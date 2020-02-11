爸媽掌握技巧 數位內容是孩子成長的助力

【文．整理／高凡淳】

看卡通．孩子打開人際圈的第一把鑰匙

看卡通已成為現代多數孩子的娛樂之一，林昱程職能治療師提到，適度地給孩子觀看卡通，其實對於其身心發展是有益處的！帶動唱的內容，可以增加孩子模仿學習的技巧，卡通旋律簡單的兒歌，透過重複性的傳唱，也能讓孩子學習到附加的知識，像是爸媽小時候朗朗上口的打油詩、英文字母歌曲，都是透過簡單的旋律，傳達給孩子知識，進而促進口語發展。

當孩子還小時，爸媽總是希望孩子能在保護圈內好好成長，慢慢讓卡通內容進入孩子的生活之後，他們會漸漸發覺「原來這個世界比我想得還要大！」林昱程職能治療師表示，除了自己所生活的家，透過不同卡通的內容及劇情，孩子能知道學校、同學的存在；了解一個人及團體的差異，也會增加想要出去玩、探索世界的動機。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

當孩子進入幼兒園，卡通內容也會成為與同學之間的話題，進而也增加其人際互動，也能讓孩子學習開啟新話題的技巧，拉近與同儕之間的距離。

觀賞電影．創造孩子無限想像力

豐富的電影劇情，能讓孩子充滿無限的想像力，而在看完電影之後，爸媽可以如何與孩子討論劇情？林昱程職能治療師建議，爸媽要先避免「先入為主」的觀念，先別急著批判劇情裡的是非善惡，可以先從「為什麼」的問法開始，像是為什麼要這麼做、為什麼結局會是如此等等，孩子的回答也許天馬行空，但也因為答案沒有所謂的對錯，從這樣的討論過程中，可訓練孩子回想的能力。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

他也提到，有時爸媽幫忙推一把，孩子的回想能力會發展得更好，就像是每天從幼稚園下課，爸媽可多多問問孩子「今天午餐吃了什麼」、「跟哪個同學玩？玩了什麼？」等等，讓孩子多發表自己的意見，引導孩子說出人事時地物，不僅有助於回想能力的提升，更對於口語發展有相當大的助益！

YouTube影片．聰明挑選成為外出的臨時保母

由於現今網路十分發達，林昱程職能治療師提醒，雖鼓勵爸媽不要讓孩子過度依賴3C保母，而能多從事一些靜態活動，但畢竟不是在任何場合，爸媽都能隨身攜帶畫筆或是故事書，當遇到孩子吵鬧時，爸媽以短暫播放影片的方式安撫孩子，但仍要挑選適當內容，也不要因為有一次的經驗而讓孩子動輒予取予求。

國外曾發生過一起有趣事件：爸媽發現孩子總是往窗外看，每次都是看往同個方向，但也不知道在看什麼，仔細一瞧才發現，因為爸媽都不讓孩子在家看電視，孩子竟然在偷看對面的電視！林昱程職能治療師表示，豐富的聲光效果的確會吸引孩子，但爸媽也別因噎廢食，「過多的內容對於大腦發育不會有益處，但適當的內容對於生活品質會有幫助！」