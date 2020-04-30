N號房事件後 性教育不能等！告訴孩子保護隱私處不要只說這些

【文／周雅淳】

當「身體」成為日常生活中能自在談論的話題，才能讓孩子以正面積極的方法看待自己，但問題來了：「隱私處」的禁忌和規則在這個社會中就是真實存在，如果不要用負面的方法，例如「隱私處不能讓別人摸」這樣的方式跟孩子談，到底要怎樣傳達或者讓孩子認識社會規則？專欄作家周雅淳提供正確觀念及建議！

我的建議是：放掉簡單解釋「隱私處」的企圖，這個概念既然是在社會中形成的規則，我們在跟孩子討論的時候，就必須同時考慮社會規則、個人、他人這三者之間的關係。

「泳衣遮住的地方」不足以定義隱私處

茉莉‧帕特所著繪本《我的小弟弟和妳的小妹妹》定義隱私處的方式，可以做為討論的起點：她提出了兩個概念補充「隱私處就是泳衣遮住的地方」此種定義方式的不足。她指出，「成年人通常不會在大庭廣眾下露出身體的某些部位」，以及「有些人選擇在公共場合遮蓋住身體更多的部位，這可能是因為他們的宗教信仰。」

這兩個修正最重要之處在於，她提醒讀者「隱私處」並不是一個自然而然的概念，它需要經過學習，也會因為不同社會文化有所改變。在孩子學習社會規則的過程中，這些都必須好好討論，無法用灌輸的方法達成，否則就會出現「泳衣遮住的地方不可以摸，大腿、小腿、甚至頭髮呢？」這樣讓孩子感到矛盾或困惑的狀況。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

我跟孩子的討論方式是，最高原則還是「任何人要對你做任何事，都必須先徵得你的同意」，關於隱私處，我跟孩子討論「社會文化的規範形成」，以及「有些大人是透過違反這種規範，達到傷害別人的目的」。在公共場所故意暴露生殖器官的人是最典型的例子，其實他沒有碰觸任何對象，是透過「破壞大部分人都遵守的規則，達到傷害或驚嚇對方的目的」。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

讓孩子了解露出身體的不同規則

對於學齡前的孩子，我們可以在講述故事及討論的過程中，介紹不同社會文化中的不同服飾規則，如非洲許多部落服飾不分男女均不遮蓋性器官等，能讓孩子了解在不同時空文化裡，展現或限制身體的規則各不相同。我們也能用孩子聽得懂的語言，向他們介紹法律層次的規範，再引導他們觀察社會一般的規則，例如，在不同季節或不同場合，可能露出身體的方式或程度就不一樣，讓孩子試著歸納規則，給他們「試錯」的空間，學習看到自我跟社會可能的差異，並且練習求取平衡。這樣的過程，要怎樣避免失去個人獨特性，一味只是從眾？或者變成天平的另一端，認為所有社會制度就是要被推翻打破的，所以根本不必遵守？這又是另一個重要的課題了，我們在下個月的文章中，試著找到不要推至這兩種極端的可能。