小柔媽咪的育兒趣：好久不見的老姊回來了！

【文‧圖／黃小柔】

我跟姊姊從小一起長大，直到她嫁到澳洲後，我們大約1〜2年才會碰面一次，尤其是各自生孩子後就成了網友，見面聊天都得靠通訊軟體，才能得知彼此的生活狀況，我的3個孩子也常常靠著視訊，有一搭沒一搭地叫著 「Auntie Ann」，感覺有點熟悉卻又好像很陌生。

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渾身魅力的Auntie Ann．讓孩子們愛不釋手

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這次姊姊臨時回來台灣Long stay的這段時間住在我家，才讓我又感覺回到以前住在嘉義的時光，而且孩子們完全愛上我老姊！

Auntie Ann從一住進我家，就好像渾身散發無窮的魅力，哥哥每天黏著她，妹妹早上起床也一定要到她的房間叫她起床，弟弟更是直接衝去抱阿姨，牙牙學語地表示要阿姨陪他玩。我姊從小的志願就是當一位音樂老師，現在也是鋼琴老師的她，對待孩子總是很有耐心，但又不是採用溺愛的方式相處，在旁邊看著她跟3隻小魔怪玩得不亦樂乎，我心裡不禁訝異「原來孩子可以這樣相處！」「會不會不是自己生的比較有耐心呢？」但老姊能同時一打三也真是讓我佩服。

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緩解孩子的失落．全家人通通有獎

姊姊一個多月的進修日子已經結束，在她準備回澳洲的前一天晚上，我都不太敢告訴孩子這個消息，後來發現是我多慮了！因為貼心的阿姨準備了幾份禮物，在全家人通通有獎的情況下，把她即將回去的消息告知孩子。正當孩子覺得失落時，Auntie Ann馬上發禮物給每個人，禮物是按照3個孩子的個性挑選他們最愛的玩具，孩子們根本來不及傷心，完全忘記老姊要回去的事實，尖叫地接下禮物。我心想「哈哈，不愧是老師，真的是太高招了！」

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想念老姊與孩子的美好時光

姊姊回澳洲後，家裡又恢復平靜，少了孩子一直為阿姨爭風吃醋的吵鬧聲，還真的是很想念啊！感謝老姊在這些日子細心陪伴這3個小孩，還一同創造屬於他們跟Auntie Ann的美好回憶，有妳真好！期待老姊下次再度光臨，See you soon。

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