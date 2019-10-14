品萱辣媽的雙寶生活日記：寶貝 媽媽有一天會離開

【文‧圖／吳品萱】

雙胞胎開學後，我利用白天的時間追了一部很有意思的韓劇。

看韓劇有感而發．在浴室崩潰大哭

「德魯納酒店」是一間專門為鬼魂服務的酒店，描述人死後如果有遺憾或是怨念，在去投胎輪迴之前，會先到「德魯納酒店」入住，等到心願完成，再繼續前往另一個世界。看完後覺得是個很觸動人心的劇情，每個「鬼」的故事，都會多少改變些看事情的角度，並思考「死亡」。最近總想著如果我離開了，人生會有什麼遺憾。

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我最放心不下的一定是Mitch和Marty。昨晚一邊洗澡一邊想，如果真的發生意外，這麼小的孩子一定無法承受。我想像著他們找媽媽的畫面，再想到幼兒園的畢業典禮、第一天上小學、長大結婚、生孩子，通通沒有媽媽陪伴的樣子。想著想著，一個人就在浴室裡崩潰大哭。我記得我媽也是會這樣胡思亂想，我還總笑她膽小，怕看醫生、怕地震、怕坐飛機，連摩天輪和雲霄飛車都不敢，後來我才懂，是因為背負著很大的責任、很滿的愛，才擔心人生無常。

太擔心死亡．努力不缺席孩子的成長階段

一直以來，我都有和兄弟倆談論生死，就怕哪天走得太突然。我常跟他們說「媽媽有一天會離開你們」、「就跟外婆一樣，到天上去之後，就沒有辦法再陪你們了」。也許是太擔心死亡，每天就想著得更努力活著才行。我花了比以前更多的時間陪著他們，每天一起聊天到睡著、親自接送上下學、假日到各親子景點玩樂、暑假每天上山下海，就是希望孩子的成長過程，我永遠都不會缺席。

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前陣子帶著兒子們到頂樓吹泡泡，一架華航的飛機正從天空飛過。我們總說那是「外婆的飛機」，因為我媽在華航任職將近四十年。我指著天空說：「快看！是外婆的飛機！」Marty抬頭望著天上，笑得好燦爛，眼睛都瞇成一條線，他開心大叫：「外婆要從天上坐飛機回來看我們了！」看著這兩個天真的孩子一邊吹泡泡一邊大笑的美麗畫面，心裡想著，媽，妳一定也看到了吧？

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雖然我常說有一天我會離開，但在這之前，媽媽會努力陪著你們度過一段很幸福、很快樂的旅程。

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