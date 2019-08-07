親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
講義雜誌
讀者雜誌
大家健康
張老師月刊
媽媽寶寶
bobo小天才
嬰兒與母親
常春月刊
熟年誌 Life plus
未來Family

接近台灣時強度最強！ 中颱利奇馬海上警報發布

詭異！三重少年遭阿姨罰跪浴缸 離奇溺死水中

黃老斯聊教養：送孩子學才藝前 先做好2項評估

2019-08-07 16:07bobo小天才

分享
文／前台大醫院北護分院復健科小兒職能治療師黃彥鈞

根據兒福聯盟近年來的調查，0～6歲的兒童中，有47％學過才藝或補習，其中42.5％在3歲前就學過，並以肢體類的才藝最多，再來是美術、音樂及語言類，緊接著是珠心算數學、潛能開發等其他類型。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
分享

爸媽想法能決定孩子的未來

爸媽的角色扮演了左右孩子命運的關鍵，孩子未來的人生與爸媽的想法密切相關，所以不管是教養、做任何決定、說任何話，爸媽對孩子的影響都是舉足輕重，一定要思考確認後再行動。栽培孩子，並非大範圍撒種，再看他往何處發芽，或是為了補足自己兒時的遺憾，否則不但勞民傷財，也會讓孩子成長的黃金時期虛度、浪費在不適合的才藝項目上。

孩子準備好學才藝了嗎？

那麼，到底應該如何替孩子選擇才藝呢？上了這個課程有何用處呢？還是，現在流行什麼，就跟風報名呢？建議爸媽，可先做好以下2項評估：

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
分享

評估1：孩子身心發展情形

實際上，選擇課程必須參考孩子的發展里程碑，以及身心發展進度。以肢體類課程而言，可先從大肌肉的活動開始，再進行到小肌肉精細動作的課程，以彈鋼琴為例，除了要運用手部小肌肉的肌力與協調外，還需要肩膀、背部等大肌肉去穩定上肢，且軀幹的核心肌群也要有力量坐好、坐直才行。

若想提早給孩子學鋼琴，就要觀察孩子的發展是否已做好預備，如果能力相差很多，其實晚一點開始學也無妨，以免有天份與興趣的孩子，因為身體還沒準備好而學得很辛苦，或是對學習失去熱情。

評估2：根據特質栽培．加強不足之處

讓孩子學才藝這件事，除了要考慮身心發展之外，還必須根據特質栽培、加強不足之處，提供以下2個原則給爸媽做參考：

1.瞭解孩子的特質與欠缺的能力，需要透過細心觀察：例如：寶寶從小聽到音樂很有感覺、會隨之起舞或哼唱，或是喜歡敲敲打打等，爸媽就可以選擇音樂類課程。又或者，孩子在確實開口說出正確的字之前，就充滿溝通意願，之後會講話後，發音更是正腔圓又清晰，表示孩子的聽力和語文能力不錯，可考慮及早學習外語。若是孩子動作發展快速及敏捷、肌力好又充滿電力、協調反應也佳，體育技能類就是很好的選項；而喜歡拼圖、積木等組合類型玩具的孩子，又具有耐心毅力與創造力，便可試試建構類或設計程式的課程。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
分享

2.若孩子某方面能力不好，不該解讀為沒天份或沒興趣：如果爸媽做了這樣的解讀，可能讓孩子對這些事從此失去興趣，因此爸媽仍舊可適度引導孩子學習，說不定會開發他的新潛力，尤其是有益於健康的體能類，更別輕易對孩子的能力下判斷。

【完整內容請見2019年08月號媽媽寶寶雜誌隨書附贈《bobo小天才》別冊；本文由媽媽寶寶《bobo小天才》授權刊登，未經同意禁止轉載。】

bobo小天才

《bobo小天才》雜誌，一本全方位、具國際視野的教養誌。特別針對學齡前寶寶所設計，分齡操作；主題式單元，輕鬆解決問題，雜誌變身工具書；增加DIY單元，親子互動多。還有更多父母關心的幼兒智能發展、腦力開發、創意訓練、身心健康等議題，實用性一次滿足！
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

