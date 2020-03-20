教孩子性教育 別只強調傷害！自在討論身體 孩子才會對大人敞開心胸

【文／周雅淳】

由於這個社會將性侵害視為一個非常嚴重的問題（雖然事實上也是如此），因此在教導孩子相關議題的過程中，大人常常充滿恐懼：害怕孩子受害、害怕孩子無法保護自己……，這樣的恐懼導致在試圖建立孩子身體界線的過程中，因為太強調傷害，不自覺地形成了某種「身體很麻煩」的感受，反而忽略了「身體是用來體驗世界的」這樣重要的正面意涵。

從小跟孩子說話．習慣展開身體對話

洗澡時間就是一個最好的時機。從周米謎尚未真正聽懂人話的嬰兒時期開始，我就用自言自語的方法對她介紹身體的每個部位。一來我們要多跟小嬰兒說話以促進語言發展，二來這是大人的自我訓練，開始習慣跟孩子關於身體的對話。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

身為爸媽也應詢問孩子的意願

等小嬰兒長到可以聽懂人話，就開始在每個步驟介紹、說明並詢問意願：「我可以幫你的腳底抹肥皂嗎？」這個小操作的重要性在於，孩子跟大人都同時學會「任何人，就算是爸爸媽媽，要對我的身體做什麼，都需要經過我的同意。」

讓孩子自己給答案、認定關係

等孩子略有語言能力，就可以開始用討論的方式，讓孩子辨識自己對不同人的身體距離。例如我在周米謎不同年紀時，都會問她的兩個問題是：「誰可以幫你洗澡？」「誰可以帶你上廁所？」要注意的是，答案是孩子給，而非大人，讓這個名單是孩子自己認定的關係親疏，大人要做的，是追問孩子名單上的每個人（包括父母本人）「為什麼可以」，以及針對非父母的人選，跟孩子討論「我們必須問他願不願意做這件事」，若我們覺得孩子遺漏了需要列在名單上的人，也可以問他：「XXX可以嗎？」這樣的作法，能讓孩子學到自己可以是決定彼此關係是什麼的主體。

用科學觀點解答孩子的疑問

當孩子年紀再大些，會問實質問題了：例如不同性別的生理差異、成人與孩子的身體差異。面對這個情況最重要的關鍵是：不要害羞，用科學的觀點回答每個問題，例如，從「媽媽身體裡的小房間沒有新的小嬰兒住進來」到「精子卵子沒結合成為受精卵」，用不同年齡的孩子聽得懂的語言正確回答。

有很多爸爸媽媽問過我「怎麼知道要講到哪裡」，我總是回答「講到小孩失去興趣跑掉為止」，被考倒了就立刻上網查資料。這樣做最大的好處是，孩子知道什麼問題都可以問你。這樣的自在是很重要的，包括對身體議題的自在、對身體主權的掌控、對大人的信任關係等，必須從孩子很小的時候開始，一點一滴累積而來。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)