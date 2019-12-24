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黃老斯聊教養：4方法帶孩子出門旅遊不哭鬧！

2019-12-24 15:04bobo小天才

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【文／前台大醫院北護分院復健科小兒職能治療師黃彥鈞】

親子旅遊比一般旅遊挑戰更大，爸媽可在帶孩子出門前先做好4個準備，包括：確認孩子生理狀況、先在家中或短程外出時先演練、嘗試適合且有效的安撫方式、使用「感覺輸入」緩和孩子情緒，以提升親子旅遊的遊玩品質。

親子旅遊對孩子的2大好處

好處1：提升適應能力

爸媽常因為怕麻煩或認為孩子太小還難習慣新環境，擔心孩子少見多怪、難以預測會發生什麼事，怕他受傷或挫折便較少出去走走，可能會漸漸地造成孩子到了新的地方就會觀望很久，或逃避拒絕嘗試新事物。這部分真的需要練習才能提升，最好的方式就是直接接觸，多去看看不同的地方、陌生的人事物，自然而然會減少畏懼的情緒。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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好處2：大量的感官刺激

學齡前的孩子是各種發展的黃金期，特別是大腦的感覺統合，感統能力越好，適應環境的能力越好，速度也越快，促進感統的原則就是在生活中給予多元的刺激，出門旅遊是其中一種不錯的方式。

一開始可到家裡附近的小公園、親子館，根據孩子的狀況漸漸調整，之後搭乘不同的交通工具到遠一點地區、外縣市，進而過夜或出國，慢慢接觸到不同的景色、食物、溫濕度與生態。

從感覺統合基本的觸覺、前庭覺（速度方向）、本體覺（旅遊所需要的肌耐力和走動）到其他的視覺、嗅覺、聽覺都是很豐富的刺激饗宴。孩子可以學習習慣、忍耐、搭配、預想各種可能的情景，從中加強計劃與適應能力。

4方法讓親子出遊更融洽！

方法1：確認孩子生理狀況

出遊時多注意孩子的生理需求，如：考慮上廁所的時機、飲食及飲水的需求和時間點，孩子大概多久會累？並根據常見變數來規劃行程或做好應變措施。

方法2：先在家中或短程外出時先演練

可使用繪本或當地的旅遊資訊（看圖片或影片）做事先預告，並在家中或短程外出時預先演練。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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方法3：嘗試適合且有效的安撫方式

短程外出建議至少帶3～5樣玩具或安撫小物，如：喜歡的東西、書籍、玩偶或健康的食物、水果、點心等，長途外出則需要準備更多。爸媽千萬要避免因孩子哭鬧而妥協給予電子產品（手機、平板），或是強硬要孩子順從等作法。

方法4：使用「感覺輸入」緩和孩子情緒

環境的刺激量（聲音、光線、速度、陌生人）太多、太強烈，超過孩子可以接受的量時，他們可能會侷促不安或情緒爆炸，此時可試試看抱著孩子，讓他們不要看、停止接受視覺刺激，並用手稍微遮一下耳朵降低聽覺刺激，接著使用觸覺輸入（按摩、撫摸四肢、臉龐、頭髮）、深壓覺（擁抱時加一點力氣），給他們穩定感、前庭覺（低頻率的搖晃），讓孩子擁有安心的感受。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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同時，加上溫柔低沈緩慢的話語安撫，取代責怪、壓抑，引開孩子的注意力，且藉此觀察孩子適合使用何種方式，他們慢慢學習到如何從環境中調整自己，未來可接受的刺激量也會逐漸增加。

【完整內容請見2019年12月號媽媽寶寶雜誌隨書附贈《bobo小天才》別冊；本文由媽媽寶寶《bobo小天才》授權刊登，未經同意禁止轉載。】

bobo小天才

《bobo小天才》雜誌，一本全方位、具國際視野的教養誌。特別針對學齡前寶寶所設計，分齡操作；主題式單元，輕鬆解決問題，雜誌變身工具書；增加DIY單元，親子互動多。還有更多父母關心的幼兒智能發展、腦力開發、創意訓練、身心健康等議題，實用性一次滿足！

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