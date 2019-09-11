黃老斯聊教養：情境式教導孩子自我保護 比說教更有效

分享 facebook 【文／前台大醫院北護分院復健科小兒職能治療師黃彥鈞】

感統發展影響危險判斷力

要學習保護自己的身體與內心之前，首要之務應該是「覺察後分辨」。孩子在學齡前各方面正處於發展階段，尤其是感覺統合能力，身體會需要很多不同的刺激，因為發展中的狀態尚未成熟，什麼狀況都可能發生，其中一個最常見的是「不知道危險、不知道害怕」，明明已經交代不可以做的事情、不要碰的東西、不要去的地方，有的孩子卻一定要親身經歷一次或很多次，才體會到大人說的「是真的」。

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有些孩子即使受傷、受苦了，也沒有記取教訓，之後依舊不聽勸阻，這種情形多半是屬於身體的感覺分辨能力比較遲鈍，像是不懂或不覺得有那麼危險，受傷了也不要緊；另一種是想要得到那些感覺的刺激（如：從高處躍下、不斷轉圈、喜愛衝刺），所以會不斷地尋求，兩者都會呈現「講不聽」的樣子，讓爸媽很傷腦筋。若家中寶貝屬於這些類型，建議找專業職能治療師評估，才知道如何幫助他們加強感統能力，以防哪天因此而受到更大的傷害。

事先教導比事後提醒重要

感統發展落差沒有太大的孩子，爸媽就要從小教導他們練習覺察生活中可能造成身心威脅的事物，例如：高度、速度、溫度、物體的重量與質地，以及用水、用火、用電安全等。有些可透過簡單模擬及體驗，讓他們感受一下使用不當後的威脅性，如：碰到溫度較高的水叫做「燙」，燙到皮膚會裂開、破掉，刀子劃到會流血。

比起遇到狀況後才大聲制止，事先學習的效果會更好，可溫柔而堅定地教導他們了解後果，這樣孩子在當下不僅不會感覺被罵得一頭霧水，對於危險也較有實體感。

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透過繪本與遊戲教導孩子

安全教育不但需要耳提面命，還可以透過繪本的情節進行教育，讓孩子對事件的前因後果具備概念，才能發揮良好的預防作用，事情發生當下比較能夠適時正確反應。

也可以運用玩偶或角色扮演跟孩子玩扮家家酒，在遊戲中演練不同情境下如何反應與對話（在學校、公共場合、親戚朋友家等有人靠近時），例如：走路時注意四周並跟好大人、使用工具時要專心、開心玩遊樂器材時也要時時謹慎，如此一來，就能做好心理準備，至少不會因腦中一片空白而慌了手腳。

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必須及早並反覆地告訴孩子：「身心健康的寶貴與重要，爸媽未必能時時陪伴，要讓自己堅強、對環境保持警戒心，意外和明天不知道哪個先來，加上這個社會就是有人會做不好的事，我們不可以變成那樣，但別人的思想和決定無法預測，所以不論遇到什麼樣的人事物，一定要學會保持警覺並保護自我，相信世界存在美好良善的同時，也不要鬆懈防備的心。」