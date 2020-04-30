快訊

為逃票刺死鐵路警察 嫌因「精神疾病」獲判無罪

專訪銅鑼灣書店林榮基「我只是個來台開書店的人」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

提早準備孩子的「離家空巢期」

聯合新聞網 / bobo小天才
(圖／吳品萱)
(圖／吳品萱)

【文‧圖／吳品萱】

大概是大學畢業沒多久，我和國中好友聊天，她說她母親這一年來很憂鬱，因為妹妹到了南部念大學，好友本人也到法國留學，家裡頓時變得空蕩蕩的，母親很寂寞、很不快樂、找不到人生的重心。

避免成為不可愛的老母親．開始學習放手

好友的母親是我們從小最佩服的對象，外表高䠷美麗，北一女、台大法律的高學歷，婚後為了專心帶小孩才辭去工作。這樣優秀的女強人會「感到憂鬱」，當時對我來說，感到很震撼，但也因為這個故事，我很早就意識到——原來小孩長大離家後，母親會感到寂寞、空虛、哀傷，也有可能因此和小孩關係不好。

由於我從小立志增產報國要生一堆孩子，也樂於在家當個全職母親，每天能和Mitch＆Marty玩在一起、膩在一起，更是我人生最大的快樂，「離家空巢期」八九不離十會發生在我身上。為了避免二十年後的我變成不可愛的老母親，不如現在就來練習慢慢放手。

(圖／吳品萱)
(圖／吳品萱)

妥善規劃自己及陪伴孩子的時間

兩兄弟的嬰兒時期，我把所有時間都給了他們，連朋友聚會都在家裡。因為新生兒最需要陪伴照顧，很多意外和猝死都發生在這個階段，所以我用百分之百的時間和心力來陪伴他們。

一歲開始到三歲這兩年多，我們上寶寶課、戶外活動、旅遊，這個時期的小孩活動量越來越大，媽媽人累心累，休息時間少很多，於是我開始給自己放假喘息。每個禮拜找一兩天放鬆，請家人幫忙顧小孩，參加朋友聚會、婚宴、週末喝一杯。練習離開孩子，也讓他們不要一直黏著媽媽。三歲之後，雙胞胎上幼稚園，每天多出了六七個小時空擋，我開始接通告、運動，聚會，白天安排滿滿行程。不過，這個階段的工作，還是以不影響帶小孩為主，畢竟一下子小孩就長大了，我很珍惜和Mitch＆Marty相處的時光呀！

一步步慢慢放手，我還在練習中。希望你們「離家」那天來臨的時候，是個獨立自主的大人，而那時的我，能擁有自己的事業並且好好生活，做個讓你們放心又驕傲的母親。

(圖／吳品萱)
(圖／吳品萱)

【完整內容請見2020年04月號媽媽寶寶雜誌隨書附贈《bobo小天才》別冊；本文由媽媽寶寶《bobo小天才》授權刊登，未經同意禁止轉載。】

相關新聞

N號房事件後 性教育不能等！告訴孩子保護隱私處不要只說這些

當「身體」成為日常生活中能自在談論的話題，才能讓孩子以正面積極的方法看待自己，但問題來了：「隱私處」的禁忌和規則在這個社會中就是真實存在，如果不要用負面的方法，例如「隱私處不能讓別人摸」這樣的方式跟孩子談，到底要怎樣傳達或者讓孩子認識社會規則？專欄作家周雅淳提供正確觀念及建議！

提早準備孩子的「離家空巢期」

大概是大學畢業沒多久，我和國中好友聊天，她說她母親這一年來很憂鬱，因為妹妹到了南部念大學，好友本人也到法國留學，家裡頓時變得空蕩蕩的，母親很寂寞、很不快樂、找不到人生的重心。

外師教英文發音才標準？資深英文老師：老師具備這三能力才重要

「太早開始學英文，就會讓孩子學不好母語」、「讓外籍老師教孩子，孩子的英文能力才會比較好」，相信不少家長都聽過這些說法，但到底哪些是真的，哪些只是迷思呢？我們邀請英文老師Rosa為爸媽一一解答！

孩子的好朋友 5歲哥哥已開始會交朋友了

哥哥現在已經5歲了，開始會交朋友，而且也有了幾位好朋友，不管是學校裡的，還是我們朋友的小孩，他現在已經會指名要找誰玩，我們也都儘量安排孩子們定期碰面，藉此幫他們建立好友誼。

孩子愛吸手指、很挑食？小心病菌找上門！

每年到了腸病毒、流感等傳染病的流行期，總會讓爸媽心慌，而孩子咬指甲、吸手指、愛挑食等不良小習慣，可能讓孩子更容易遭受病毒襲擊，可說是爸媽常見的煩惱，該如何是好呢？我們邀請專家來解答！

教孩子性教育 別只強調傷害！自在討論身體 孩子才會對大人敞開心胸

在上個月的專欄裡，我們談了「大人在無意間失去孩子信任」的一些狀況，這個月我想聊聊「大人如何在日常生活中讓孩子了解自己的立場，並且打開對話的空間」。

那些名模媽咪想記錄的事：當個讓你們驕傲的媽媽

每個人都有夢想，而她的夢想，就是成為一位媽媽。擁有雙倍幸福的伊林名模吳品萱，在經歷了人生的不如意，現在的她，最珍惜的是當下，想好好記錄與孩子成長的每個時刻，以及自己的蛻變。

想教孩子自我保護 先成為孩子信任的大人

教會孩子保護自己的第一件事，並不是要孩子去學會什麼，而是我們要成為一個「孩子認為值得信任的大人」。

爸媽掌握技巧 數位內容是孩子成長的助力

數位時代的來臨，卡通、電影、YouTube加入孩子的生活，豐富了成長過程，也留下不少珍貴足跡，但孩子在觀賞這些內容的同時，父母又不免擔心是否過度沉迷，但若能有技巧地掌握，孩子將能從中有所成長。

幼兒園交友生活狀況多？先別急著插手！記住2觀念讓孩子從中學社交！

「沒人想跟我玩」、「我跟朋友吵架了！」當孩子在幼兒園面對交友困難，爸媽不免會感到心疼。陳奕安心理師提醒，當孩子在學校和同儕互動時發生一些狀況，父母不應急著介入，建議先把握以下兩個原則！

「小心陌生人」的迷思

為了避免孩子遭受傷害，爸媽常常教孩子要「小心陌生人」、但在實際教導時，相信很多大人都覺得孩子難以學會。

大稻埕懷舊之旅～迪化街親子散步地圖

平時的大稻埕迪化街一帶，總帶著濃濃的懷舊氣息，除了歷史遺跡，還有一些巴洛克式的建築，非常適合散步及拍照。

熱門新聞

簡嫚書首次跟女兒拍封面！慶幸眼光好選到神隊友開啟幸福的可能

我與母親之間：母親的三合一咖啡

墨爾本最神奇的地方

旅行 可以帶70歲母親跑多遠？

國家地理新鮮聞：防疫大作戰 肥皂最有效

來到疫情前線：臺灣跑者看武漢防疫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。