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小柔媽咪的育兒趣：三代同堂

2019-10-14 08:54bobo小天才

【文‧圖／黃小柔】

我一直以為三代同堂是在課本才能看到的事，直到生了哥哥、妹妹及弟弟後，我才發覺原來在現實生活中也會發生，而且很幸褔！

90歲的公公．孩子眼中的巨星

我有一位非常可愛的公公，今年90歲了，由於跟我們住得很近，因此公公每天都會來陪小孩吃完晚餐再回家。每次他一開門進來，孩子就會像是看到巨星般，帶著尖叫聲及小跑步歡迎他，公公也因此開懷大笑地擁抱每個孩子，他老人家最愛坐在客廳觀戰，看著孩子們跑來跑去感覺很有趣，偶爾也會跑到他面前撒個嬌，他就十分滿足地笑著，他總是說，看完孩子們大戰後，全身就變得非常有活力，精神特別好！

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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爺孫情也能如此深厚！

前幾天公公的90歲大壽，全家特地選了家餐廳陪他過生日，哥哥、妹妹、弟弟為了慶祝爺爺的生日，刻意打扮成全身紅通通的。在切蛋糕時，他其中一個生日願望，就是希望自己能夠身體健康，也希望能陪著孫子一起長大，聽在我跟老爺的心裡覺得格外溫暖。原來孩子與爺爺的感情可以如此地深厚，彼此互相陪伴著！

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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謝謝公公這麼愛著我們，常常到市場買菜，讓我們能天天吃好料，能與您天天一起用餐，真的是我們最大的福氣！聽著您在餐桌上分享人生的智慧，也是我們最受惠的事。願您生日快樂、平安健康，我們全家人都愛您喔！

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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【完整內容請見2019年10月號媽媽寶寶雜誌隨書附贈《bobo小天才》別冊；本文由媽媽寶寶《bobo小天才》授權刊登，未經同意禁止轉載。】

bobo小天才

《bobo小天才》雜誌，一本全方位、具國際視野的教養誌。特別針對學齡前寶寶所設計，分齡操作；主題式單元，輕鬆解決問題，雜誌變身工具書；增加DIY單元，親子互動多。還有更多父母關心的幼兒智能發展、腦力開發、創意訓練、身心健康等議題，實用性一次滿足！

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