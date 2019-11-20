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品萱辣媽的雙寶生活日記：你的孩子不是別人的孩子

2019-11-20 12:49bobo小天才

【文‧圖／吳品萱】

國中時，我的雙胞胎表妹才兩歲多。在一次聚餐上，大概是累了而有點情緒，表妹們雙手亂揮，不但餐具掉滿地，姑姑還被賞了一記巴掌。十幾年前，孩子在餐廳哭鬧不但會遭來許多白眼，甚至很多人會認為「父母不會教、沒管好」。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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不受旁人左右．堅持對的教育方式

還記得當時我的父親不斷以過來人的身分教導她「不可以縱容小孩」、「怎麼可以打大人」、「打一次以後孩子就乖了」，但姑姑只是認真安撫，繼續耐心地餵飯。其實我當下也認為這畫面太不可思議，要是我打大人的話早被揍了。記得那天回家後，我們還想說是因為姑姑求子多年，才會太寵小孩。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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多年過去，換我當了媽，才知道小孩累了哭鬧根本是生活日常。姑姑對孩子耐心教導、不體罰，根本是媽媽育兒界的先驅。現在兩位表妹已是高中生，一位是籃球校隊的隊長、一位是首席小提琴手，不但個性好、懂事有禮貌，還和父母的關係很好。堅持自己對的教育方式，不受旁人影響改變作法，十幾年後終於證實姑姑才是最會帶孩子的那一位。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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留下好的善意．捨去不適合的建議

帶雙胞胎兄弟長大的這些年，我常常遇到質疑的聲音，比如說「這麼小送上學很可憐啦」、「哪有生病就不上學」、「不想上學是因為太常帶他們出去玩」，有時候聽著聽著就會開始懷疑自己，但再想一想，「如果不送去上學，我會沒有足夠的體力和能力照顧」、「生病要在家休息，傳染別人才不好」、「常常出去玩，媽媽和孩子都能有開心美好的回憶」。沒錯，我相信自己是對的，也會繼續任性用我覺得最好的方式來帶Mitch和Marty。

熱心的親戚和正義魔人會一直出現，把好的善意留著、不適合的建議丟掉，就照著歌手黃小琥唱的，「別人說的話，隨便聽一聽，自己做決定」吧！

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【完整內容請見2019年11月號媽媽寶寶雜誌隨書附贈《bobo小天才》別冊；本文由媽媽寶寶《bobo小天才》授權刊登，未經同意禁止轉載。】

bobo小天才

《bobo小天才》雜誌，一本全方位、具國際視野的教養誌。特別針對學齡前寶寶所設計，分齡操作；主題式單元，輕鬆解決問題，雜誌變身工具書；增加DIY單元，親子互動多。還有更多父母關心的幼兒智能發展、腦力開發、創意訓練、身心健康等議題，實用性一次滿足！

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