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「小心陌生人」的迷思

2020-01-16 09:21bobo小天才

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【文／周雅淳】

為了避免孩子遭受傷害，爸媽常常教孩子要「小心陌生人」、但在實際教導時，相信很多大人都覺得孩子難以學會。

我們為學齡前兒童建立人際界線及危機意識時，「小心陌生人」經常是重點之一：不要跟陌生人走、不要拿陌生人給的食物或禮物、陌生人要強行對你做不好的事情時要大聲呼救、遇到壞人是一件恐怖的事等。但在實際操作上，我相信很多大人都覺得「孩子很難學會」。

1.「陌生人」對孩子來說是困難的概念

大人可能覺得「陌生人不就是不認識的人嗎？」但對孩子而言，絕大部分的大人都是不認識的人，但對孩子而言，絕大部分的大人都是不認識的人，「爸媽硬要我叫他叔叔」和「我跟他講話之後，爸媽告訴我以後不可以跟陌生人說話」的對象到底差別在哪裡，我們很少仔細解釋給孩子聽。

好好向孩子介紹大人朋友並且為兩人建立關係，是在日常生活中透過一次又一次的練習中學會「陌生」概念的方法。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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2.「壞人」的形象被固定或刻板化

繪本、卡通裡的壞人，經常以黑衣、邪惡、奸險表情等方式具像化，導致孩子常以反應社會偏見或歧視的方式，建立對壞人的想像。

建議爸媽跟孩子討論的過程中，避免以直觀的方式評斷行為，落入只有好壞二元對立的方式，多與孩子討論行為背後可能的動機，建立判斷「壞事」的能力，而非標籤化的「壞人」。

3.孩子個性大不同

不同孩子之間，也有很大的差異，足以影響他們與世界的互動方式，例如謹慎觀察與外放冒險、個性害羞或健談不怕生的孩子，他們與世界應對的方式就會有很大的差距。若能循著不同特質發展不同策略，而非壓抑孩子去適應單一的標準和規則，會讓孩子發展出更多元、更能自行操作的方法。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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傷害孩子的．最常見是身邊親近的人

甚至回到最根本，陌生人真的是兒童性侵中最大宗的加害者嗎？根據衛福部保護司統計，在民國103至107年接受通報的0～6歲兒童受害案件中，加害者的身分以直系親屬為最大宗。

相反地，加害者為陌生人的通報案中，每年都不到20人，並且在民國105年後，案件量都降低到少於10人。

意思是，我們把大部分教育孩子自我保護的資源和能量投注在錯誤的對象上，教導孩子學會「自我保護」的方法，也不適用於這個對孩子而言，擁有絕對權威，以及是全世界最該好好愛他，卻狠狠地傷害他的對象。所以我們該做的第一件事，就是重新定義「自我保護」。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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【完整內容請見2020年1月號媽媽寶寶雜誌隨書附贈《bobo小天才》別冊；本文由媽媽寶寶《bobo小天才》授權刊登，

bobo小天才

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