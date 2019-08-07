黃老斯聊教養：送孩子學才藝前 先做好2項評估

分享 facebook 文／前台大醫院北護分院復健科小兒職能治療師黃彥鈞

根據兒福聯盟近年來的調查，0～6歲的兒童中，有47％學過才藝或補習，其中42.5％在3歲前就學過，並以肢體類的才藝最多，再來是美術、音樂及語言類，緊接著是珠心算數學、潛能開發等其他類型。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供) 分享 facebook

爸媽想法能決定孩子的未來

爸媽的角色扮演了左右孩子命運的關鍵，孩子未來的人生與爸媽的想法密切相關，所以不管是教養、做任何決定、說任何話，爸媽對孩子的影響都是舉足輕重，一定要思考確認後再行動。栽培孩子，並非大範圍撒種，再看他往何處發芽，或是為了補足自己兒時的遺憾，否則不但勞民傷財，也會讓孩子成長的黃金時期虛度、浪費在不適合的才藝項目上。

孩子準備好學才藝了嗎？

那麼，到底應該如何替孩子選擇才藝呢？上了這個課程有何用處呢？還是，現在流行什麼，就跟風報名呢？建議爸媽，可先做好以下2項評估：

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供) 分享 facebook

評估1：孩子身心發展情形

實際上，選擇課程必須參考孩子的發展里程碑，以及身心發展進度。以肢體類課程而言，可先從大肌肉的活動開始，再進行到小肌肉精細動作的課程，以彈鋼琴為例，除了要運用手部小肌肉的肌力與協調外，還需要肩膀、背部等大肌肉去穩定上肢，且軀幹的核心肌群也要有力量坐好、坐直才行。

若想提早給孩子學鋼琴，就要觀察孩子的發展是否已做好預備，如果能力相差很多，其實晚一點開始學也無妨，以免有天份與興趣的孩子，因為身體還沒準備好而學得很辛苦，或是對學習失去熱情。

評估2：根據特質栽培．加強不足之處

讓孩子學才藝這件事，除了要考慮身心發展之外，還必須根據特質栽培、加強不足之處，提供以下2個原則給爸媽做參考：

1.瞭解孩子的特質與欠缺的能力，需要透過細心觀察：例如：寶寶從小聽到音樂很有感覺、會隨之起舞或哼唱，或是喜歡敲敲打打等，爸媽就可以選擇音樂類課程。又或者，孩子在確實開口說出正確的字之前，就充滿溝通意願，之後會講話後，發音更是正腔圓又清晰，表示孩子的聽力和語文能力不錯，可考慮及早學習外語。若是孩子動作發展快速及敏捷、肌力好又充滿電力、協調反應也佳，體育技能類就是很好的選項；而喜歡拼圖、積木等組合類型玩具的孩子，又具有耐心毅力與創造力，便可試試建構類或設計程式的課程。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供) 分享 facebook

2.若孩子某方面能力不好，不該解讀為沒天份或沒興趣：如果爸媽做了這樣的解讀，可能讓孩子對這些事從此失去興趣，因此爸媽仍舊可適度引導孩子學習，說不定會開發他的新潛力，尤其是有益於健康的體能類，更別輕易對孩子的能力下判斷。