「太早開始學英文，就會讓孩子學不好母語」、「讓外籍老師教孩子，孩子的英文能力才會比較好」，相信不少家長都聽過這些說法，但到底哪些是真的，哪些只是迷思呢？我們邀請英文老師Rosa為爸媽一一解答！

N號房事件後 性教育不能等！告訴孩子保護隱私處不要只說這些

當「身體」成為日常生活中能自在談論的話題，才能讓孩子以正面積極的方法看待自己，但問題來了：「隱私處」的禁忌和規則在這個社會中就是真實存在，如果不要用負面的方法，例如「隱私處不能讓別人摸」這樣的方式跟孩子談，到底要怎樣傳達或者讓孩子認識社會規則？專欄作家周雅淳提供正確觀念及建議！

孩子的好朋友 5歲哥哥已開始會交朋友了

哥哥現在已經5歲了，開始會交朋友，而且也有了幾位好朋友，不管是學校裡的，還是我們朋友的小孩，他現在已經會指名要找誰玩，我們也都儘量安排孩子們定期碰面，藉此幫他們建立好友誼。

孩子愛吸手指、很挑食？小心病菌找上門！

每年到了腸病毒、流感等傳染病的流行期，總會讓爸媽心慌，而孩子咬指甲、吸手指、愛挑食等不良小習慣，可能讓孩子更容易遭受病毒襲擊，可說是爸媽常見的煩惱，該如何是好呢？我們邀請專家來解答！

教孩子性教育 別只強調傷害！自在討論身體 孩子才會對大人敞開心胸

在上個月的專欄裡，我們談了「大人在無意間失去孩子信任」的一些狀況，這個月我想聊聊「大人如何在日常生活中讓孩子了解自己的立場，並且打開對話的空間」。

那些名模媽咪想記錄的事：當個讓你們驕傲的媽媽

每個人都有夢想，而她的夢想，就是成為一位媽媽。擁有雙倍幸福的伊林名模吳品萱，在經歷了人生的不如意，現在的她，最珍惜的是當下，想好好記錄與孩子成長的每個時刻，以及自己的蛻變。

想教孩子自我保護 先成為孩子信任的大人

教會孩子保護自己的第一件事，並不是要孩子去學會什麼，而是我們要成為一個「孩子認為值得信任的大人」。

爸媽掌握技巧 數位內容是孩子成長的助力

數位時代的來臨，卡通、電影、YouTube加入孩子的生活，豐富了成長過程，也留下不少珍貴足跡，但孩子在觀賞這些內容的同時，父母又不免擔心是否過度沉迷，但若能有技巧地掌握，孩子將能從中有所成長。

熱門新聞

愛在疫情蔓延時 負壓隔離病房護理師簡尹庭這樣說

孩子露出身體部位、碰別人 不導正就成性犯罪者？

陳艾琳：與其當一個漂亮女生 更想當一個平凡而偉大的母親

懷孕3階段養胎建議 確保母胎都健康

珍惜孩子作畫創意 媽媽永遠是鐵粉

當我們全家坐在諮商室裡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。