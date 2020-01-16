親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
講義雜誌
讀者雜誌
大家健康
張老師月刊
媽媽寶寶
bobo小天才
嬰兒與母親
常春月刊
熟年誌 Life plus
未來Family

機器人46變！90秒做1漢堡、3分鐘炒1菜 手藝不輸粵菜名廚

港星劉松仁疑中風右側手腳不靈活 拄拐杖現身認「受傷了」

大稻埕懷舊之旅～迪化街親子散步地圖

2020-01-16 09:21bobo小天才

分享
【文‧圖／蘇菲】

平時的大稻埕迪化街一帶，總帶著濃濃的懷舊氣息，除了歷史遺跡，還有一些巴洛克式的建築，非常適合散步及拍照。

一日晴朗的午後，去感受一下早期台灣的風情，才發覺這裡進駐了不少的文藝商家，還有許多陶製品及茶藝等文化，舊文物結合新理念，形成了一條歷史長廊，時光隧道，好適合當成北部小旅行的備案啊！

以下就是我們這天小旅行的私房景點，推薦給大家做參考。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
分享

迪化街大稻埕散步地圖

1.URS155

我們一踏入迪化街，就被這家小店給困住了，因為裡面的鍋碗瓢盆們實在太可愛了，而且有許多以食物為主題融入當地特色的文創小物，是間充滿創意及文青味的店家。

2.大華行（竹木造咖）

這間店也是來到大稻埕，一定要進去逛逛的店家，裡面有許多阿嬤時代的器物，琳瑯滿目，有「阿嬤界的LV提袋」之稱的「茄芷袋」，買菜時超好用，集時尚、流行、復古與實用於一身。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
分享

3.高建桶行

開業超過70年的高建桶店，是非常可愛也很有個人特色的一間店家，賣很多木製竹編的產品，品質看起來都還不錯，有檜木浴桶、藤編包包、收納籃、蒸籠、竹編的提袋、塑膠提袋及木製湯匙叉子等，應有盡有。

4.保安捌肆 Boan 84 Cafe

在醫院裡喝咖啡？沒錯，這間保安捌肆Boan 84 Café的前身，就是順天外科醫院，目前已變成咖啡店與展演空間，但建築體仍保存著古老建築的樣貌，在這裡探險，每個小地方都能感受到古早台灣的歷史氛圍。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
分享

5.老綿成燈籠店

創立於1915年的老綿成商行，是迪化街第一家的金紙批發商，後來轉型製作廟會祭祀用的燈籠，現今則由第三代傳人接手經營。現在的老綿成燈籠，結合了流行元素做出許多改良過後的製品，有復古有創新，也有小朋友喜歡的卡通造型，為燈籠增添了不少巧思與趣味。

6.綻堂文創（綻堂Bloom）

綻堂文創位於大稻埕老街內，迴廊非常古色古香，裡面有畫展和餐飲店，二樓則是定期更換的藝術展覽，這裡提供了藝術家的展覽空間，致力推廣一般民眾也能買得起的文創藝品。

看完之後，是不是已經蠢蠢欲動，想要手刀前往了呢？趕緊安排個一日遊吧！

【完整內容請見2020年1月號媽媽寶寶雜誌隨書附贈《bobo小天才》別冊；本文由媽媽寶寶《bobo小天才》授權刊登，未經同意禁止轉載。】

bobo小天才

《bobo小天才》雜誌，一本全方位、具國際視野的教養誌。特別針對學齡前寶寶所設計，分齡操作；主題式單元，輕鬆解決問題，雜誌變身工具書；增加DIY單元，親子互動多。還有更多父母關心的幼兒智能發展、腦力開發、創意訓練、身心健康等議題，實用性一次滿足！
想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

