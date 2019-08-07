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品萱辣媽的雙寶生活日記：兄弟同心 其利斷金

2019-08-07 16:07bobo小天才

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【文‧圖／吳品萱】

鎖上遊戲房．成了最有效的方法

Mitch和Marty的感情一直挺好的，尤其上學後變得更懂事，頂多假日搶搶玩具，但也都能很快解決。不過開始放暑假後，兩人發生爭執的情形就越來越嚴重。大概是因為從早到晚都相處在一起吧，彼此看不順眼，三不五時就跑來告狀：「媽媽，哥哥搶我玩具」、「媽媽，弟弟都不分享」，有的時候還會動手推人。研究了一陣子，我終於找到一套最適合對付他們的辦法！

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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第一，先訂好規則。在平時，把不能做的事情洗腦式地灌輸給孩子，「不能動手打人」、「玩具要輪流玩」、「不能鎖房門」，而不是發生糾紛後才教，因為在他們有情緒時，當下是絕對聽不進去的。

第二，有效的懲罰。現在的父母不體罰，通常會選擇罰站，我一開始也是，但發現根本沒用，孩子站不怕！於是我會從他們的最痛處下手──不能玩玩具。於是孩子們一旦犯錯就是鎖上遊戲房，要等到隔天起床才能再度開啟。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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第三，連坐法。是第二點的延續，也是最有效的一步。一開始鎖上遊戲房，來告狀的孩子都會沾沾自喜，好像是媽媽懲罰了對方，但幾次後發現不對勁，Marty常一臉委屈說：「是哥哥做錯，為什麼連我也不能玩？」兩兄弟發現吵架的結果是兩敗俱傷，兩人都玩不到！

所以，為了不讓媽媽把遊戲房鎖起來，兄弟倆研究出許多不吵架的辦法，例如：想要對方玩具時，會數到一百等對方先玩完、快吵架時，會提醒對方要冷靜以免受罰、在媽媽發飆前一秒馬上大方禮讓對方等等。每次看到兩個三歲多的孩子在認真溝通協調，都覺得超級可愛！

選擇適合孩子的教養方式

最後，是媽媽個人最愛的部分。懲罰過後，在開啟遊戲房前，我會請Mitch＆Marty跟著我一起大喊「兄弟同心！其利斷金！」然後三個人再一起用鑰匙把房門打開。實行這套做法以來，吵架次數明顯減少許多，目前也已超過半個月沒鎖遊戲房了，一開始可是幾乎天天上鎖的！

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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當然，沒有一套方法是最適合每個孩子的，必須以小孩的個性來調整，希望能幫到和我一樣每天在當糾察隊的爸媽們！

【完整內容請見2019年08月號媽媽寶寶雜誌隨書附贈《bobo小天才》別冊；本文由媽媽寶寶《bobo小天才》授權刊登，未經同意禁止轉載。】

bobo小天才

《bobo小天才》雜誌，一本全方位、具國際視野的教養誌。特別針對學齡前寶寶所設計，分齡操作；主題式單元，輕鬆解決問題，雜誌變身工具書；增加DIY單元，親子互動多。還有更多父母關心的幼兒智能發展、腦力開發、創意訓練、身心健康等議題，實用性一次滿足！
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