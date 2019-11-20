黃老斯聊教養：爸媽過度協助 恐讓孩子喪失自理能力與自信

【文／前台大醫院北護分院復健科小兒職能治療師黃彥鈞】

你什麼事都幫孩子做到好嗎？其實，孩子現階段發展已能做到的事，請不要過度協助，讓他們嘗試自己練習，做一些日常的家事，不但有助於感覺統合的刺激，也能讓孩子養成自理能力，在上學後更有自信心。

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過度協助．剝奪孩子練習機會

常聽到爸媽表示：孩子的動作真的太慢、拖拖拉拉做不好或意見很多不肯好好配合，總是要有自己的想法，偏偏表達能力又不足，問他們到底又怎麼了卻說不上來。若您有類似上述的經驗，不妨檢視一下，平時在家是否有「過度協助」孩子完成已能做到的事情呢？

例如：為求節省時間或方便，而出手餵孩子吃飯、穿衣褲鞋襪、盥洗、收拾東西？認為自己知道孩子要說些什麼，就幫他把話說完或解釋？很多事情都幫孩子規劃準備好，讓他們沒有後顧之憂？大多由大人來做決策，沒有讓孩子參與討論或詢問他們的意見？如果以上的情況經常發生，表示可能給予孩子太少練習的機會，或沒等待他們熟練，並非他們做不到。

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跟孩子溝通前．先觀察發展情形

隨著所接觸的環境刺激不同、練習的機會多寡，孩子本身的各項發展表現也不一樣，可能某方面的能力特別超前，另一方面卻沒有跟上，有的爸媽容易只看著表現好的一面，而誤以為他們整體發展都已經到這樣的程度。

舉例來說，孩子對話的語句流暢、詞彙豐富有趣，感覺好像很成熟，其實可能只是模仿媒體或大人對話，若誤以為他們身心已經到達那種程度，爸媽對孩子講道理或溝通時，可能會產生莫名的挫折感，例如，在請孩子做事時便會無法理解：為什麼他們「都這麼大了」還做不到？

上學前先訓練孩子自理能力

不妨以上學的時間來訂自理能力的訓練目標，好比說分為進入幼稚園前、小班中班、大班（為了進小學預備），一方面配合生活作息需要，一方面有生活情境可加強練習，而且同儕可互相學習或比較了解差距。

不過，請記得各種能力都是用進廢退，常常做的孩子本來就會表現較好，千萬別認為是天生的而責怪小孩。有人認為上學後再開始練習，也有的人認為要送到學校讓老師教，其實可先讓孩子沒壓力地先嘗試做做看，到學校就能變得更純熟俐落，亦可趁機觀察孩子的能力。

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少幫忙！避免上學後適應不良

其實，日常的種種都是很好的感覺統合的刺激，像是：曬衣服、擦桌子、掃拖地，可訓練肩膀近端肌肉，寫字就不易手痠喊累；移動家具、拿垃圾、收拾玩具與房間，可加強肌肉關節感覺、增加手眼協調，從中建立做家事與自理事項是自己該做的觀念，絕非爸媽或其他人的責任。所以，不是「幫忙」的立場，而是全家人要一起維護家庭，並必須按時做好份內的事，才不會慌張急促、亂了手腳而耽誤時間。

如果純粹認為孩子年紀到了，很多事情自然會水到渠成，或默認幼兒園老師應該會教，沒有多做什麼就預備便直接進入學校的話，孩子就可能或多或少出現適應不良的狀況，因為老師往往無法有太多時間等待或一對一指導，往往只幾個小能力沒跟上，就會影響到孩子的心情與自信。

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