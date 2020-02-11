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父母可能無意中傷害到孩子！想教孩子先成為孩子信任的人

聯合新聞網 / bobo小天才

【文／周雅淳】

這樣說好像太讓人摸不著頭緒，爸媽可能會覺得「我跟孩子關係很好，他什麼都會告訴我！」或者「我有告訴小孩，什麼事都要告訴大人啊！為什麼他還是不說？」我想說兩個自己小時候的故事，當時小小的我，是怎樣進行說與不說的決策，以及不信任感是如何在日積月累下形成。

面對性騷擾．產生對家人的不信任

我在國小中年級第一次遭到陌生人性騷擾，在擁擠的公車上，爸爸、媽媽、弟弟在遙遠的另一邊，坐在我旁邊的叔叔以雙手環胸的掩飾對我襲胸。事後，我沒有告訴媽媽，因為當天出門時，我不慎穿了已經過短的上衣露出肚子，媽媽整天都一直設法把衣服往下拉，一邊拉，一邊罵我「女孩子家這麼不注意、難看、不端莊」。有很長一段時間，我都以為「叔叔很噁心，但我是自找的」。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

高年級時，我第一次遭到熟人性騷擾。同年齡的親戚半夜闖入房間摸我的外生殖器，我思考許久，終於鼓起勇氣告訴媽媽，不是為了讓對方受到懲罰，而是希望不要再有受害者。媽媽聽完後面色凝重地告訴我，我不是家族中第一個受害者，還說：「不要再跟別人說了，不然對方的媽媽會傷心。」（這是為了家族和諧，長大後的我可以了解原因。）

大人愛孩子．但也可能無意中給予傷害

我在演講時常舉這兩個例子。我會跟大人說，我們當然知道世界是複雜的，因此有很多種判斷取捨的標準，但我們通常無法跟孩子說清楚，並且因為孩子弱小難以反抗，甚至常會不自覺地選擇了讓他們委屈的方案；對孩子，我會說，大人常常說要信任他們，但他們是怎麼做決定的，卻連自己也很難跟小孩解釋清楚，最愛的大人有時會傷害小孩，雖然他們不是故意的，但小孩就是受到傷害。

在理智層次，大人小孩其實都能懂，但在情感層次，孩子卻很難不受傷。信任的建立不是靠保證，而是日常生活中的涓滴累積。例如，一邊告訴孩子「你被亂摸、性侵、霸凌的話，一定要告訴大人」，卻每天責備他的學校成績不夠好，對孩子來說，「被欺負」和「成績」都是生活中的大事，他要怎樣安心地相信大人會認為「成績沒有被欺負重要，所以我一定不會罵你」的保證，以及大人真的可以堅定捍衛孩子嗎？有時候，這種堅定是必須付出非常多代價的。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

16歲那年暑假，移民巴西的表哥回台學中文，他跟嚴格管教的爸爸關係很差，台灣的長輩們都一直勸他「爸爸只是態度不好」，有一天他跟我這樣說，我記了一輩子。他說：「你想想，如果有一個人，每天開口不是罵你就是叫你做事，你怎麼可能喜歡這個人？」

要做一個讓孩子信任的大人，可能要以「從想起自己還是孩子時，是怎樣開始不信任大人的」做為起點。

【完整內容請見2020年2月號《媽媽寶寶雜誌隨書附贈《bobo小天才》別冊》；本文由媽媽寶寶《bobo小天才》授權刊登，未經同意禁止轉載。】

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