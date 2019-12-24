品萱辣媽的雙寶生活日記：別急 慢慢學 一定會

分享 facebook 【文‧圖／吳品萱】

Mitch和Marty兩歲多，家裡請了一位新的保母，第一次見面看到孩子還在穿尿布，就對著我說「這樣不行啦，我家小孩一歲多就戒尿布了！」這番話從比我還年輕的保母口中說出，我有點訝異。現在的家長不會讓小孩太早戒尿布，一來是器官還在發育，不太好控制；二來也怕造成寶寶壓力大，導致憋尿。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供) 分享 facebook

聽建議嘗試戒尿布．結果是保母走人

因為尊重每個保母不同的帶法，我們就加減試試看，加上她信誓旦旦表示一定很快就可以成功，我聽取她的建議，買了新的小馬桶和坐墊，還有學習褲。故事會寫出來，當然是因為失敗了！兩個小孩輪流弄濕褲子，保母氣餒，小孩更對這個「不讓他們穿尿布的保母」越來越反感。結局就是保母不到一個月就離職，我們也沒有再繼續嘗試。事情過了一個月之後，孩子們開始上學，看到同學們都自己上廁所，很快就戒了尿布。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供) 分享 facebook

我看過一篇報導說：嬰幼兒的發展有快有慢，但到了六七歲，大致上會到一樣的程度。翻譯之後就是——不管你家是十個月大會走路、一歲戒尿布、兩歲戒奶粉，還是三歲自己睡，總之，到了要上小學之前，大家通通都會了啦！

大人戒斷就很難．更何況是嬰兒

兩兄弟快要滿四歲了，很多人對於他們還在喝奶粉很訝異，問我怎麼還不戒，我都反問「為什麼要戒？」沒錯，一歲之後營養開始來自於食物，三歲以後也沒有喝配方奶的必要，甚至有的寶寶兩歲開始就不喝，但如果有好好吃飯、體型沒有過度肥胖、也不會造成經濟負擔，為何需要戒奶粉呢？我本人喝奶粉喝到七歲，也是頭好壯壯。我認為孩子會有自己的步調，也許很快有一天，他們會主動說「我們不想再喝奶粉了！」

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供) 分享 facebook

關於戒斷，本人採取自然路線，大人戒菸、戒酒、節食都這麼難了，更何況是小寶寶。以戒奶嘴來說，Marty本來就不需要，哥哥Mitch則是一路吃到快三歲。原本還有點擔心咬合問題，沒想到有一天咬破了奶嘴，自己就說不需要了。我認為，孩子會自己長大的，每個人速度不一樣，爸媽們別急。

小孩一下就長大了，我倒還希望他們長慢一點，我現在可是超懷念他們嬰兒時期牙牙學語、蹣跚學步的樣子！