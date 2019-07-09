黃老斯聊教養：小問題大思考 用狀況題引導孩子愛地球

【文／前台大醫院北護分院復健科小兒職能治療師黃彥鈞】

在地球的面前，每個人都很渺小；但是愛地球這件事，我們並不渺小。孩子是未來的樹苗，而爸媽是灌溉的園丁，透過親子溝通，讓孩子對周遭環境有更多的思考，也讓他們懂得愛護環境的重要。

「我們只有一個地球」的標語儼然耳熟能詳，雖然環境保護的意識，在有心人力的推動下，至今已提升不少，但我們所做的事，真的是愛地球嗎？

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爸媽應以身作則帶孩子做環保

爸媽們不妨重新檢視一下自己的觀念是否足夠和正確，環保意識必須及早開始培養，孩子雖有自己的想法，但最後行為的表現仍舊與教養高度相關，因此爸媽要好好地教導孩子正確的概念，並讓他們多練習，未來孩子就會自動自發地愛護環境。相反地，若大人在外沒有做好示範，在家裡卻要求孩子整潔，豈不是很矛盾嗎？

引領孩子一起思考周遭環境的問題

這裡有個狀況題，讓爸媽帶著孩子一起思考：

走在路上，小孩手裡拿著擦完鼻涕的衛生紙，不小心鬆手掉到地上了，這時候，您會怎麼做呢？

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請孩子撿起來嗎？（地上很髒喔）他要撿的話，您會阻止嗎？還是掉了就算了？什麼都不說，就自己撿起來嗎？假裝沒看到嗎？還有哪些做法呢？各自會有什麼結果呢？怎麼做會是最好呢？也記得問問孩子的想法。

愛地球的方式有很多種，姑且不談主動清理公共場所，先想一想如何從自己做起？一瞬間的念頭就很具代表性。應該要教導孩子努力養成「自己用過的垃圾要好好處理」，不能置之不理、嫌麻煩就不做或是亂做一通，不只是這件事，生活中有很多選擇都是一念之間，可以瞭解孩子的想法，以及他們到底思考了多少，順便練習停下來、想一想，不總是衝動行事或不假思索，常常如此便能讓大腦中負責決策、理性思考與情緒管理的前額葉，更加成熟及活化。

爸媽們可以順便再告訴孩子：自己一個小小的決定會對世界造成很大的影響，像是垃圾被風吹到路邊的話，被小鳥或小狗吃進去，牠們可能會肚子痛或死掉；垃圾在土裡面很久都不會消失，有的垃圾會變成蚊子、小蟲和細菌的家；沒有正確分類的話，垃圾會被送錯地方處理，反而造成更多汙染等。不論是外面或家裡，都應該好好維護環境清潔，才會健康舒適。當孩子觀念正確、主動整理垃圾時，更是要多多鼓勵他們，之後再慢慢教導其他保護環境的方式。

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讓孩子成為愛地球的種子來影響別人

環保概念並非人人皆有，無法要求所有的人都如此這般行動，孩子也可能會看到和自己觀念不同的人，此時便可進行機會教育，告訴他們：雖然必須愛護地球，但每個人想法和決定都不一樣。不只是這類問題，將來還有很多人事物都是這樣，遇到這種情況時，不要發生衝突或強制要求、說服別人接受自己，而應先尊重對方，然後再好好想辦法，透過好的行為讓他人看見並體會，進而願意一起改變。

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