「小心陌生人」的迷思

2020-01-16 09:21

幼兒園交友生活狀況多？先別急著插手！記住2觀念讓孩子從中學社交！

2020-01-16 09:21

黃老斯聊教養：4方法帶孩子出門旅遊不哭鬧！

2019-12-24 15:04

品萱辣媽的雙寶生活日記：別急 慢慢學 一定會

2019-12-24 15:04

從小帶著孩子環遊世界！親子旅遊作家見證孩子的成長

2019-12-24 15:04

小柔媽咪的育兒趣：好久不見的老姊回來了！

2019-11-20 12:49

品萱辣媽的雙寶生活日記：你的孩子不是別人的孩子

2019-11-20 12:49

黃老斯聊教養：爸媽過度協助 恐讓孩子喪失自理能力與自信

2019-11-20 12:49

黃老斯聊教養：從養寵物看見他人 讓孩子心中不只有自己

2019-10-14 08:57

品萱辣媽的雙寶生活日記：寶貝 媽媽有一天會離開

2019-10-14 08:56

小柔媽咪的育兒趣：三代同堂

2019-10-14 08:54

小柔媽咪的育兒趣：爸爸的愛 不比媽媽少！

2019-09-11 16:13

單親媽媽和她的小孩：單親引發尷尬？只因社會對家庭形式想像單一

2019-09-11 16:13

黃老斯聊教養：情境式教導孩子自我保護 比說教更有效

2019-09-11 16:13

品萱辣媽的雙寶生活日記：兄弟同心 其利斷金

2019-08-07 16:07

黃老斯聊教養：送孩子學才藝前 先做好2項評估

2019-08-07 16:07

單親媽媽和她的小孩：當「弱隊友」想練習

2019-08-07 16:07
看更多

熱門文章

韓國瑜會輸 馬英九也知道！趙少康：2理由國民黨不必太悲觀

2020-01-14 10:21

批吳敦義「講什麼鬼話」 趙少康：史上最不要臉的總辭聲明

2020-01-15 09:50

立委候選人財產大比拚 藍綠雙帥吳怡農、蔣萬安怎麼理財？

2020-01-08 13:01

侯友宜「新三民主義」：把份內事做好 不要在一個位子上又想東想西

2020-01-14 15:17

台灣不會因一場選舉就翻轉 和碩童子賢：反對黨弱勢 非國家之福

2020-01-13 15:42

雙北捷運站超過100個 買房追著「這6站」跑就對了

2020-01-10 10:49

吳念真大病後人生態度大轉彎 「時間到了就該離開 別麻煩那麼多人」

2020-01-08 12:52

歷經兩年貿易戰後 中、美誰占上風？

2020-01-10 10:42

台灣需要更多博恩及3Q哥！一個經濟選民觀點：年輕人帶頭改變

2020-01-14 10:28

台灣人發深夜文想回台工作

2020-01-09 09:33

不願淪大黨附庸、時代力量挺過分裂危機 黃國昌：2022爭取地方執政

2020-01-15 13:15

中藥櫃前好食光 富含媽媽味的幸福家常牛肉麵

2020-01-10 14:46

被動元件景氣回升來真的?!

2020-01-09 13:06

國巨發行GDR、股本膨脹有不得已的苦衷？一文全解讀

2020-01-09 10:07

跟著爽文去旅行 探訪大里小秘境

2020-01-14 08:51

若韓國瑜在總統大選中勝出？美國學者分析：北京恐有2種舉動

2020-01-08 09:51

收服蘋果的小接頭 會養出王雪紅第三支股王？

2020-01-10 10:01

揭祕霧峰林家後代林志明月收600萬租金 從台中套房王躋身飯店大亨

2020-01-10 09:08

YouTube創辦人陳士駿自曝：Google砸16.5億併購 在小簡餐店談成的

2020-01-15 08:55

20多年老店用豆漿湯底＋炸蛋 還有滿滿蛤蠣中式麵食在這裡全新升級

2020-01-10 14:46

澳洲大火延燒120天總理卻在度假？一文看透澳洲經濟與政治大洞

2020-01-15 13:13

銀行不惜代價推「神卡」 背後盤算是什麼？

2020-01-10 09:09

中東情勢緊張 金價飆破6年新高！投資人該不該買、該怎麼買？

2020-01-10 10:54

沒有員工表演的尾牙 是幸福企業的指標

2020-01-16 08:58

名人指定！來宜蘭必吃「工夫香酥鴨」 手路菜中餐廳 品嚐正統蘭陽料理

2020-01-14 09:41

2020高殖利率股攻略 5方向 123口訣必勝法則

2020-01-10 10:43

華人女神白嘉莉為愛走他鄉 驀然回首：蠻可怕的！

2020-01-06 15:05

合約風波後一夜長大！鄧紫棋：有多少黑暗就有多少光

2020-01-11 15:56

超級比一比 台積電 5大客戶誰比較威

2020-01-10 10:43

記憶體價格崩盤、面板龍頭拱手讓人 三星能否重返榮耀？

2020-01-10 09:05

插旗信義A13！遠百徐雪芳16年磨一劍 連蘋果CEO都找上門

2020-01-08 12:53

電動車市場上軌道但電子大廠開始打退堂鼓 Sony成為唯一逆向

2020-01-13 12:36

傳承宜蘭30多年老店 火紅麵店民生社區熱鬧開張

2020-01-10 15:07

35~44歲生不逢時 日本政府要拯救就業冰河世代

2020-01-15 13:08

設備、材料、廠務大爆單

2020-01-09 13:30

被動元件不怕國巨增資

2020-01-10 14:38

美牛美豬、習近平持續進逼 小英最迫切的「五大挑戰」

2020-01-15 13:15

謝金河：元月效應變數多

2020-01-09 12:16

20年數據揭密：台灣10好10壞有那些？

2020-01-08 13:01

突破大氣層的品牌美學 星宇航空如何打造飛航精品感？

2020-01-09 09:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top