提早準備孩子的「離家空巢期」

【文‧圖／吳品萱】

大概是大學畢業沒多久，我和國中好友聊天，她說她母親這一年來很憂鬱，因為妹妹到了南部念大學，好友本人也到法國留學，家裡頓時變得空蕩蕩的，母親很寂寞、很不快樂、找不到人生的重心。

避免成為不可愛的老母親．開始學習放手

好友的母親是我們從小最佩服的對象，外表高䠷美麗，北一女、台大法律的高學歷，婚後為了專心帶小孩才辭去工作。這樣優秀的女強人會「感到憂鬱」，當時對我來說，感到很震撼，但也因為這個故事，我很早就意識到——原來小孩長大離家後，母親會感到寂寞、空虛、哀傷，也有可能因此和小孩關係不好。

由於我從小立志增產報國要生一堆孩子，也樂於在家當個全職母親，每天能和Mitch＆Marty玩在一起、膩在一起，更是我人生最大的快樂，「離家空巢期」八九不離十會發生在我身上。為了避免二十年後的我變成不可愛的老母親，不如現在就來練習慢慢放手。

(圖／吳品萱)

妥善規劃自己及陪伴孩子的時間

兩兄弟的嬰兒時期，我把所有時間都給了他們，連朋友聚會都在家裡。因為新生兒最需要陪伴照顧，很多意外和猝死都發生在這個階段，所以我用百分之百的時間和心力來陪伴他們。

一歲開始到三歲這兩年多，我們上寶寶課、戶外活動、旅遊，這個時期的小孩活動量越來越大，媽媽人累心累，休息時間少很多，於是我開始給自己放假喘息。每個禮拜找一兩天放鬆，請家人幫忙顧小孩，參加朋友聚會、婚宴、週末喝一杯。練習離開孩子，也讓他們不要一直黏著媽媽。三歲之後，雙胞胎上幼稚園，每天多出了六七個小時空擋，我開始接通告、運動，聚會，白天安排滿滿行程。不過，這個階段的工作，還是以不影響帶小孩為主，畢竟一下子小孩就長大了，我很珍惜和Mitch＆Marty相處的時光呀！

一步步慢慢放手，我還在練習中。希望你們「離家」那天來臨的時候，是個獨立自主的大人，而那時的我，能擁有自己的事業並且好好生活，做個讓你們放心又驕傲的母親。

(圖／吳品萱)