品萱辣媽的雙寶生活日記：兄弟同心 其利斷金

2019-08-07 16:07

單親媽媽和她的小孩：當「弱隊友」想練習

2019-08-07 16:07

黃老斯聊教養：小問題大思考 用狀況題引導孩子愛地球

2019-07-09 09:45

單親媽媽和她的小孩：跟孩子一起存錢

2019-07-09 09:44

品萱辣媽的雙寶生活日記：孩子 你們才是我的老師

2019-07-09 09:42

小柔媽咪的育兒趣：我所堅持的「睡眠習慣」

2019-06-12 13:25

單親媽媽和她的小孩：媽媽．我美嗎？

2019-06-12 13:25

黃老斯聊教養：孩子準備好上小學了嗎？請先做好6項評估

2019-06-12 13:25

小柔媽咪的育兒趣：小孩生病．爸媽難受

2019-05-08 16:08

品萱辣媽的雙寶生活日記：我們今天不上學

2019-05-08 16:08

單親媽媽和她的小孩：玩娃娃不會讓孩子「變成」同性戀

2019-05-08 16:08

bobo要進幼兒園 做好準備開心去上學

2019-04-12 12:43

小柔媽咪的育兒趣：曾經也是弟弟的哥哥

2019-04-12 12:43

品萱辣媽的雙寶生活日記：孩子 我必須告訴你

2019-04-12 12:43

品萱辣媽的雙寶生活日記：千教萬教 還是身教最重要！

2019-03-12 15:11

小柔媽咪的育兒趣：「三隻小豬」來拜年

2019-03-12 15:06

123數一數 bobo開心玩數學

2019-03-12 15:04

品萱辣媽的雙寶生活日記：來場生日派對吧！

2019-02-23 07:52

唸唸書 隨時都是共讀好時機

2019-02-23 07:52

意外的「小三」 小柔讚她是個天使：其實很幸福

2019-02-23 07:51
看更多

熱門文章

川普再出台灣牌 台灣買到地表最貴戰車

2019-08-05 09:03

中共的手愈捏愈緊 快不能呼吸！ 46％港人絕望 想移民台灣

2019-07-31 13:11

貿易戰火再起！川普重拳連連 為何卻無法將習近平按倒在地求饒？

2019-08-05 10:32

月薪破9萬元 生活還是很苦！他犯3個致命錯誤 一家三口每天吃泡麵度日

2019-07-30 09:32

看到爸爸開刀虛弱躺病床...阿滴誓言：老爸撐了40年的家 現在換我扛

2019-07-31 13:15

從競速溜冰國手到鴻海集團最年輕國際人資長：決定只是開始 堅持才是關鍵！

2019-07-31 09:33

女工產線消失了！揭秘關燈工廠「這設備到月球都能生產」

2019-08-02 09:03

台灣小鎮傳奇：員林

2019-08-01 16:57

北檢邢泰釗救火接下私菸案 與調查局微妙過招

2019-08-01 08:44

把父母當提款機 要不到錢大打出手！不想讓子女繼承遺產該怎麼做？

2019-08-02 10:46

軍艦穿台海 實際意涵恐無涉台灣

2019-08-05 09:03

總統維安多頭馬車 兩皮將軍上場鎖螺絲

2019-08-01 08:46

神神秘秘！鴻海回歸印度做iPhone 低調到幾乎沒招牌

2019-08-02 09:16

「台灣有多棒 你知道嗎？」最新民意顯示：香港人越來越喜愛台灣

2019-08-01 11:13

回媽媽的國家念書 他成為三國搶著要的人才！

2019-07-29 14:58

醫生回家準備接班 森永牛奶糖讓冰炫風銷破紀錄、全聯甜點日賺百萬

2019-08-06 15:43

鴻海郭董、頂新魏家30年前抓住西進機運 老謝：現是台灣重大轉折時候

2019-07-31 13:08

在全球最大手機基地 看見台灣蘋概股危機

2019-08-02 09:07

謝金河：選好股才能出頭天

2019-08-01 13:06

《危老條例》加持 都更有救？老屋改建潮來了

2019-08-01 16:03

圖窮匕現 蔡英文要的是「以法制統」

2019-08-05 09:03

坐在金山上20載 兆豐投顧董座李秀利只取一瓢飲

2019-08-01 08:43

降息概念股：裕融、中租-KY

2019-08-01 11:34

睽違十年才開第2家線上店 重視門市體驗的無印良品為何選momo？

2019-08-06 15:43

322家填權息大樂透 3類型股利 價差兩頭賺

2019-08-02 14:55

美國名流將子女賄進名校 「掃雪機父母」掀反思

2019-08-05 09:00

高股息＋子公司配息到位：國巨

2019-08-01 11:35

租屋族必看！首見「單身婚育補貼」要上路了

2019-08-01 16:57

從汽車到火箭都少了不它！一根保險絲 讓這家公司賣到上櫃

2019-08-07 13:08

浪漫喜劇女王「朴敏英」 鏡頭下的真我

2019-08-04 14:54

8月值得注意的熱門股

2019-08-01 13:26

賠售200萬 學區宅不再是抗跌保證？ 專家：這裡的房子更讓房東叫苦連天

2019-07-23 09:58

陸啟動「學術融台」 兩岸攻防高教人才

2019-08-05 09:03

老房也抗跌？「40年老公寓｣ PK「20年電梯大樓｣ 算出未來轉手性

2019-08-06 10:02

不只有一芳 那些年被迫表態「統獨立場」的台灣企業

2019-08-07 10:07

美食外送App土洋爭霸 搶賺225億「懶人財」

2019-08-01 16:57

一張「平民卡」竟刷600多萬！跟銀行談刷卡額度 有不為人知潛規則？

2019-07-26 10:59

抗癌的食物有哪些？10種食物吃出防癌力

2019-08-07 08:56

強者和弱者的履歷 哪裡不一樣？

2019-07-31 12:04

每個人擦了都變美！RMK新唇膏被日本封為「美人唇膏」 還有「這色」也必買

2019-08-01 08:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top