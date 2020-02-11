那些名模媽咪想記錄的事 有關吳品萱

【文‧圖／吳品萱】

當個讓你們驕傲的媽媽

上個月到兒子班上「教室觀察」，這是學校每學期都會安排給父母們的活動，讓家長可以近距離看到小孩的上課情形，觀察孩子和老師同學們的互動。

教室觀察．孩子興奮說「那是我媽媽」

兩個孩子在不同班，我先到的是Marty的班級。老師安排了靠近門口座位給我，而Marty在最裡面的位置，和我剛好處在教室的兩端。沒幾秒Marty就發現我來了，馬上笑得合不攏嘴，遠遠就能看到他興奮地跟周圍同學說：「我媽媽來了！」Marty拿著柳丁，一個接著一個努力榨成一杯果汁，他先到老師面前問能不能拿給我喝，接著興沖沖到我面前，一邊倒果汁，一邊跟我附近的同學說：「這是我媽媽！」再一個個跟我介紹同學名字，他很興奮，我也很得意。喝完果汁，Marty又說要泡茶給我喝，每走到一處，就跟附近的同學指著我說：「那個就是我媽媽。」

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

小時候，大家的夢想都很偉大，有人想當醫生，有人想當律師，都是一些很有抱負的工作。我的答案很無聊，只想當一個有很多孩子的媽媽。前一陣整理母親從前幫我搜集的報紙，翻到一篇六年前的報導寫著「吳品萱身為獨生女，從小就一個人成長，因此已經計畫好要生三至五個小孩，可彼此作伴。」雖然生完雙胞胎之後，馬上明白養五個孩子是多麽艱難的任務，不過呢，我從小到大的「志願」可一直都沒變過，就是當一個很棒很特別的超人媽媽。

我也有個全世界最好的媽媽

我也有個很不一樣的媽媽，高三時要夜自習，我媽卻三天兩頭幫我請假，說是看醫生、補習，其實是讓我去約會。學校不准帶零食，我媽就常偷偷運好吃、好喝的到教室給我和同學。長大後不但送我上下班，連晚上出去玩，還會送我到KTV和夜店。大家都說：「小蘭姐是全世界最好的媽媽！」雖然現在回憶起來都是一些很荒謬的事，但不能否認從小到大同學和同事們都很羨慕我有一個很「棒」的媽媽。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

每天接孩子放學的時候，我會第一個站在校門口等Mitch和Marty出來。起先是因為我自己想早點看到他們，久了之後，兩兄弟也開始「要求」我第一個到，原來他們覺得最早被接走是最厲害的，因為其他人都在等爸媽來，而他們的媽媽早早就在門口等了。看著雙胞胎兄弟很「驕傲」地跟老師同學們道別後第一個走出校門，我也跟著得意起來了。