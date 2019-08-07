親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
講義雜誌
讀者雜誌
大家健康
張老師月刊
媽媽寶寶
bobo小天才
嬰兒與母親
常春月刊
熟年誌 Life plus
未來Family

接近台灣時強度最強！ 中颱利奇馬海上警報發布

詭異！三重少年遭阿姨罰跪浴缸 離奇溺死水中

單親媽媽和她的小孩：當「弱隊友」想練習

2019-08-07 16:07bobo小天才

分享
文／周雅淳

週末時，我去小孩剛滿3個月大的朋友家玩。她跟公婆同住，先生是只有週末能返家的職業軍人，因為其他家事幾乎都有別人做，連育兒必需品都可以請公婆在下班回家的路上採買，大家的分擔與體貼，反而造成朋友3個月來幾乎足不出戶，已經覺得要悶壞了。

新手爸爸的挫折

朋友的先生提議，趁他在週末放假時邀請朋友到家裡玩，除了無法代勞的親餵，其他時候他會負責照顧孩子，讓老婆可以盡情跟朋友聊天。一開始一切順利，吃飽睡足，有人陪玩的小嬰兒像天使般，對著每個在場的人微笑。大家一邊吃吃喝喝，一邊大聊育兒經，後來大家拿出桌遊來玩，小嬰兒開始躁動，最後哭了起來，想睡了。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
分享

新手爸爸說：「我帶孩子去房間睡」就告退了，新手媽媽半開玩笑地說：「考驗來了」，一邊告訴我們孩子想睡時，會瞬間化身惡魔，只能抱著，不給揹，還必須一直走動，即使睡著了放到床上也立刻醒來。「他不知道是抱的姿勢還是什麼問題，特別容易激怒小孩，到現在沒有哄睡成功過，這次一下子越級打怪，我看最後一定還是不行。」

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
分享

果然哭聲還是持續從2樓傳來，新手爸爸一直透過訊息求援，朋友也一直送去各種支援物資，如睡覺時包著的小被子、媽媽的衣服等等，最後婆婆終於受不了，說「我去救他好了」，就上樓去了。

新手爸爸先下樓，看起來很不好意思。過了一會兒，樓上慢慢安靜，婆婆躡手躡腳地下樓，開始念自己的兒子：「很廢、沒用，一定很臭才被小孩討厭。」新手爸爸一臉挫折，但一句都沒有回嘴。

隊友的能力能被培養

這個場景，經歷過哄睡地獄的家庭一定都不陌生，看在我的眼裡卻有不同感受。周米謎小時候不是個好哄的小孩，我沒有可接手的人，有時只能讓她哭，這樣的狀況往往得到很多同情：「你跟孩子都辛苦了。」但對我來說，兩相對照，卻看到有多位人手的家庭，反而可能因為人力充足，剝奪了「有心沒技術」照顧者的學習機會。

朋友家的狀況，在很多人眼裡看來已經很令人羨慕：雖然必須跟公婆同住，至少在密集育兒的現階段，並不需要同時侍奉他們；先生雖然因為工作關係只能週末回家，仍一直試圖分擔育兒責任。但一來他沒有機會跟嬰兒每天相處，自然與孩子的關係比較不熟；二來育兒熟手一定更捨不得，想著「我去哄一下子就解決了，何必讓小孩受罪呢！」

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
分享

就結局來看，彷彿新手爸爸真的很廢，但深究整個過程，他得到的對待是「退後讓專業的來」，因為別人很會，讓他沒有嘗試空間，而且還會被奚落，最後反而學到的就是「不如直接交給別人。」

所以，不同能力的育兒夥伴在合作過程中，比較強的真的要左手壓住右手，分辨弱隊友「只是弱，還是不想學」。能力是可以培養的，要珍惜轉瞬間即消失－－透過照顧工作建立家庭分工模式的機會啊。

【完整內容請見2019年08月號媽媽寶寶雜誌隨書附贈《bobo小天才》別冊；本文由媽媽寶寶《bobo小天才》授權刊登，未經同意禁止轉載。】

bobo小天才

《bobo小天才》雜誌，一本全方位、具國際視野的教養誌。特別針對學齡前寶寶所設計，分齡操作；主題式單元，輕鬆解決問題，雜誌變身工具書；增加DIY單元，親子互動多。還有更多父母關心的幼兒智能發展、腦力開發、創意訓練、身心健康等議題，實用性一次滿足！
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

