大稻埕懷舊之旅～迪化街親子散步地圖

分享 facebook 【文‧圖／蘇菲】

平時的大稻埕迪化街一帶，總帶著濃濃的懷舊氣息，除了歷史遺跡，還有一些巴洛克式的建築，非常適合散步及拍照。

一日晴朗的午後，去感受一下早期台灣的風情，才發覺這裡進駐了不少的文藝商家，還有許多陶製品及茶藝等文化，舊文物結合新理念，形成了一條歷史長廊，時光隧道，好適合當成北部小旅行的備案啊！

以下就是我們這天小旅行的私房景點，推薦給大家做參考。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供) 分享 facebook

迪化街大稻埕散步地圖

1.URS155

我們一踏入迪化街，就被這家小店給困住了，因為裡面的鍋碗瓢盆們實在太可愛了，而且有許多以食物為主題融入當地特色的文創小物，是間充滿創意及文青味的店家。

2.大華行（竹木造咖）

這間店也是來到大稻埕，一定要進去逛逛的店家，裡面有許多阿嬤時代的器物，琳瑯滿目，有「阿嬤界的LV提袋」之稱的「茄芷袋」，買菜時超好用，集時尚、流行、復古與實用於一身。

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3.高建桶行

開業超過70年的高建桶店，是非常可愛也很有個人特色的一間店家，賣很多木製竹編的產品，品質看起來都還不錯，有檜木浴桶、藤編包包、收納籃、蒸籠、竹編的提袋、塑膠提袋及木製湯匙叉子等，應有盡有。

4.保安捌肆 Boan 84 Cafe

在醫院裡喝咖啡？沒錯，這間保安捌肆Boan 84 Café的前身，就是順天外科醫院，目前已變成咖啡店與展演空間，但建築體仍保存著古老建築的樣貌，在這裡探險，每個小地方都能感受到古早台灣的歷史氛圍。

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5.老綿成燈籠店

創立於1915年的老綿成商行，是迪化街第一家的金紙批發商，後來轉型製作廟會祭祀用的燈籠，現今則由第三代傳人接手經營。現在的老綿成燈籠，結合了流行元素做出許多改良過後的製品，有復古有創新，也有小朋友喜歡的卡通造型，為燈籠增添了不少巧思與趣味。

6.綻堂文創（綻堂Bloom）

綻堂文創位於大稻埕老街內，迴廊非常古色古香，裡面有畫展和餐飲店，二樓則是定期更換的藝術展覽，這裡提供了藝術家的展覽空間，致力推廣一般民眾也能買得起的文創藝品。

看完之後，是不是已經蠢蠢欲動，想要手刀前往了呢？趕緊安排個一日遊吧！