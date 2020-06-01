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勞動部揭國籍航空千人放無薪假 華航企工：其實更多人

珍惜孩子作畫創意 媽媽永遠是鐵粉

聯合新聞網 / bobo小天才
（圖片／黃小柔提供）
（圖片／黃小柔提供）

【文‧圖／黃小柔】

還記得小時候，我是一個愛畫畫的孩子，沒事就愛拿著筆跟紙隨意地塗鴉，每次只要抓到空閒時間，一整個下午就會沉浸在自己的小世界裡，天馬行空的發想，真的好快樂！

熱衷畫畫．阿嬤找了美術老師

阿嬤發現我不同於其他孩子，對畫畫特別有興趣，配色也是特別好，因此很用心地幫我找了位美術老師。殊不知，那幾個月卻是惡夢的開始！當時，阿嬤很貼心地幫我報名12堂課，差不多持續3個月，每一次上課，阿公都會騎著摩托車，大老遠地把我送到美術教室，我永遠記得那兩小時的畫畫課，我好不開心，壓力又好大，有時候都會偷偷哭著回家，回到家就直接關在房間不出來，直到情緒好一點才裝沒事走出房門吃晚餐，這樣的狀況持續到美術課全部上完才結束！

當時的美術老師是一位50歲左右的中年婦女，班上差不多有6、7個跟我相同年紀的小朋友，不同於我的想像，每次小朋友都是安靜、面無表情的坐在畫架前預備上課，而不是彼此輕鬆開心交談討論自己的作品。我記得第一次加入畫畫課，超級興奮！尤其是看到畫架上架著空白的畫布，真的會讓我這個愛畫畫的孩子，想直接衝上前好好大畫特畫。

（圖片／黃小柔提供）
（圖片／黃小柔提供）

老師嚴厲批評．許久不再拿起畫筆

女老師無精打采的介紹繪畫主題——水果靜物，準備開始畫畫前，因為是第一次上課，我發問了幾個問題，老師卻開始對我不耐煩。比如說：我問「該從哪一個先畫」或「怎麼畫」時，她都會很不高興地回答「妳想怎麼畫就怎麼畫。還沒畫，話就這麼多，怎麼能專心」，此時覺得丟臉的我就不太敢再發問。

直到距離下課最後的半小時，老師才會一個個走近指導，當老師走近我時，原本滿心期待會讚賞我一番，卻只聽見老師冷冷問一句「為什麼蘋果不是紅色的？」講完之後轉身離開，結束了我人生的第一堂畫畫課。之後的幾堂課，老師更常批評我畫得不好，我曾經跟阿嬤反應：可不可以不要再去上畫畫課，阿嬤拍拍肩膀告訴我，「傻孫子，老師都是嚴厲的，這樣才能讓妳學到東西，要好好認真學習知道嗎？」結束畫畫課後，我表示再也不要去上課，更因為這樣，好一段時間不願意再拿起筆畫畫，阿嬤也就此放棄了。

慶幸孩子在自由的環境下享受畫畫樂趣

這個陰影伴隨我好一陣子才恢復正常，可能那時候我遇到的老師真的比較特殊，加上那時都是偏嚴厲、不苟言笑的教學風格，現在想起來還是覺得怕怕的。

自己有了孩子後才發現，其實不是每位老師都是這樣，現在真的有很多不錯的師資，教學風格很活潑，也讓孩子自在地享受畫畫的快樂，讓我放心不少，也真心羨慕。看著哥哥小橘跟小時候的我一樣，對畫畫充滿興趣，而且相當有天份，常常畫出令人訝異的塗鴉之外，配色更是讓我愛不釋手，因此我都會特別給予鼓勵跟讚賞，希望他能好好珍惜現在所擁有的環境，繼續無憂無慮，開心地畫下去，媽媽永遠是你的第一個鐵粉！

有關小柔

以4 In Love女子演唱團體出道，卸下歌手身分，轉往戲劇、主持等方面發展。2017年晉升為三寶媽，透過這個專欄，她想分享的不只有育兒，還有女性在自我、在感情上會面臨到的種種點滴，盼與讀者一同成長。

【完整內容請見2020年05月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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