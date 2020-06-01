孩子露出身體部位、碰別人 不導正就成性犯罪者？

【文／周雅淳】

教孩子建立身體界線，需要討論和試錯的空間

「隱私處」會隨著時空、社會、文化、年齡、規範等而有不同的定義，要留給孩子討論、試錯的空間，練習在自我與社會規則間取得平衡。

家長背負教養孩子的社會壓力

這樣的原則看似清楚，但實際做時卻相當不容易。因為我們通常會期待家長給孩子試錯的空間，但家長常需要同時扮演教育者、仲裁者、保護者等多重角色，當家長帶著孩子討論、試錯時，這些角色有時是衝突的；而當家長面對社會，往往背負了別人預設父母「瞭解並遵守社會規則，同時也能有效讓孩子習得」的期待和壓力。

只是這個「有效」，往往是從孩子的行為表現判斷，有時是很淺層的。例如在身體界線或隱私處的議題上，雖然我們談論最多的，是怎樣保護孩子或怎樣教孩子自我保護，但在實際日常生活中，大人更常實際執行的教養，是要求孩子的行為舉止，例如：不能露出身體的特定部位、不能隨意碰觸別的孩子等等。

我們容易用大人的標準要求孩子

當孩子做了以上的事情，孩子及家長往往會受到社會極大的譴責，在過去，我們已經看到許多例子，甚至會在網路、媒體、輿論間引發軒然大波，這背後有「細漢偷挽匏，大漢偷牽牛」的恐懼，彷彿現在不導正孩子的行為，他將來就要成為性犯罪者了。

但我想要指出，同一個行為在大人和小孩身上，意義可能是完全不同的，我們太容易把小孩視為「縮小版大人」，因此會直接用同一套標準要求。以裸露身體為例，在大庭廣眾下暴露性器官的大人就是利用「破壞社會規則」，造成他人的不適或恐懼，但有同樣行為的孩子，可能不知道有這樣的規則、甚至根本不懂公私領域區分方式，但不管大人或小孩，都會因為這樣的行為得到懲罰（即使懲罰的方式不同）。

需要友善的社會空間．讓父母願意給孩子試錯

我說「要給孩子討論、試錯空間」的目的就是在此：不光是教養者，而是整個社會都要給出空間。但目前普遍的狀況中，父母通常背負了他人眼光及評論等種種壓力，彷彿小孩「不好」，就是教養者「犯錯」，因此很多時候會傾向「導正孩子」、「灌輸孩子正確觀念」，力求讓孩子快速符合社會規則的要求，以免小孩和自己都可能遭到譴責謾罵。

討論和試錯，需要一個全體友善的社會空間，理解孩子需要學會的是獨立思考，而非「被灌輸」觀念，差異和多元不只是「被看見」，重點是被看見之後會被怎樣對待。如果我們的社會已經能說唐鳳政委「很幸運」，有這樣願意頂住社會壓力接納自己孩子的父母，我們何不更進一步反省，讓社會沒有這種必須讓家長頂住的壓力？

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）