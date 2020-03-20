孩子的好朋友 5歲哥哥已開始會交朋友了

【文‧圖／黃小柔】

哥哥現在已經5歲了，開始會交朋友，而且也有了幾位好朋友，不管是學校裡的，還是我們朋友的小孩，他現在已經會指名要找誰玩，我們也都儘量安排孩子們定期碰面，藉此幫他們建立好友誼。

與好朋友吵架．小橘為此煩惱不已

有一天不同於以往，哥哥感覺悶悶不樂的，我問他怎麼了？他才表示他與好朋友吵架，所以有點傷心。聽到這，除了有點訝異這麼小的他就開始有了這些問題之外，當然我還是安靜地聽他說完整件事。小橘頭低低的跟我說，他的好朋友突然生氣，然後就不跟他玩，他非常難過也不知道該怎麼辦！我先拍拍他並安慰說：「哥哥，媽媽告訴你，只有好朋友才不用擔心吵架，因為感情夠好，就算吵架也不用怕，透過吵架還可以知道好朋友喜歡跟不喜歡的東西，以後你就更了解他，這才叫好朋友喔！」

他聽的很入神，我又接著說：「他會這麼生氣，一定是因為有件事情讓他不開心，他才會不想跟你玩，我們只要把這件事情找出來，下次碰面時跟他好好道歉，我相信一定會原諒你，繼續跟你當好朋友。」他又問：「如果他不原諒，還是不理我，不跟我當好朋友呢？」我說：「那就給他一點點時間氣消，等他不生氣就好了！如果你真的很誠心地道歉，他還是不原諒你，那你就要想想是不是因為你真的做了過份的事，如果已經試著再道歉一次，他還是不想原諒你，那可能就不適合當你的朋友！」哥哥問為什麼？我回答：「好朋友是能彼此相愛、包容，不會只為了一些事情鬧得不開心，就不是好朋友」。哥哥點點頭後回答知道了，也就沒再悶悶不樂。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

順利恢復友誼．讚賞孩子認錯的勇氣

隔了幾天，我想起這件事情，也問了小橘，他說他有非常誠心的敬禮道歉，我拍了拍頭，讚許他願意認錯的勇氣，我馬上接著問：「然後呢？他還在生氣嗎？」他大笑說：「我的好朋友說他忘了！我們又跟以前那樣，一起玩來玩去！」

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

其實說真的，我認為有時發生這樣的事情還蠻好的，因為這個道理是我長大出社會好幾年後才體悟學到。呵！如果提早發現，就可以少點煩惱，多好！