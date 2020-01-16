幼兒園交友生活狀況多？先別急著插手！記住2觀念讓孩子從中學社交！

分享 facebook 【文／劉敏涵 採訪諮詢／友緣基金會諮商心理師陳奕安】

「沒人想跟我玩」、「我跟朋友吵架了！」當孩子在幼兒園面對交友困難，爸媽不免會感到心疼。陳奕安心理師提醒，當孩子在學校和同儕互動時發生一些狀況，父母不應急著介入，建議先把握以下兩個原則！

不被孩子的情緒牽著走

友緣基金會臨床諮商心理師陳奕安指出，由於小小孩與他人互動的經驗較少，尤其對於家中沒有手足的孩子來說，平時可能更缺乏與同儕互動的機會。因此，孩子上了幼兒園，首次進入較固定的社交圈，第一次碰到很多事情，自然會感覺事情很嚴重。例如，孩子若從來沒有跟朋友吵架過，事件發生時，可能會覺得特別難受，因此反應會較強烈。然而，事實跟孩子的感覺往往會有一些落差。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供) 分享 facebook

若家長的情緒比孩子更加焦急、強烈，急著替孩子解決事情，可能會讓孩子遇到事情時，都習慣交給爸媽幫忙解決，讓孩子失去從不同事件中學習的空間。因此，爸媽不妨將這個觀念放在心裡，提醒自己先不必過度感到緊張，等情緒比較平穩時再處理問題。

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釐清問題．協助孩子了解不同觀點

陳奕安心理師建議，爸媽可以先聆聽孩子的說法，再適時詢問老師關於孩子在班級上的狀況，蒐集多一點資訊再採取行動。他提醒，「這樣的做法，並不是要檢核孩子有無說謊，告訴孩子他的想法是錯的，而是幫助孩子理解每人對於同一件事情，可能會有不同的感受和想法。」

例如，孩子認為自己無緣無故被同學排擠，感到很委屈，但沒意識到自己因講話很大聲、口氣比較兇，而讓其他孩子感到害怕。爸媽可以跟孩子分享老師的觀察，藉機讓孩子了解到別人的感受，調整與別人互動的方式，提升社交上的能力。

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