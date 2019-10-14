黃老斯聊教養：從養寵物看見他人 讓孩子心中不只有自己

【文／前台大醫院北護分院復健科小兒職能治療師黃彥鈞】

孩子常以自我中心角度看待事情，透過實際養寵物，可培養責任感、愛惜生命的觀念，還能藉由照顧動物來學習自理生活的能力。爸媽可陪同孩子一同體驗，並從中觀察、引導與寵物相處的過程，進而讓孩子往社會化邁進。

孩子成長的過程中，需要學習的事物不僅是語文、數理等學科知識，與人相處如何應對進退、如何在團體中生活、如何愛護珍惜大自然和尊重所有的生命存在，更是不可忽略的部分，因為這一切都是塑造健全人格的重要內涵，照顧動物就是其中一種常見的媒介。

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透過養寵物建立孩子責任感

從發展來看，孩子2歲半開始就能玩扮家家酒，透過扮演醫生或患者、養育寵物、照顧他人等系列遊戲來練習關心別人、換位思考；到了4歲之後，可讓孩子直接參與簡單的家事，爸媽也可以帶著孩子一起照顧動植物，像是餵養小昆蟲或魚類、照顧貓狗等較大型的寵物。

接觸真實情況比起玩遊戲或讀繪本更有實體感，尤其是愛惜生命的心與責任感，讓孩子建立起「決定要養寵物了，就要負責到底」的觀念，不能棄養或逃避該做的事（固定餵食、打掃、幫忙洗澡和陪伴），愛牠就要照顧牠的生活，並要記得去做。

照顧寵物提升孩子自理能力

從寵物的狀況，可以直接反映出自己做的如何，因為如果沒有按照方法來照顧，牠們就會生病、不安穩、不乖巧、不舒服，而且沒有好好用心對待的話，寵物也會跟自己不夠親近，甚至帶有敵意，這時候爸媽可帶著孩子研究、找出問題所在。

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相反地，若照顧得宜，寵物會更加倍地回饋愛，讓自己更得到療癒喜悅的感覺，藉此體會凡事要按照法則來做才行，不能隨意對待其他生命。觀察寵物的表現，嘗試思考及同理牠們的狀況、推測其需求，如：貓狗一直叫，是肚子餓、想上廁所，還是有其他需求？餵食、清理等每個動作的步驟，都需要在腦中計劃，若漫無目的就會浪費時間和力氣，學習照顧寵物，會不知不覺練習到照顧自己的技巧，所以孩子對食衣住行的自理能力也會隨之進步，根本不用特別訓練。比起純粹用溝通、講道理的方式，不如實際體驗來得讓他們印象深刻、成長迅速。

觀察及引導孩子與寵物的相處

不論是寶寶出生前就養了寵物，或是之後才加入的新成員，並非每個孩子都能快速接受「非人類」的夥伴，有些孩子天生會感到莫名懼怕，此時是爸媽觀察小孩特質的好機會，因為我們對於事情的情緒反應，可以經過練習而調整，先別急著認定孩子膽小、易緊張，要記得思考並尋找背後的原因。

先觀察孩子：是適應能力不佳嗎？感覺統合中的觸覺敏感問題嗎？怕被攻擊嗎？因不了解所以害怕嗎？

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之後再引導孩子思考：有害怕的感覺該怎麼辦？不喜歡的話，可以怎麼做呢？寵物攻擊自己嗎？順勢教導孩子該寵物的習性和個性，應該如何對待、拿捏分寸，遇到問題趕緊找大人幫忙處理，再延伸到對其他人事物亦是同樣的道理，增加解決問題與適應環境的能力，就不致面臨突發事件時不知如何是好，或純粹只以本能反應。

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