單親媽媽和她的小孩：單親引發尷尬？只因社會對家庭形式想像單一

分享 facebook 【文／周雅淳】

這個答案也總是引發對方的困窘，通常對方會「喔……」之後陷入尷尬的沉默，有些會連聲道歉，我甚至遇過以驚慌失措的口氣說：「我覺得你很勇敢，我也想過以後生小孩也不要結婚」的狀況。有時候，對方甚至會不好意思到我安慰他：「沒關係啦，我不介意告訴別人這件事。」但結局仍然永遠相同，閒聊通常到此結束。

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用真實自己面對世界

我是很有意識地選擇這樣做。懷孕期間，曾經因為未婚懷孕的身分在某媽媽論壇遭到網路霸凌，因此我很清楚地知道，只有自己抬頭挺胸地活著，孩子才能看到她是在愛中出生，並且我們可以正直而坦然地用真實的自己面對世界，不需要有任何隱瞞或躲藏。

如果這樣會有問題，那是社會的偏見和對家庭樣貌的想像太過單一。直到某次看到另一篇專欄文章下方的評論，我才知道這種努力可能還有很久的路要走，那篇文章也在討論這種對方困窘的狀況，該則評論說：「讓對方尷尬，你有什麼好高興的？」

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我沒有要讓對方尷尬啊，我只是誠實回答問題。我當然知道那個尷尬的根源，是因為對方得到了非預期答案，但要繼續追問的是，我們腦海中預設了怎樣的家庭樣貌，讓很多人會問出這種問題，並且不會認為其實是家庭隱私？

只是不跟爸爸住在一起

週末跟朋友家庭出遊，朋友的父母也同行。當長輩問我：「你先生怎麼沒有來？」我回答：「我沒有結婚。」長輩用更驚訝的口氣，用眼神示意著周米謎的方向繼續追問：「那她？」我微笑地說：「她是我的小孩，我沒有結婚。」長輩完全說不出話來，只能一直點頭。

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其實，這些重點都不在提問的對方，而是在旁邊看著我如何應對的周米謎。隨著年齡漸長，她也越來越常遇到這樣的狀況。例如，她曾經問我：「為什麼某某大人會問我，沒有爸爸會不會覺得自己很可憐？這是什麼奇怪的問題？」或者當其他小朋友問她：「你為什麼沒有爸爸？」的時候，她會回答：「每個人都有爸爸，我們只是不跟爸爸住在一起而已。」