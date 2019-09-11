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小柔媽咪的育兒趣：爸爸的愛 不比媽媽少！

2019-09-11 16:13bobo小天才

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【文‧圖／黃小柔】

照顧方式不同．老爺選擇獨處

吵架的原因是，我覺得老爺照顧哥哥的模式和我的有些落差，當下，我毫不猶豫地嫌棄他的方法。一開始，老爺會試著配合做到我希望的樣子，但！我還是覺得不滿意，繼續找他的麻煩，過沒多久，他直接默默地將哥哥抱還給我。那一天，老爺就沒有再抱過小孩，也沒有再走出來，而是把自己關在房間獨處。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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害怕孩子受傷．甚至不信任老爺

當下我真的好生氣，明明他的方式就是錯的，我告訴他正確的照顧方式，為什麼要這樣意氣用事，不跟我講話，也不再抱哥哥。後來發現氣氛越來越僵，我忍住當下的情緒，趁哥哥睡覺時與老爺溝通，這才得知當天老爺公司的工作出了點問題，讓他感到沮喪，心情並不是太好，回到家只是想抱抱孩子，撫平工作的辛勞，雖然很努力照著我的方式調整，卻一直被我嫌棄，最後只能心力交瘁地把哥哥抱還給我，忍住自己想爆發的心情，回到房間冷靜。

此時此刻，我內心感到非常不捨跟內疚。自從孩子出生後，當他碰到孩子，我就會像教官般在旁緊盯，深怕一個動作會讓孩子受傷，甚至不信任他可以把孩子照顧得好，直到那天晚上溝通後，我深深地向他抱歉並且達到共識，讓他自己跟孩子培養出屬於父子的親密時間，除非他們需要我，我才會加入，要不然我可以去做我的事情，甚至是出門！

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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當媽媽其實可以輕鬆一點

現在我和老爺已經有三個可愛的孩子，他們跟爸爸的關係非常親密，跟媽媽的感覺確實很不一樣。孩子喜歡找爸爸玩，也愛聽爸爸講故事，他們就像小粉絲一樣，用著崇拜偶像的眼神看著老爺，而老爺十分享受這樣的互動，每天下班梳洗完畢，第一時間就是衝去抱住小朋友們。

還好那次的吵架，我有忍下情緒，藉由理性溝通換來日後幸福的時光，也很感謝老爺願意變回大小孩，繼續陪著孩子們，也引導他們在每件事情上都能有不同的看法。其實我們當媽媽的不必過於緊張，輕鬆一點挺好的，爸爸愛孩子的心不會比我們少啊！只要爸爸媽媽一起愛著他們，即使採用不同的方式來照顧、陪伴，又如何呢？

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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【完整內容請見2019年09月號媽媽寶寶雜誌隨書附贈《bobo小天才》別冊；本文由媽媽寶寶《bobo小天才》授權刊登，未經同意禁止轉載。】

bobo小天才

《bobo小天才》雜誌，一本全方位、具國際視野的教養誌。特別針對學齡前寶寶所設計，分齡操作；主題式單元，輕鬆解決問題，雜誌變身工具書；增加DIY單元，親子互動多。還有更多父母關心的幼兒智能發展、腦力開發、創意訓練、身心健康等議題，實用性一次滿足！

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