單親媽媽和她的小孩：當「弱隊友」想練習

分享 facebook 文／周雅淳

週末時，我去小孩剛滿3個月大的朋友家玩。她跟公婆同住，先生是只有週末能返家的職業軍人，因為其他家事幾乎都有別人做，連育兒必需品都可以請公婆在下班回家的路上採買，大家的分擔與體貼，反而造成朋友3個月來幾乎足不出戶，已經覺得要悶壞了。

新手爸爸的挫折

朋友的先生提議，趁他在週末放假時邀請朋友到家裡玩，除了無法代勞的親餵，其他時候他會負責照顧孩子，讓老婆可以盡情跟朋友聊天。一開始一切順利，吃飽睡足，有人陪玩的小嬰兒像天使般，對著每個在場的人微笑。大家一邊吃吃喝喝，一邊大聊育兒經，後來大家拿出桌遊來玩，小嬰兒開始躁動，最後哭了起來，想睡了。

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新手爸爸說：「我帶孩子去房間睡」就告退了，新手媽媽半開玩笑地說：「考驗來了」，一邊告訴我們孩子想睡時，會瞬間化身惡魔，只能抱著，不給揹，還必須一直走動，即使睡著了放到床上也立刻醒來。「他不知道是抱的姿勢還是什麼問題，特別容易激怒小孩，到現在沒有哄睡成功過，這次一下子越級打怪，我看最後一定還是不行。」

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果然哭聲還是持續從2樓傳來，新手爸爸一直透過訊息求援，朋友也一直送去各種支援物資，如睡覺時包著的小被子、媽媽的衣服等等，最後婆婆終於受不了，說「我去救他好了」，就上樓去了。

新手爸爸先下樓，看起來很不好意思。過了一會兒，樓上慢慢安靜，婆婆躡手躡腳地下樓，開始念自己的兒子：「很廢、沒用，一定很臭才被小孩討厭。」新手爸爸一臉挫折，但一句都沒有回嘴。

隊友的能力能被培養

這個場景，經歷過哄睡地獄的家庭一定都不陌生，看在我的眼裡卻有不同感受。周米謎小時候不是個好哄的小孩，我沒有可接手的人，有時只能讓她哭，這樣的狀況往往得到很多同情：「你跟孩子都辛苦了。」但對我來說，兩相對照，卻看到有多位人手的家庭，反而可能因為人力充足，剝奪了「有心沒技術」照顧者的學習機會。

朋友家的狀況，在很多人眼裡看來已經很令人羨慕：雖然必須跟公婆同住，至少在密集育兒的現階段，並不需要同時侍奉他們；先生雖然因為工作關係只能週末回家，仍一直試圖分擔育兒責任。但一來他沒有機會跟嬰兒每天相處，自然與孩子的關係比較不熟；二來育兒熟手一定更捨不得，想著「我去哄一下子就解決了，何必讓小孩受罪呢！」

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就結局來看，彷彿新手爸爸真的很廢，但深究整個過程，他得到的對待是「退後讓專業的來」，因為別人很會，讓他沒有嘗試空間，而且還會被奚落，最後反而學到的就是「不如直接交給別人。」

所以，不同能力的育兒夥伴在合作過程中，比較強的真的要左手壓住右手，分辨弱隊友「只是弱，還是不想學」。能力是可以培養的，要珍惜轉瞬間即消失－－透過照顧工作建立家庭分工模式的機會啊。