品萱辣媽的雙寶生活日記：兄弟同心 其利斷金

2019-08-07 16:07

黃老斯聊教養：送孩子學才藝前 先做好2項評估

2019-08-07 16:07

黃老斯聊教養：小問題大思考 用狀況題引導孩子愛地球

2019-07-09 09:45

單親媽媽和她的小孩：跟孩子一起存錢

2019-07-09 09:44

品萱辣媽的雙寶生活日記：孩子 你們才是我的老師

2019-07-09 09:42

小柔媽咪的育兒趣：我所堅持的「睡眠習慣」

2019-06-12 13:25

單親媽媽和她的小孩：媽媽．我美嗎？

2019-06-12 13:25

黃老斯聊教養：孩子準備好上小學了嗎？請先做好6項評估

2019-06-12 13:25

小柔媽咪的育兒趣：小孩生病．爸媽難受

2019-05-08 16:08

品萱辣媽的雙寶生活日記：我們今天不上學

2019-05-08 16:08

單親媽媽和她的小孩：玩娃娃不會讓孩子「變成」同性戀

2019-05-08 16:08

bobo要進幼兒園 做好準備開心去上學

2019-04-12 12:43

小柔媽咪的育兒趣：曾經也是弟弟的哥哥

2019-04-12 12:43

品萱辣媽的雙寶生活日記：孩子 我必須告訴你

2019-04-12 12:43

品萱辣媽的雙寶生活日記：千教萬教 還是身教最重要！

2019-03-12 15:11

小柔媽咪的育兒趣：「三隻小豬」來拜年

2019-03-12 15:06

123數一數 bobo開心玩數學

2019-03-12 15:04

品萱辣媽的雙寶生活日記：來場生日派對吧！

2019-02-23 07:52

唸唸書 隨時都是共讀好時機

2019-02-23 07:52

意外的「小三」 小柔讚她是個天使：其實很幸福

2019-02-23 07:51
看更多

熱門文章

川普再出台灣牌 台灣買到地表最貴戰車

2019-08-05 09:03

中共的手愈捏愈緊 快不能呼吸！ 46％港人絕望 想移民台灣

2019-07-31 13:11

貿易戰火再起！川普重拳連連 為何卻無法將習近平按倒在地求饒？

2019-08-05 10:32

月薪破9萬元 生活還是很苦！他犯3個致命錯誤 一家三口每天吃泡麵度日

2019-07-30 09:32

看到爸爸開刀虛弱躺病床...阿滴誓言：老爸撐了40年的家 現在換我扛

2019-07-31 13:15

從競速溜冰國手到鴻海集團最年輕國際人資長：決定只是開始 堅持才是關鍵！

2019-07-31 09:33

女工產線消失了！揭秘關燈工廠「這設備到月球都能生產」

2019-08-02 09:03

台灣小鎮傳奇：員林

2019-08-01 16:57

北檢邢泰釗救火接下私菸案 與調查局微妙過招

2019-08-01 08:44

把父母當提款機 要不到錢大打出手！不想讓子女繼承遺產該怎麼做？

2019-08-02 10:46

軍艦穿台海 實際意涵恐無涉台灣

2019-08-05 09:03

總統維安多頭馬車 兩皮將軍上場鎖螺絲

2019-08-01 08:46

神神秘秘！鴻海回歸印度做iPhone 低調到幾乎沒招牌

2019-08-02 09:16

「台灣有多棒 你知道嗎？」最新民意顯示：香港人越來越喜愛台灣

2019-08-01 11:13

回媽媽的國家念書 他成為三國搶著要的人才！

2019-07-29 14:58

醫生回家準備接班 森永牛奶糖讓冰炫風銷破紀錄、全聯甜點日賺百萬

2019-08-06 15:43

鴻海郭董、頂新魏家30年前抓住西進機運 老謝：現是台灣重大轉折時候

2019-07-31 13:08

在全球最大手機基地 看見台灣蘋概股危機

2019-08-02 09:07

謝金河：選好股才能出頭天

2019-08-01 13:06

《危老條例》加持 都更有救？老屋改建潮來了

2019-08-01 16:03

圖窮匕現 蔡英文要的是「以法制統」

2019-08-05 09:03

坐在金山上20載 兆豐投顧董座李秀利只取一瓢飲

2019-08-01 08:43

降息概念股：裕融、中租-KY

2019-08-01 11:34

睽違十年才開第2家線上店 重視門市體驗的無印良品為何選momo？

2019-08-06 15:43

322家填權息大樂透 3類型股利 價差兩頭賺

2019-08-02 14:55

美國名流將子女賄進名校 「掃雪機父母」掀反思

2019-08-05 09:00

高股息＋子公司配息到位：國巨

2019-08-01 11:35

租屋族必看！首見「單身婚育補貼」要上路了

2019-08-01 16:57

從汽車到火箭都少了不它！一根保險絲 讓這家公司賣到上櫃

2019-08-07 13:08

浪漫喜劇女王「朴敏英」 鏡頭下的真我

2019-08-04 14:54

8月值得注意的熱門股

2019-08-01 13:26

賠售200萬 學區宅不再是抗跌保證？ 專家：這裡的房子更讓房東叫苦連天

2019-07-23 09:58

陸啟動「學術融台」 兩岸攻防高教人才

2019-08-05 09:03

老房也抗跌？「40年老公寓｣ PK「20年電梯大樓｣ 算出未來轉手性

2019-08-06 10:02

不只有一芳 那些年被迫表態「統獨立場」的台灣企業

2019-08-07 10:07

美食外送App土洋爭霸 搶賺225億「懶人財」

2019-08-01 16:57

一張「平民卡」竟刷600多萬！跟銀行談刷卡額度 有不為人知潛規則？

2019-07-26 10:59

抗癌的食物有哪些？10種食物吃出防癌力

2019-08-07 08:56

強者和弱者的履歷 哪裡不一樣？

2019-07-31 12:04

每個人擦了都變美！RMK新唇膏被日本封為「美人唇膏」 還有「這色」也必買

2019-08-01 08:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top