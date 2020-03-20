孩子愛吸手指、很挑食？小心病菌找上門！

【文．整理／劉敏涵】

每年到了腸病毒、流感等傳染病的流行期，總會讓爸媽心慌，而孩子咬指甲、吸手指、愛挑食等不良小習慣，可能讓孩子更容易遭受病毒襲擊，可說是爸媽常見的煩惱，該如何是好呢？我們邀請專家來解答！

Q1：孩子已經滿3歲，還是喜歡把手放進嘴巴裡，該怎麼幫他戒除這個壞習慣？

圓圓老師：建議爸媽先觀察孩子吸手指的背後原因，有時候孩子只是單純感到無聊，或者是因為感到緊張、焦慮，這時候可藉由陪伴與轉移注意力，減少孩子吃手的行為。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

例如，若孩子剛進入幼兒園，到了陌生的環境難免會感到不安。爸媽可以請幼兒園老師協助，由其他同學陪著孩子玩，當孩子和同學一起玩遊戲，和老師之間產生良好的互動，生活中增添許多新奇的事物，就容易轉移孩子的注意力而減少吸手指的頻率。

爸媽可嘗試用提醒和約定的方式，當孩子出現吃手的行為時給予提醒，讓孩子了解到吃手容易將病毒、病菌吃下肚，也會讓手指受傷。若孩子依照約定減少吃手的行為，可以適時給予一些獎勵，例如給予擁抱、乖寶寶貼紙等方式，用正面回饋的方式取代責罵、懲罰，並讓孩子有時間慢慢適應，逐漸戒除吃手的習慣。

Q2：孩子的抵抗力較差，常常生病，但又很挑食，該怎麼辦？

圓圓老師：對於孩子不喜歡吃的食物，建議爸媽給予孩子較少的份量，例如，若孩子討厭吃紅蘿蔔，可以先放入一小口到孩子的碗裡，或者當著孩子的面，從碗裡挖出一點紅蘿蔔，當孩子感覺到要吃的份量變得更少，孩子就不會感到那麼抗拒。若孩子很討厭食物的味道，爸媽也可嘗試將食物切得碎碎的，將食物混入在其他菜裡以掩蓋食物的味道。另外，也能透過遊戲的方式增添吃飯的樂趣，例如盛一點飯菜，餵孩子時說：「飛機要飛進去囉！」讓孩子更願意把不喜歡的食物吃下去。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

Q3：孩子生病了，怎麼引導孩子好好吃藥？

圓圓老師：由於感冒藥的味道比較苦，孩子不喜歡吃藥，會感到抗拒是很常見的事情。爸媽可以先將孩子喜歡吃的食物擺在藥旁邊，告知孩子：「乖乖吃藥後，馬上就可以吃你喜歡的零食」，進而增加孩子吃藥的意願。當孩子的年紀比較大一點，處在比較喜歡自己做決定的時期，也能讓孩子適時有參與感，例如，讓孩子決定服藥的次序，要分次或一次喝下藥水，或讓孩子參與攪拌藥粉的工作，這麼一來，可以降低孩子對於吃藥的排斥。

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