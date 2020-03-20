快訊

防疫難在防人心？馬來西亞的「鎖國大作戰」

教育部：高中以下師生停止出國 違者處5到100萬元罰鍰

教孩子性教育 別只強調傷害！自在討論身體 孩子才會對大人敞開心胸

聯合新聞網 / bobo小天才
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

【文／周雅淳】

由於這個社會將性侵害視為一個非常嚴重的問題（雖然事實上也是如此），因此在教導孩子相關議題的過程中，大人常常充滿恐懼：害怕孩子受害、害怕孩子無法保護自己……，這樣的恐懼導致在試圖建立孩子身體界線的過程中，因為太強調傷害，不自覺地形成了某種「身體很麻煩」的感受，反而忽略了「身體是用來體驗世界的」這樣重要的正面意涵。

從小跟孩子說話．習慣展開身體對話

洗澡時間就是一個最好的時機。從周米謎尚未真正聽懂人話的嬰兒時期開始，我就用自言自語的方法對她介紹身體的每個部位。一來我們要多跟小嬰兒說話以促進語言發展，二來這是大人的自我訓練，開始習慣跟孩子關於身體的對話。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

身為爸媽也應詢問孩子的意願

等小嬰兒長到可以聽懂人話，就開始在每個步驟介紹、說明並詢問意願：「我可以幫你的腳底抹肥皂嗎？」這個小操作的重要性在於，孩子跟大人都同時學會「任何人，就算是爸爸媽媽，要對我的身體做什麼，都需要經過我的同意。」

讓孩子自己給答案、認定關係

等孩子略有語言能力，就可以開始用討論的方式，讓孩子辨識自己對不同人的身體距離。例如我在周米謎不同年紀時，都會問她的兩個問題是：「誰可以幫你洗澡？」「誰可以帶你上廁所？」要注意的是，答案是孩子給，而非大人，讓這個名單是孩子自己認定的關係親疏，大人要做的，是追問孩子名單上的每個人（包括父母本人）「為什麼可以」，以及針對非父母的人選，跟孩子討論「我們必須問他願不願意做這件事」，若我們覺得孩子遺漏了需要列在名單上的人，也可以問他：「XXX可以嗎？」這樣的作法，能讓孩子學到自己可以是決定彼此關係是什麼的主體。

用科學觀點解答孩子的疑問

當孩子年紀再大些，會問實質問題了：例如不同性別的生理差異、成人與孩子的身體差異。面對這個情況最重要的關鍵是：不要害羞，用科學的觀點回答每個問題，例如，從「媽媽身體裡的小房間沒有新的小嬰兒住進來」到「精子卵子沒結合成為受精卵」，用不同年齡的孩子聽得懂的語言正確回答。

有很多爸爸媽媽問過我「怎麼知道要講到哪裡」，我總是回答「講到小孩失去興趣跑掉為止」，被考倒了就立刻上網查資料。這樣做最大的好處是，孩子知道什麼問題都可以問你。這樣的自在是很重要的，包括對身體議題的自在、對身體主權的掌控、對大人的信任關係等，必須從孩子很小的時候開始，一點一滴累積而來。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

【完整內容請見2020年03月號媽媽寶寶雜誌隨書附贈《bobo小天才》別冊；本文由媽媽寶寶《bobo小天才》授權刊登，未經同意禁止轉載。】

相關新聞

孩子的好朋友 5歲哥哥已開始會交朋友了

哥哥現在已經5歲了，開始會交朋友，而且也有了幾位好朋友，不管是學校裡的，還是我們朋友的小孩，他現在已經會指名要找誰玩，我們也都儘量安排孩子們定期碰面，藉此幫他們建立好友誼。

孩子愛吸手指、很挑食？小心病菌找上門！

每年到了腸病毒、流感等傳染病的流行期，總會讓爸媽心慌，而孩子咬指甲、吸手指、愛挑食等不良小習慣，可能讓孩子更容易遭受病毒襲擊，可說是爸媽常見的煩惱，該如何是好呢？我們邀請專家來解答！

教孩子性教育 別只強調傷害！自在討論身體 孩子才會對大人敞開心胸

在上個月的專欄裡，我們談了「大人在無意間失去孩子信任」的一些狀況，這個月我想聊聊「大人如何在日常生活中讓孩子了解自己的立場，並且打開對話的空間」。

那些名模媽咪想記錄的事：當個讓你們驕傲的媽媽

每個人都有夢想，而她的夢想，就是成為一位媽媽。擁有雙倍幸福的伊林名模吳品萱，在經歷了人生的不如意，現在的她，最珍惜的是當下，想好好記錄與孩子成長的每個時刻，以及自己的蛻變。

想教孩子自我保護 先成為孩子信任的大人

教會孩子保護自己的第一件事，並不是要孩子去學會什麼，而是我們要成為一個「孩子認為值得信任的大人」。

爸媽掌握技巧 數位內容是孩子成長的助力

數位時代的來臨，卡通、電影、YouTube加入孩子的生活，豐富了成長過程，也留下不少珍貴足跡，但孩子在觀賞這些內容的同時，父母又不免擔心是否過度沉迷，但若能有技巧地掌握，孩子將能從中有所成長。

「小心陌生人」的迷思

為了避免孩子遭受傷害，爸媽常常教孩子要「小心陌生人」、但在實際教導時，相信很多大人都覺得孩子難以學會。

幼兒園交友生活狀況多？先別急著插手！記住2觀念讓孩子從中學社交！

「沒人想跟我玩」、「我跟朋友吵架了！」當孩子在幼兒園面對交友困難，爸媽不免會感到心疼。陳奕安心理師提醒，當孩子在學校和同儕互動時發生一些狀況，父母不應急著介入，建議先把握以下兩個原則！

大稻埕懷舊之旅～迪化街親子散步地圖

平時的大稻埕迪化街一帶，總帶著濃濃的懷舊氣息，除了歷史遺跡，還有一些巴洛克式的建築，非常適合散步及拍照。

黃老斯聊教養：4方法帶孩子出門旅遊不哭鬧！

親子旅遊比一般旅遊挑戰更大，爸媽可在帶孩子出門前先做好4個準備，包括：確認孩子生理狀況、先在家中或短程外出時先演練、嘗試適合且有效的安撫方式、使用「感覺輸入」緩和孩子情緒，以提升親子旅遊的遊玩品質。

品萱辣媽的雙寶生活日記：別急 慢慢學 一定會

Mitch和Marty兩歲多，家裡請了一位新的保母，第一次見面看到孩子還在穿尿布，就對著我說「這樣不行啦，我家小孩一歲多就戒尿布了！」這番話從比我還年輕的保母口中說出，我有點訝異。現在的家長不會讓小孩太早戒尿布，一來是器官還在發育，不太好控制；二來也怕造成寶寶壓力大，導致憋尿。

從小帶著孩子環遊世界！親子旅遊作家見證孩子的成長

親子旅遊作家蘇菲，從學生時期就熱愛旅遊，育有孩子之後，仍然不阻擋她對於旅遊的熱情，從孩子還是小嬰兒時，不論是背著、扛著，也帶著孩子一起踏上旅途，逐步環遊世界，至今旅遊足跡遍及歐、美、亞、非四大洲，留下許多寶貴的親子回憶。

熱門新聞

媽媽跑者雷理莎 為跑步而發光

孩子的好朋友 5歲哥哥已開始會交朋友了

孩子愛吸手指、很挑食？小心病菌找上門！

教孩子性教育 別只強調傷害！自在討論身體 孩子才會對大人敞開心胸

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。