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外師教英文發音才標準？資深英文老師：老師具備這三能力才重要

聯合新聞網 / bobo小天才
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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【文／劉敏涵　採訪諮詢／奇蹟橙果語言教室創辦人Rosa老師】

「太早開始學英文，就會讓孩子學不好母語」、「讓外籍老師教孩子，孩子的英文能力才會比較好」，相信不少家長都聽過這些說法，但到底哪些是真的，哪些只是迷思呢？我們邀請英文老師Rosa為爸媽一一解答！

一談到孩子的英語學習，家長往往感到很焦慮，更對於市面上流傳的各種說法感到疑惑。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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1.孩子太早學英文，會干擾孩子學母語？

由於在幼兒階段，孩子的語言仍在發展當中，在孩子還未熟悉母語的情況下，就讓孩子接觸英文，是否變演變成兩種語言都學不好的情況？Rosa老師指出，當語言成為一種浸泡式的學習，自然而然地融入在孩子的生活中，其實兩種語言的學習並不會互相干擾。她舉例，「像是家長用水幫孩子洗澡時，跟孩子說water，在這樣的情境下，孩子並非在強制背誦單字、water的拼音，而能自然體驗到water的意思，並不讓孩子產生混淆的情形。」

2.比起本土老師，幫孩子找外籍英文老師，學習成效比較好？

在不少家長的眼中，歐美國籍的英文老師因為母語為英文，能帶給孩子更好的英文教育、體驗。「外籍老師因為在英美語系國家長大，優勢是體驗英文的時間比較長，但事實上，很多本國籍老師也曾留學在國外，從事英文教育長達10年以上等，當英文老師的英語能力、教學能力達到一定的水準，不代表本國老師的英語能力會比較差。」

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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Rosa老師提醒，良好的英文老師，除了擁有語言能力之外，更重要的是具備以下3個重要教學素養：

1.能因材施教

「無論是本土老師或外籍老師，都必須用心留意孩子的學習情形。」Rosa老師說，老師應該能因材施教，確認哪種方式對孩子的學習成效最好，根據孩子不同的氣質、個性，而適時調整教學方式。

2.具備多元化的評量方式

現今的教育趨勢，除了孩子的紙筆測驗，也要重視孩子是否能發揮創意，具有批判性思考，因此老師應透過多元化的方式，像是讓孩子玩角色扮演、團隊辯論、合作專題、讀者劇場，以更趣味性的方式，評量孩子的學習情況。

3.擁有個人專長

除了具有語言、教學能力之外，每個老師宜發揮他的專長或興趣，利用專長或興趣，啟發孩子對於英文的熱忱。Rosa老師說，像她常常在教學中融入戲劇表演，以身教影響孩子，讓孩子能從表演當中建立自信，更樂於開口講英文，或如果老師具有歌唱專長，擅長引導孩子用歌曲學英文，孩子更能掌握語言的韻律、節奏。

3.父母本身的英文不好，就不適合陪讀英文？

很多家長希望能陪孩子學英文，但擔心自己的英文不好，沒辦法提供孩子協助。然而，畢竟家長並非是英文老師，陪同孩子接觸英文的重點，並非是要「教」孩子。在幼兒階段，最重要的就是讓孩子對英文產生興趣，因此陪伴在孩子身邊，讓孩子感覺像是有著同伴一起學習，就是讓孩子喜歡上英文的關鍵！

不用擔心發音不標準

有些家長自己的發音不標準，念故事給孩子聽，或跟孩子講英文，會影響孩子的英文聽力、口說。其實，家長不必太擔心！Rosa老師建議，可透過市面上的有聲書播放CD或網路影片等，讓孩子聆聽正確的英文發音。應用台大史嘉琳教授的回音練習——聽完要停留兩三秒，再請孩子跟著念，家長也能在過程中跟著孩子一起學習，大家自然而然學會正確的發音。

【完整內容請見2020年04月號媽媽寶寶雜誌隨書附贈《bobo小天才》別冊；本文由媽媽寶寶《bobo小天才》授權刊登，未經同意禁止轉載。】

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