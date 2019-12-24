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從小帶著孩子環遊世界！親子旅遊作家見證孩子的成長

2019-12-24 15:04bobo小天才

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【文．整理／劉敏涵】 採訪諮詢．照片提供／親子旅遊部落客暨《非洲親子自由行》、《中東的美麗與哀愁》作者蘇菲

親子旅遊作家蘇菲，從學生時期就熱愛旅遊，育有孩子之後，仍然不阻擋她對於旅遊的熱情，從孩子還是小嬰兒時，不論是背著、扛著，也帶著孩子一起踏上旅途，逐步環遊世界，至今旅遊足跡遍及歐、美、亞、非四大洲，留下許多寶貴的親子回憶。

「旅行對我來說，就是生活的一部分，能夠體驗不同的生活，感受不同樣貌的人文風情，而有了小孩之後，我覺得除了那部分的體驗和感受外，努力去製造一家人共同的回憶，賦予了旅遊更深一層的意義。」親子旅遊作家蘇菲笑著說。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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旅遊一直在蘇菲的生活中扮演很重要的角色，隨著她成為母親之後，更讓她領略到旅遊格外的價值。「親自帶著孩子認識世界的多樣化，不預期孩子能記得多少，或是學習到什麼，旅遊途中的每個小細節都成為了很好的機會教育。」

帶著孩子勇闖非洲．意外插曲化為美好回憶

相信一般人帶著孩子去旅遊，通常是到日本、韓國等已開發國家，不過很特別的是，蘇菲曾帶著當時4歲的女兒小饅頭一起勇闖遙遠的中東地區，今年則是嘗試實踐非洲之旅。

她說，「我和女兒都很喜歡動物，我們會一起看國家地理頻道，看到非洲大草原上獅子、獵豹追殺其他動物的情景，以及一年一度的非洲動物大遷徙，那種很浩瀚、壯闊的景象讓我們印象很深刻，因此就興起了到非洲的念頭，希望親眼看到動物自由自在、奔跑、跳躍的模樣。」

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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一般人對於非洲的認知有限，再加上國際媒體的相關報導，呈現的是經濟落後、飲食環境不衛生等樣貌，即使是旅遊愛好者也通常望之卻步。不過蘇菲發現，其實實踐非洲親子行其實並沒有想像中困難，只要事前做足行前準備，出發旅行之前再三確認細節，實踐非洲旅遊的夢想並不遙不可及！

「旅途中會遇到什麼事情也是無法預料的，我們能做的就是儘可能把該準備的東西備妥，遇到狀況就靠臨場應變，所有的突發事件，事後都會變成美好的回憶。」

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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以為孩子不見了！原來是去找人自拍

她分享，今年暑假帶當時6歲的女兒小饅頭到納米比亞玩時，到了海鮮餐廳吃飯，沒想到女兒一下子就淹沒在人群裡，讓她感到很慌張。

「我完全看不見她，因為她太嬌小了，而黑人們又都蠻高大的，當時我緊張了一下，一直用眼神搜尋她的蹤影，後來讓我發現，原來她正在跟餐廳裡的服務生們玩自拍，被圍在中間，難怪看不見她！」

她笑說，「事後服務生跟我說，是小饅頭主動問他們要不要一起拍照，真是太有趣了，比媽媽大方多了！」雖然帶著小小孩出門，到遙遠的國家旅遊會面臨許多考驗，但在旅途中有著孩子相伴，也能讓她發現孩子令人驚喜的一面！

【完整內容請見2019年12月號媽媽寶寶雜誌隨書附贈《bobo小天才》別冊；本文由媽媽寶寶《bobo小天才》授權刊登，未經同意禁止轉載。】

bobo小天才

《bobo小天才》雜誌，一本全方位、具國際視野的教養誌。特別針對學齡前寶寶所設計，分齡操作；主題式單元，輕鬆解決問題，雜誌變身工具書；增加DIY單元，親子互動多。還有更多父母關心的幼兒智能發展、腦力開發、創意訓練、身心健康等議題，實用性一次滿足！

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